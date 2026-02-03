Slušaj vest

Poznata holivudska PR agentkinja poslala je mejl Džefriju Epstajnu nudeći da mu sa putovanja u Afriku „donese malu bebu za njega“, uz komentar da bi to bilo „baš u stilu Madone“, prenosi Daily Mail.

Uticajna publicistkinja Pegi Sigal navodno je ovo rekla u nedavno otkrivenoj poruci koju je poslala Epstajnu u decembru 2009. godine. Imejl je otkriven u okviru najnovije serije od tri miliona dokumenata koji se odnose na ranije istrage o Epstajnu, koji je preminuo u zatvoru 2019. godine.

Pegi Sigal 2024. godine Foto: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia

Nalog za koji se tvrdi da pripada Sigalovoj pokazuje kako ona piše Epstajnu o putovanju iz Amsterdama u Keniju. U mejlu stoji:

„Ne možemo vam se dovoljno zahvaliti na još jednom životnom iskustvu. Ako nas ratnici Masai ne pojedu, pirati iz Somalije hoće…“

Čini se da Sigal obećava da će posetiti Epstajna u januaru 2010. godine, sugerišući da će u međuvremenu „uživati punim plućima i misliti na njega sve vreme“.

- Dolazim u Palm Bič u januaru. Pravim fotografije. Ići ću na bal i mislim na tebe sve vreme.

Mejl koji je Pegi Sigal poslala Epstajnu Foto: Američko Ministarstvo pravde

U nastavku piše: „Mogu ti doneti malu bebu… ili dve. Dečaci ili devojčice? To je tako Madona.“

Američka pop zvezda Madona ima šestoro dece, od kojih je četvoro usvojila iz jugoistočne afričke države Malavi.

Drugi mejlovi u koje je uključena Sigal, a koji se nalaze u najnovijem paketu dokumenata, sadrže i jedan sa „listom gostiju“ za „potpuno neformalnu večeru u poslednjem trenutku“ za princa Endrua Mauntbeten-Vindzora, tokom njegovog boravka kod Epstajna u Njujorku u decembru 2010.

Princ Endru Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

U svom intervjuu za Newsnight iz 2019. godine, Endru je rekao da je otišao u Njujork kako bi prekinuo prijateljstvo sa Epstajnom. To je bilo dve godine nakon što je Epstajn priznao krivicu za navođenje maloletnice na prostituciju, a Endru je dodao da nakon te posete više nije imao kontakt s njim.

U mejlu koji je Pegi Sigal poslala Džordžu Stefanopulosu 1. decembra 2010. piše: „Džordže, nemoj misliti loše o meni, ali organizujem jednu sasvim neformalnu večeru u poslednjem trenutku za princa Endrua, koji je u Njujorku u nezvaničnoj privatnoj poseti. Molim te, dođi i povedi AR. Spisak je zasad mali… i držimo ovo privatnim. Princ Endru, Vudi Alen i Sun-Ji, Kejti Kurik… Džefri Epstajn, kod koga Endru odseda. Džefrijeva kuća je jedna od najvećih privatnih rezidencija u Njujorku… prelepa je. Zato dođi u (redigovano) na vrlo zanimljivu, brzu i zabavnu večeru. Pegi.“

U razmeni imejlova, Sigalova je dodala:

„Počinjemo u 20 časova. Dođi na vreme i imaćeš privatno vreme s Endruom jer on boravi u kući.“

Gospodin Stefanopulos je na kraju odbio poziv jer su mu ćerke imale temperaturu.

1/3 Vidi galeriju princ Endru na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Suočen s kritikama zbog boravka u kući osuđenog seksualnog prestupnika tokom intervjua za Newsnight 2019. godine, Endru je rekao: „Bilo je to praktično mesto za boravak. O ovome sam razmišljao bezbroj puta. Na kraju krajeva, uz svu naknadnu pamet koju danas imamo, to je definitivno bila pogrešna odluka. Ali u tom trenutku sam osećao da je to časna i ispravna stvar, i u potpunosti priznajem da je moja procena verovatno bila obojena mojom sklonošću da budem previše častan — ali takav sam.“

Epstajn je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u saveznom zatvoru na Menhetnu, u Njujorku, u avgustu 2019. godine, dok je čekao suđenje za optužbe za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Njegova smrt je proglašena samoubistvom.

Endru se suočio s optužbama, koje je odlučno negirao, da je seksualno zlostavljao tinejdžerku Virdžiniju Đufre nakon što ju je Epstajn prodao u lanac trgovine ljudima. Godine 2022. isplatio joj je višemilionski iznos kako bi se nagodio u građanskoj parnici za seksualni napad, iako je tvrdio da je nikada nije upoznao.

Endru se povukao iz kraljevskih dužnosti 2019. godine nakon intervjua za BBC Newsnight, ali objavljivanje posthumnih memoara gospođe Đufre i objavljivanje dokumenata iz Epstajnove zaostavštine od strane američke vlade ponovo su pojačali nadzor nad njegovim odnosom sa Epstajnom.

To je dovelo do toga da mu je kralj zvanično oduzeo i titulu HRH (His Royal Highness - Njegovo Kraljevsko Visočanstvo) i prinčevsku titulu.

