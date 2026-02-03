Slušaj vest

Na današnji dan umrla je Marija Šnajder, glumica koja se proslavila filmom "Poslednji tango u Parizu". Ipak, film koji je obeležio karijeru uništio ju je privatno.

Nakon snimanja jednog od najkontroverznijih filmova svih vremena, život tada devetnaestogodišnje Marije Šnajder krenuo je nizbrdo. Dok su reditelj Bernardo Bertoluči i zvezda filma Marlon Brando uživali u slavi i bogatstvu, ona se suočavala sa dubokim traumama koje su je pratile do smrti.

Marija Šnajder Foto: UNITED ARTISTS / Entertainment Pictures / Profimedia

Scena koja joj je uništila život

"Poslednji tango u Parizu", film iz 1972. godine, šokirao je publiku scenom analnog odnosa u kojoj Brando koristi maslac kao lubrikant. Ova scena nije postojala u originalnom scenariju, a Šnajderova je, kako je sama kasnije priznala, bila potpuno nespremna.

– Scena nije bila u scenariju. Rekli su mi za nju neposredno pre snimanja. Brando mi je rekao da se ne brinem, da nije stvarno, ali moje suze su bile prave. Iskreno, osećala sam se silovanom – izjavila je Marija za Daily News.

Nakon snimanja, kaže, Brando je nije utešio niti se izvinio.

– Osećala sam se kao da su me silovala obojica, i Brando i Bertoluči. Nikada više nisam pristala da se skinem pred kamerama – rekla je.

Slava koja ju je slomila

Usledio je vrtoglavi uspon – postala je svetski poznata, ljudi su je prepoznavali na ulici, ali ta slava ju je gušila.

– Ljudi su me poistovećivali sa likom iz filma. Doživljavala sam razna poniženja. Slava mi je bila zastrašujuća – prisećala se.

Kako bi pobegla od te stvarnosti, počela je da konzumira droge.

– Počela sam sa marihuanom, a ubrzo prešla na kokain, LSD i heroin. Bio je to moj beg. Bile su to lude sedamdesete – govorila je iskreno.

Višestruki pokušaji samoubistva

Zbog depresije i zavisnosti nekoliko puta je pokušala samoubistvo.

Marija Šnajder Foto: Compagnia Cinematografica Champi / AFP / Profimedia

– Dva ili tri puta sam se predozirala. Hitna pomoć me je spasila. Imala sam sreće što sam preživela – rekla je.

Spas je pronašla tek u osamdesetim, kada je upoznala osobu koju je nazvala svojim "anđelom", a za koju se pretpostavlja da je bila žena, jer je Marija ranije govorila o svojoj biseksualnosti.

Jedan od najekstremnijih poteza bilo je napuštanje snimanja filma kako bi se dobrovoljno prijavila u psihijatrijsku bolnicu – sve kako bi bila blizu tadašnjoj partnerki, Džoan Taunsend, koja je bolovala od šizofrenije.

Težak odnos s ocem i podrška Brižit Bardo

Danijel Gelin je otac Marije Šnajder Foto: Cormoran Films - Industrie Cinem / AFP / Profimedia

Marija je imala duboko narušen odnos sa svojim ocem, slavnim glumcem Danijelom Gelinom, koji je dugo odbijao da prizna očinstvo.

Sa 15 godina je pobegla u Pariz posle svađe sa majkom, a tada joj je pomogla glumica Brižit Bardo.

– Nije mogla da veruje da ćerka Danijela Gelina praktično živi na ulici – rekla je Marija.

Bertolučiju nikad nije oprostila

Iako se sa Marlonom Brandom kasnije pomirila i održavala odnos, Bertolučiju nikada nije oprostila.

– Sreli smo se jednom u Tokiju, ali sam ga ignorisala. Nikad mu nisam oprostila to što mi je uradio – rekla je bez ustručavanja.

Bernardo Bertoluči je tek 2013. godine, dve godine nakon Marijine smrti i gotovo deceniju posle smrti Marlona Branda, priznao da glumica nije dala saglasnost za snimanje čuvene scene.

Marija Šnajder Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Smrt u tišini

Marija Šnajder preminula je od raka 3. februara 2011. godine u 58. godini. Njen pepeo je, prema želji, rasut po obali Atlantika kod Bjarica.

