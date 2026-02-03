Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih muzičkih zvezda današnjice,Šakira, danas slavi 49. rođendan. Iza nje je karijera duga decenijama, ali i turbulentan period koji je obeležio njen privatni život. Nakon javnog i burnog raskida, pevačica se vratila na muzičku scenu snažnije nego ikad, što su fanovi širom sveta dočekali sa oduševljenjem.

Najveća ljubav i najteži raskid

Najznačajnija i ujedno najduža veza u Šakirinom životu bila je ona sa bivšim fudbalerom Žerarom Pikeom. Njihov odnos godinama je važio za jedan od najskladnijih u svetu slavnih, sve do leta 2022, kada je došlo do raskida.

U galeriji pogledajte fotografije Šakire i Žerara Pikea:

Šakira i Pike nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima zbog dece

U javnosti su se pojavile tvrdnje da je Pike bio neveran, a ubrzo nakon razlaza započeo je vezu sa Klarom Čijom Marti, koja je 27 godina stara. Ona je 22 godine mlađa od Šakire, odnosno 12 godina mlađa od Pikea. Zanimljivo je da su Šakira i Pike rođeni istog datuma - 2. februara, ali sa razlikom od deset godina.

Nova veza bivšeg fudbalera i reakcije javnosti

Pike se sa Klarom prvi put pojavio u javnosti u avgustu 2022. godine na jednom muzičkom festivalu, dok je njihova prva zajednička fotografija na Instagramu objavljena u januaru naredne godine. Kasnije su zajedno viđeni i na jednom venčanju u Španiji.

Klara Čija Marti, Žerar Pike Foto: Europa Press / Zuma Press / Profimedia

U januaru 2023. Šakira je objavila pesmu "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", koja je privukla ogromnu pažnju. Stih "zamenio si ferari za tvingo, roleks za kasio" mnogi su protumačili kao indirektnu poruku bivšem partneru i njegovoj novoj devojci. Nakon toga, više njenih pesama tumačeno je kao emotivni odgovor na kraj dugogodišnje veze. Tokom prošle godine pojavile su se informacije da je Pike navodno raskinuo sa Klarom, uz glasine da ju je prevario.

Veza sa Osvaldom Riosom

Jedna od ranijih Šakirinih ljubavi bio je Osvaldo Rios, zvezda portorikanskih telenovela. Upoznali su se kada je pevačica imala 20 godina, a veza je trajala oko osam meseci.

Iako o tom odnosu retko govori, Šakira je otkrila da je pesma "Moscas en la Casa" sa albuma „Dónde Están los Ladrones?“ inspirisana upravo Riosom, glumcem koji je bio poznat po ulozi u seriji "Kasandra", ali i po kasnijim teškim optužbama koje su pratile njegovo ime.

U galeriji pogledajte fotografije Šakire i Osvalda Riosa:

Osvaldo Rios i Šakira bili u ljubavnoj vezi

Ljubav sa sinom argentinskog predsednika

Neposredno pre nego što je postala međunarodna zvezda, Šakira je započela vezu sa Antonijom de la Ruom, sinom bivšeg predsednika Argentine. Njihov odnos trajao je 11 godina, a nakon raskida nastavili su saradnju na poslovnom planu. Međutim, saradnja je prekinuta, nakon čega je Antonio tužio Šakiru za 100 miliona dolara. Sud je tužbu odbacio. Njegov otac, Fernando de la Rua, bio je predsednik Argentine od 1999. do 2001. godine, a preminuo je 2019.

Šakira, Antonio de la Rua Foto: LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

Od "savršene" porodice do kraja ljubavi

Šakira i Žerar Pike upoznali su se tokom snimanja spota za pesmu "Waka Waka (This Time For Africa)", zvanične himne Svetskog prvenstva u fudbalu 2010. godine u Južnoafričkoj Republici. Zajedno su proveli više od decenije i dobili dvojicu sinova, Milana i Sašu. U javnosti su često predstavljani kao idealan par, ali se kasnije ispostavilo da je ta slika bila daleko od stvarnosti.

Nove glasine i privatnost

Tokom 2024. godine pojavile su se spekulacije da je Šakira u vezi sa glumcem Lisjenom Laviskonom, koji se pojavio u njenom spotu za pesmu "Punteria". Ipak, te navode nijedna strana nije zvanično potvrdila.

