Pesma „Jugoslavija“, koju izvodi Zejna i sa kojom se takmiči na ovogodišnjoj „Pesmi za Evroviziju“ na RTS-u, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama i pokrenula lavinu komentara širom regiona.

Rasprava je dodatno eskalirala nakon objave na platformi Iks, u kojoj je javno postavljeno pitanje da li je ova numera u skladu sa pravilima Evropske radiodifuzne unije (EBU), pod čijim okriljem se održava Evrovizija.

Optužbe sa mreža: „Politika nema mesta na Evroviziji“

Na zvaničnom nalogu Eurovision Kosovo izneta je tvrdnja da Srbija, kako navode, „ne uspeva da odvoji politiku od Evrovizije“. U objavi se podsećaju i na ranije situacije koje su, prema njihovoj oceni, bile sporne.

Dalje se tvrdi da se, nakon pesme koja je ranije bila tumačena kao aluzija na „povratak vojske na Kosovo“, sada pojavljuje nova numera za koju ocenjuju da „glorifikuje Jugoslaviju“.

Pretnja zabranom: „EBU je neće dozvoliti“

U istoj objavi navodi se da, ukoliko Srbija izabere ovu pesmu kao svog predstavnika za Evroviziju 2026, EBU navodno neće dozvoliti njeno izvođenje, jer su političke poruke, prema pravilima takmičenja, strogo zabranjene.

„Ako Srbija izabere ovu pesmu, EBU je neće dozvoliti – političke poruke su zabranjene po pravilima“, stoji u objavi koja se munjevito proširila mrežama.

Publika podeljena: nostalgija ili provokacija?

Numera „Jugoslavija“ već je dostupna na zvaničnom Jutjub kanalu „RTS Pesma Evrovizije“, gde je privukla veliku pažnju publike. Mnogi ističu snažnu atmosferu i upečatljiv vizuelni identitet, dok sam naziv pesme kod dela balkanske publike budi izraženu nostalgiju.

Za sada se ni RTS, ni Zejna nisu zvanično oglasili povodom navoda koji kruže društvenim mrežama. Rasprava se, međutim, ne stišava, a ostaje da se vidi da li će pitanje političke interpretacije pesme biti otvoreno i na zvaničnom nivou tokom takmičenja.

