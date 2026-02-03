Slušaj vest

Nemačka manekenka i modna ikona Hajdi Klum bila je jedna od najzapaženijih zvanica na 68. dodeli Gremi nagrada u Los Anđelesu, a pažnju je, po običaju, privukla smelim modnim izdanjem. Na crveni tepih stigla je u takozvanoj „goloj haljini“, savršeno pripijenoj uz telo, čiji je kolorit bio gotovo identičan boji njene kože.

Kako je sama izjavila pred kamerama, haljina je bila „izlivena“ po njenoj meri, a uz Hajdi se tom prilikom pojavio i čuveni Srbin –Milan Blagojević.

Srbin koji je redovan gost holivudske elite

Milan Blagojević već godinama je dobro poznato lice na najprestižnijim svetskim događajima. Sarađuje sa vodećim imenima modne i zabavne industrije, a profesionalne saradnje vremenom su prerasle u bliska prijateljstva. Van kamera, okružen je zvezdama poput Hajdi Klum, Loren Sančez, Alesandre Ambrosio, ali i Sofije Vergare, kao i mnogih drugih slavnih ličnosti.

Upravo je Blagojević bio uz Hajdi Klum i tokom dodele Gremija, a njihovo zajedničko pojavljivanje zabeležile su kamere magazina InStyle.

Gala večeri, Met Gala i Oskari – njegova svakodnevica

Ovo nije prvi put da se Milan Blagojević pojavio uz slavnu manekenku. Pratio ju je i na brojnim drugim gala događajima, uključujući i zabavu uoči Gremija, gde su prisustvovali i Vini Harlou i Bili Porter.

Kao saradnik i prijatelj svetskih zvezda, Blagojević redovno posećuje najvažnije manifestacije na planeti – od Kanskog filmskog festivala, preko Met Gale, pa sve do dodele Oskara. Ima privilegiju da iz prvih redova posmatra glamur svetske scene i zaviri iza kulisa koje su nedostupne široj javnosti.

Njegov profesionalni angažman predstavlja mu ulaznicu za događaje o kojima mnogi sanjaju, dok su mu društvo najveće zvezde današnjice. Upravo zahvaljujući njemu, imena poput Hajdi Klum i drugih svetskih ikona sigurno znaju mnogo više o Srbiji nego što bi se očekivalo.

Blagojević je nedavno viđen i u društvu modela modne kuće Viktorija Sikret – Alesandre Ambrosio, Ducen Kros i Kendis Svonpul, koje su učestvovale na godišnjoj reviji ovog čuvenog brenda, a čitav spektakl pratio je iz prvih redova.

