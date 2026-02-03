Srpkinja koja peva u bečkoj operi se takmiči na PZE 2026: Đurđica radi na državnom univerzitetu, a evo kako je povezana sa Sanjom Vučić
Radio-televizija Srbije je na zvaničnom Jutjub kanalu juče objavila pesme koje se ove godine takmiče na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026". Jedna od 24 numere predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Beču, a jedna od pesama koja se odmah izdvojila je "Moma mala", koju izvodi Kruševljanka Đurđica Gojković.
Iako dosad nije bila poznata široj javnosti u Srbiji, Đurđica je i te kako uspešan sopran van granica naše zemlje.
U galeriji pogledajte fotografije Đurđice Gojković:
Pevačica, koja će se na festivalu Pesma za Evroviziju predstaviti u prvom polufinalu pod rednim brojem 12, uveliko gradi karijeru u Beču, gde inače i živi od 2015. godine, kada je otišla na dalje školovanje.
Završila je operske studije na Konzervatorijumu Rihard Vagner, a trenutno peva i radi na državnom Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču na odseku za dirigovanje kao i na odseku crkvene muzike. Nastupala je u velikim teatrima, kao što su Hofburg palata, Koncertna dvorana (Konzerthaus), Kamerna Opera Beč, Zlatna sala (Musikverein), Syncron Stage, Turneja po Sloveniji u izvođenju opere „Karmen”, Operskoj kući Kripta (Oper in der Krypta), produkcijskoj kući „Plus Opera“...
Takođe je član Interpunkt Vokalnih solista u Beču. Pored opere, Đurđica nastupa i peva u drugim žanrovima kao što su etno, džez i bluz.
Sarađivala je i sa sugrađankom Sanjom Vučić, koja ju je i javno podržala na Instagramu.
"Kruševac je jak!!! Moj Đule", napisala je pevačica Sanja Vučić, koja je objavila delić pesme "Moma mala" etno-elektronskog žanra.
Osim što je izvodi, Đurđica je autorka teksta pesme kojom se predstavlja na PZE 2026. Muziku je komponovao Aleksa Petrović, dok aranžman potpisuju oboje.
Komentari na društvenim mrežama
Pesma mala ostavila je utisak i na korisnike društvenih mreža koji su preslušali objavljene kompozicije za PZE 2026.
"Ovo nema greške dark house ove sezone", "Još jedan prelep glas. Pretpostavljam da bi se ovo povezalo sa mnogim ljudima u publici", "Zanimljiva pesma, lep melos, ali mora da bude baš dobar nastup da bi se izdvojila", "Zanimljivo, autentično", "Lepa emocija boja glasa sviđa mi se pesma sve u svemu - nije loša", samo su neki od komentara na društvenoj mreži X.
Redosled nastupa na Pesmi za Evroviziju 2026
Neposredno pre objavljivanja takmičarskih kompozicija za PZE 2026, RTS je objavio i redosled nastupa učesnika u dvema polufinalnim večerima.
Prvo polufinale:
1. Mirna - Omaja
Muzika: Mladen Stojanović, Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur, Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović
2. Kosmos Trip - Sve je u redu
Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović, Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić, Aranžman: Kosmos Trip
3. Iva Grujin - Otkrivam sebe
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić, Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić, Aranžman: Nemanja Antonić
4. Eegor - Klaber
Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić, Tekst: Igor Mišković, Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić
5. Makao - Daj nam svet
Muzika: Nikola Knežević, Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh, Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi
6. Lores - Unseen
Muzika: Ruben Papian, Tekst: Ruben Papian, Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian
7. MANIVI - Svaki dan
Muzika: Ivana Vukmirović Manivi, Tekst: Ivana Vukmirović Manivi, Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić
8. Bella - Trampolina
Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
9. YANX - Srušio si sve
Muzika: YANX, Tekst: YANX, Aranžman: Relja Jakovljević Redži
10. Zejna - Jugoslavija
Muzika: Zejna, Marko Drežnjak, Tekst: Zejna, Marko Drežnjak, Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna
11. Ana Mašulović - Zavoli me
Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
12. Đurđica - Moma mala
Muzika: Aleksa Petrović, Tekst: Đurđica Gojković, Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković
Drugo polufinale:
1. Aleksandar - Sudbina
Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac, Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac
2. Milica Burazer - Svima vama treba mama
Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović, Tekst: YANX, Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović
3. Sanja Aleksić - Ko me proba
Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
4. LU – KA - Veruj
Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R., Tekst: Tamara Popović – tam, Aranžman: A.N.D.R.
5. Jack Lupino - Adrenalin
Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević
6. Zona - Čairi
Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez, Tekst: Tijana Trivić Zona, Aranžman: Jonez
7. Brat Pelin - Fräulein
Muzika: Stefan Papić - Brat Pelin, Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin, Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin
8. Geminni - Metar sreće
Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić, Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić, Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić
9. Avgust - Jabuka
Muzika: Avgust, Tekst: Avgust, Aranžman: A.N.D.R.
10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom
Muzika: Nemanja Antonić, Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović, Nikolovski, Titta Foureira, Aranžman: Nemanja Antonić
11. Aleksandra Sekulić - Kule
Muzika: Slavko Milovanović, Tekst: Slavko Milovanović, Aranžman: Darko Dimitrov
12. LAVINA - Kraj mene
Muzika: LAVINA, Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić, Aranžman: LAVINA
Najboljih sedam kompozicija iz svakog polufinala plasiraće se u veliko finale, a prenos na RTS-u gledaoci i slušaoci pratiće u subotu, 28. februara, od 21 čas, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.
Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026", biće dostupne na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od ponedeljka, 2. februara od 12 časova.
Pobednik festivala, kog će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču.
Srbija u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2026
Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja. Naš predstavnik će deliti binu sa ozbiljnim konkurentima, a u istoj grupi su i Hrvatska i Crna Gora.
Pored njih, u prvom polufinalu nastupaju i: Nemačka, Italija, Estonija, Gruzija, Portugal, San Marino, Švedska, Poljska, Belgija, Litvanija, Finska, Izrael, Moldavija i Grčka.
Video: Duška Vučinić otkrila da će uskoro doći do njene poslednje Evrovizije