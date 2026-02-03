Slušaj vest

Radio-televizija Srbije je na zvaničnom Jutjub kanalu juče objavila pesme koje se ove godine takmiče na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026". Jedna od 24 numere predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Beču, a jedna od pesama koja se odmah izdvojila je "Moma mala", koju izvodi Kruševljanka Đurđica Gojković.

Iako dosad nije bila poznata široj javnosti u Srbiji, Đurđica je i te kako uspešan sopran van granica naše zemlje.

U galeriji pogledajte fotografije Đurđice Gojković:

Đurđica Gojković Foto: Printscreen/ Instagram/ georgy_red_

Pevačica, koja će se na festivalu Pesma za Evroviziju predstaviti u prvom polufinalu pod rednim brojem 12, uveliko gradi karijeru u Beču, gde inače i živi od 2015. godine, kada je otišla na dalje školovanje.

Završila je operske studije na Konzervatorijumu Rihard Vagner, a trenutno peva i radi na državnom Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču na odseku za dirigovanje kao i na odseku crkvene muzike. Nastupala je u velikim teatrima, kao što su Hofburg palata, Koncertna dvorana (Konzerthaus), Kamerna Opera Beč, Zlatna sala (Musikverein), Syncron Stage, Turneja po Sloveniji u izvođenju opere „Karmen”, Operskoj kući Kripta (Oper in der Krypta), produkcijskoj kući „Plus Opera“...

Takođe je član Interpunkt Vokalnih solista u Beču. Pored opere, Đurđica nastupa i peva u drugim žanrovima kao što su etno, džez i bluz.

Sarađivala je i sa sugrađankom Sanjom Vučić, koja ju je i javno podržala na Instagramu.

Sanja Vučić podržala Đurđicu Gojković na Pesmi za Evroviziju Foto: Printscreen/ Instagram/ sanjalilwolf

"Kruševac je jak!!! Moj Đule", napisala je pevačica Sanja Vučić, koja je objavila delić pesme "Moma mala" etno-elektronskog žanra.

Osim što je izvodi, Đurđica je autorka teksta pesme kojom se predstavlja na PZE 2026. Muziku je komponovao Aleksa Petrović, dok aranžman potpisuju oboje.

Komentari na društvenim mrežama

Pesma mala ostavila je utisak i na korisnike društvenih mreža koji su preslušali objavljene kompozicije za PZE 2026.

"Ovo nema greške dark house ove sezone", "Još jedan prelep glas. Pretpostavljam da bi se ovo povezalo sa mnogim ljudima u publici", "Zanimljiva pesma, lep melos, ali mora da bude baš dobar nastup da bi se izdvojila", "Zanimljivo, autentično", "Lepa emocija boja glasa sviđa mi se pesma sve u svemu - nije loša", samo su neki od komentara na društvenoj mreži X.

Redosled nastupa na Pesmi za Evroviziju 2026

Neposredno pre objavljivanja takmičarskih kompozicija za PZE 2026, RTS je objavio i redosled nastupa učesnika u dvema polufinalnim večerima.

Prvo polufinale: 1. Mirna - Omaja

Muzika: Mladen Stojanović, Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur, Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos Trip - Sve je u redu

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović, Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić, Aranžman: Kosmos Trip

3. Iva Grujin - Otkrivam sebe

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić, Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić, Aranžman: Nemanja Antonić

4. Eegor - Klaber

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić, Tekst: Igor Mišković, Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao - Daj nam svet

Muzika: Nikola Knežević, Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh, Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores - Unseen

Muzika: Ruben Papian, Tekst: Ruben Papian, Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI - Svaki dan

Muzika: Ivana Vukmirović Manivi, Tekst: Ivana Vukmirović Manivi, Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella - Trampolina

Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX - Srušio si sve

Muzika: YANX, Tekst: YANX, Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna - Jugoslavija

Muzika: Zejna, Marko Drežnjak, Tekst: Zejna, Marko Drežnjak, Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

11. Ana Mašulović - Zavoli me

Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica - Moma mala

Muzika: Aleksa Petrović, Tekst: Đurđica Gojković, Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

Drugo polufinale: 1. Aleksandar - Sudbina

Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac, Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac

2. Milica Burazer - Svima vama treba mama

Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović, Tekst: YANX, Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović

3. Sanja Aleksić - Ko me proba

Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

4. LU – KA - Veruj

Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R., Tekst: Tamara Popović – tam, Aranžman: A.N.D.R.

5. Jack Lupino - Adrenalin

Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević

6. Zona - Čairi

Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez, Tekst: Tijana Trivić Zona, Aranžman: Jonez

7. Brat Pelin - Fräulein

Muzika: Stefan Papić - Brat Pelin, Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin, Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin

8. Geminni - Metar sreće

Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić, Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić, Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić

9. Avgust - Jabuka

Muzika: Avgust, Tekst: Avgust, Aranžman: A.N.D.R.

10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom

Muzika: Nemanja Antonić, Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović, Nikolovski, Titta Foureira, Aranžman: Nemanja Antonić

11. Aleksandra Sekulić - Kule

Muzika: Slavko Milovanović, Tekst: Slavko Milovanović, Aranžman: Darko Dimitrov

12. LAVINA - Kraj mene

Muzika: LAVINA, Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić, Aranžman: LAVINA

Najboljih sedam kompozicija iz svakog polufinala plasiraće se u veliko finale, a prenos na RTS-u gledaoci i slušaoci pratiće u subotu, 28. februara, od 21 čas, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026", biće dostupne na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od ponedeljka, 2. februara od 12 časova.

Pobednik festivala, kog će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču.

Srbija u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2026

Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja. Naš predstavnik će deliti binu sa ozbiljnim konkurentima, a u istoj grupi su i Hrvatska i Crna Gora.

Pored njih, u prvom polufinalu nastupaju i: Nemačka, Italija, Estonija, Gruzija, Portugal, San Marino, Švedska, Poljska, Belgija, Litvanija, Finska, Izrael, Moldavija i Grčka.

