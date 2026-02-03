Slušaj vest

Reperka Doeči pobrinula se da svi pogledi budu uprti u nju na 68. dodeli muzičkih nagrada Gremi. Na sceni se pojavila u kombinaciji koja se sastojala isključivo od nakita umesto topa i raskošne crvene balske suknje, čime je odala počast kultnoj sceni iz filma "Smrt joj dobro pristaje". Ovaj izgled odmah je privukao pažnju modnih znalaca, a Doeči ga je interpretirala na potpuno autentičan način, piše InStajl.

Nakit umesto gornjeg dela

Nakon šetnje crvenim tepihom u losanđeleskoj dvorani Kripto dot kom arena, Doeči se presvukla za izlazak na binu, gde se pridružila Kvini Latifi tokom dodele Gremija za najbolji rep album.

Gornji deo njene kombinacije bila je zlatna ogrlica sa pažljivo raspoređenim raznobojnim draguljima koji su se spuštali niz njene grudi. Ovaj izazovni komad autorka hita "Anxiety" uparila je sa raskošnom balskom suknjom u boji ruže, sa satenski spuštenim strukom, prekrivenom lepršavim perjem. Izgled je upotpunila velikom zlatnom narukvicom i odgovarajućom torbicom.

Glamur od glave do pete

Što se tiče šminke, Doeki je zablistala sa sjajnom kožom, naglašenim trepavicama, svetlucavom senkom i sjajnim usnama. Nosila je nokte u boji šampanjca, dok je svoju smeđu kosu stilizovala u pufastu punđu.

Haljina sa crvenog tepiha

Samo sat ili dva ranije, na crveni tepih stigla je u senzualnoj haljini po meri sa potpisom Roberta Kavalija. Kreacija je kombinovala steznik na pertlanje u nijansi spaljene narandžaste i korset u kraljevsko-ljubičastoj boji, uz izuzetno dugačak šlep ukrašen zlatnim perlicama i bogatim naborima.

Stajling je zaokružila sivim sandalama sa šljokicama, slojevitim narukvicama i velikim minđušama u obliku lustera.

Treći nastup na dodeli Gremija

Ovo je treće pojavljivanje reperke na dodeli nagrada Gremi. Debi je imala 2022. godine, a vratila se i prošle godine, kada je ostvarila zapažen nastup i osvojila nagradu za najbolji rep album. Tada je nosila sivu prugastu haljinu Toma Brauna preko bele košulje, a kombinaciju je upotpunila mokasinama sa platformom.

