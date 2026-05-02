Ćerka naše obožavane glumice Dare Džokići novinara Bogdana Tirnanića odrasla je u porodici kojoj umetnost nije bila strana. Uz majku, njene uloge, dramske tekstove i probe zavolela je glumu, upisala Fakultet dramskih umetnosti, odsek filmske i TV produkcije, pa se oprobala ispred kamere.

Priliku da je gledamo imali smo u ostvarenjima "Kako sam ukraden od strane Nemaca", kao i u hit filmu "Turneja". Iako je neosporno da ima glumački talenat Jovana je ipak svoju karijeru odlučila da nastavi iza kamere.

Dara Džokić sa ćerkom Jovanom Tirnanić Foto: printscreen/facebook/Hair & Makeup studio Aleksandar Dramićanin

Nakon ove odluke veoma retko smo imali priliku da je vidimo u javnosti, a retke fotografije sa majkom Darom svedoče o tome koliko zapravo njih dve liče.

Jovana se udala pre pet godina, a 2019. je dobila ćerku Katarinu.

Dara retko govori o svom privatnom životu, ali je pre pet godina napravila izuzetak kada je pričala o venčanju svoje ćerke. Tom prilikom je istakla da je ceremonija bila skromna, uz intimno društvo, te da je najvažnija stvar bila sreća njene ćerke.

- Divno je bilo, ličilo je na njih. Apsolutno sve što ona odabere je njen put, njen život, a ja sam tu da pomognem, navijam i da budem podrška - rekla je Dara, naglašavajući svoju ulogu majke i podrške u svim životnim odlukama svoje ćerke.

