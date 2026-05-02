Ćerka naše obožavane glumice Dare Džokići novinara Bogdana Tirnanića odrasla je u porodici kojoj umetnost nije bila strana. Uz majku, njene uloge, dramske tekstove i probe zavolela je glumu, upisala Fakultet dramskih umetnosti, odsek filmske i TV produkcije, pa se oprobala ispred kamere.

Priliku da je gledamo imali smo u ostvarenjima "Kako sam ukraden od strane Nemaca", kao i u hit filmu "Turneja". Iako je neosporno da ima glumački talenat Jovana je ipak svoju karijeru odlučila da nastavi iza kamere.

Dara Džokić sa ćerkom Jovanom Tirnanić

Nakon ove odluke veoma retko smo imali priliku da je vidimo u javnosti, a retke fotografije sa majkom Darom svedoče o tome koliko zapravo njih dve liče.

Jovana se udala pre pet godina, a 2019. je dobila ćerku Katarinu.

Dara retko govori o svom privatnom životu, ali je pre pet godina napravila izuzetak kada je pričala o venčanju svoje ćerke. Tom prilikom je istakla da je ceremonija bila skromna, uz intimno društvo, te da je najvažnija stvar bila sreća njene ćerke.

- Divno je bilo, ličilo je na njih. Apsolutno sve što ona odabere je njen put, njen život, a ja sam tu da pomognem, navijam i da budem podrška - rekla je Dara, naglašavajući svoju ulogu majke i podrške u svim životnim odlukama svoje ćerke.

