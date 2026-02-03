Slušaj vest

Dodela Gremi nagrada 2026 prošla je u znaku kiča i glamura, ali i provokatvnih kreacija. Slavne dame pokazale su svoje najbolje kombinacije, no bilo je i onih koje su, eto tako, odlučile da pokažu malo više od haljine.

U galeriji pogledajte kako je Čapel Roun izgledala na dodeli Gremi nagrada:

Čapel Roun Foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Neilson Barnard / Getty images / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedna takva zove se Čapel Roun koja je sve prisutne šokirala golom haljinom. Pokazala je sve što može da se pokaže, dobro, ne baš sve... Otkrila je grudi i bradavice, a kontroverzni stajling je pokrenuo lavinu komentara na mrežama.

Anketa

Da li vam se dopada izdanje Čapel Roun na crvenom tepihu Gremi nagrada?

Pevačica je sada morala da se oglasi i da svoj lični utisak o Muglerovoj kreaciji koja je obeležila crveni tepih. 

"Smeškam se jer mislim da ovo zapravo i nije TOLIKO skandalozna odeća", napisala je. "Izgled je zapravo sjajan i otkačen. Preporučujem da jednostavno koristite svoju slobodnu volju, to je stvarno zabavno i luckasto", napisala je.

(Kurir.rs/Superžena)

Ne propustitePop kulturaOn je jedini Srbin koji je bio na Gremiju: Blagojević došao u društvu Hajdi Klum, a evo koje poznate dame su često pored njega
Hajdi Klum i Milan Blagojević zajedno na crvenom tepihu dodele Gremi nagrada
Pop kulturaŽena koja proučava govor tela analizirala interakciju Džastina Bibera s voditeljem: Pevač stavio do znanja da ne prašta
Džastin Biber, Hejli Biber, Gremi 2026
Pop kulturaPojavila se i zaustavila vreme: Paris Hilton opravdala epitet modne ikone
Paris Hilton, Gremi 2026
Pop kulturaOziju Ozbornu odali počast na Gremiju 2026: Cela porodica u suzama, pojavila se i davno otuđena ćerka (Video)
Ozi Ozborn posvetio je najemotivniju pesmu svojoj supruzi Šeron

 VIDEO: Ivana Knol na dodeli Gremi nagrada

Ivana Knol na dodeli Gremi nagrada Izvor: instagram/knolldoll