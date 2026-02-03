Slušaj vest

Film "Orkanski visovi" konačno stiže, a pre nego što se pojavi u bioskopima, ekipa ga predstavlja na premijerama širom sveta, pa je tako juče na redu bilo prvo prikazivanje u Francuskoj.

Margo Robi, koja je drastično promenila stil za promociju ovog filma, izgledala je uobičajeno fenomenalno i na premijeri u Parizu, a mediji pišu da je izgledala kao aristokratkinja iz viktorijanskog doba.

1/3 Vidi galeriju Margo Robi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Australijska glumica, koja igra glavnu žensku ulogu u "Orkanskim visovima", stigla je na crveni tepih u toaleti koju potpisuje modna kuća Chanel. U pitanju je klasična balska haljina, model raskošne bordo boje, s tankim bretelama i dekolteom, čiji je donji deo dramatično drapiran preko bele podsuknje.

Posebnu čar, dodir retro stila i otmenosti daje pliš, uvek aktuelan u zimskoj sezoni, a Margo je ponela i jednako impresivan nakit.

Oko vrata jedne od najlepših glumica planete zasijao je čoker juvelirske kuće Lorraine Schwartz, napravljen od crvenog pliša u nijansi haljine, sa skupocenim dijamantom u sredini.

Margo Robi Foto: Sebastien Fremont / Starface / Profimedia

Reč je o masivnom dijamantu boje šampanjca, od čak 85 karata, koji modni portali opisuju kao nude, odnosno goli dijamant, zbog njegove tople, neutralne boje. On je okružen prstenom sitnih dijamanata, a ispod njega je visio još jedan krupan, u obliku suze.

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: