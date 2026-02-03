Slušaj vest

Spisak članova kraljevskih porodica koji su u vezama sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom svakim danom sve više raste. Najnovije ime koje se pojavilo u dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa je belgijski princ Lorent, dok je situacija posebno delikatna za norvešku krunsku princezu.

Belgijski princ Lorent i sastanci sa Epstajnom

Princ Lorent, mlađi brat kralja Filipa, otkrio je da je imao dva sastanka "u četiri oka" sa Epstajnom, nakon što se njegovo ime pojavilo u spisima povezanim s istragom o pokojnom finansijskom prestupniku. Lorent (62) tvrdi da su ti susreti, koje je inicirao Epstajn, održani početkom 90-ih i početkom 2000-ih godina.

Princ je demantovao da je ikada susreo Epstajna na javnim ili grupnim događanjima. Njegovo pojašnjenje usledilo je nakon ranije izjave u kojoj je tvrdio da "nikada, direktno ili indirektno, nije prisustvovao događaju" sa Epstajnom i njegovom pratnjom.

Iako nije optužen za bilo kakvo nezakonito delo, Lorent je samo jedno od brojnih visokoprofilnih imena koja se pojavljuju u dokumentima. Princ je pojasnio da ga je Epstajn kontaktirao dok je radio kao stažista u Ujedinjenim nacijama i kasnije u jednoj banci u Njujorku, tražeći da ga upozna sa kraljevskim roditeljima. Lorent tvrdi da je odbio taj i druge predloge, a kasnije ga je Epstajn pozvao na večeru u Parizu sa "šefom države i bogatim i uticajnim muškarcima", što je princ takođe odbio.

Neugodni mejlovi norveške krunske princeze

Epstajn, koji je 2008. priznao krivicu za podvođenje maloletnica, izvršio je samoubistvo u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje za seksualne zločine. Međutim, Lorentovo priznanje dolazi u trenutku kada je norveška krunska princeza Mete-Marit bila primorana na javno izvinjenje, jer su novootvoreni dokumenti otkrili njeno neočekivano prijateljstvo sa Epstajnom.

Mete-Marit (52), koja se udala za krunskog princa Hakona 2001. godine, razmenila je desetine mejlova sa Epstajnom iako je znala da je bio u zatvoru. Njeno ime pojavljuje se najmanje 1000 puta u milionskim dokumentima. Otkrića su došla u posebno nezgodnom trenutku za norvešku monarhiju, jer se njen sin Marius Borg Hoibi suočava sa optužbama za silovanje i 34 druga krivična dela.

Dokumenti pokazuju da se srdačna mejl prepiska Mete-Marit sa Epstajnom odvijala između 2011. i 2014. godine. Takođe se zna da se susrela sa pedofilom najmanje tri puta – u Oslu, Njujorku i na Karibima. U jednom mejlu princeza je pitala Epstajna da li je "neprikladno da majka predloži dve gole žene sa daskom za surfovanje kao pozadinu za računar svog 15-godišnjeg sina", dok mu je u drugom poručila da je "vrlo šarmantan".

Dokumenti pokazuju i da je 2013. četiri dana boravila u njegovoj kući na Floridi. Mete-Marit je izjavila: "Imala sam lošu procenuu i duboko žalim što sam imala bilo kakav kontakt sa Epstajnom. To je jednostavno sramotno", dodajući da nije bolje proverila Epstajnovu prošlost. Kontakt je prekinula 2014. godine jer je osetila da Epstajn "pokušava iskoristiti odnos sa princezom kao polugu kod drugih ljudi".

Sara Ferguson i deca

Pored Lorenta i Mete-Marit, u dokumentima se spominje i Sara Ferguson. Bivša vojvotkinja od Jorka navodno je u julu 2009. odvela svoje ćerke, princeze Beatris i Eugenije, u posetu Epstajnu, manje od nedelju dana nakon što je pušten iz zatvora na Floridi. Beatris je tada imala 20, a Eugenija 19 godina.

Epstajn je susret potvrdio u mejlu svojoj tadašnjoj partnerki Gislavini Meksvel, navodeći: "Ferg i dve devojke su došle juče". Mejlovi pokazuju da se grupa sastala u Epstajnovoj vili u Palm Biču, gde je pedofil poslužio lazanje od povrća koje je pripremio pariški kuvar.

Kasnije se žalio da ga Ferguson nije javno branila nakon presude, napisavši advokatu: "Bila je prva koja je proslavila moj izlazak sa svoje dve kćeri. Posetila me dok je policajac stajao na mom ulazu. Tražila je pomoć za svoje dobrotvorne udruge." U drugom mejlu iz 2010. Ferguson je Epstajnu napisala: "Samo me oženi", opisujući ga kao "legendu" i "brata kojeg je oduvek želela".

