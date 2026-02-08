Slušaj vest

U javnost je dospela još jedna glasovna poruka vezana za film "It Ends With Us", a ovog puta je reč o poruci koju je Džastin Baldoni poslao Blejk Lajvli. Zvučni zapis, koji je uključen u sudska dokumenta u sklopu Blejkine tužbe protiv Džastina, objavio je TMZ..

Prošle nedelje je objavljena četvorominutna poruka koju je Blejk poslala Džastinu, a sada javnost ima priliku da čuje i onu koju je on uputio njoj. Glasovna poruka navodno je snimljena u februaru 2023, pre nego što je započelo snimanje filma.

"Bukvalno su me prošli žmarci"

Blejk je Džastinu poslala fotografije sebe u ulozi Lili Blum tokom probe kostima. U poruci joj je odgovorio kako su ga zbog tih fotografija "prošli žmarci".

"Zdravo, Blejk, nadam se da je proba kostima bila izuzetno uspešna. Hvala ti što si poslala one slike, bilo je zaista sjajno. Bio sam na sastanku s menadžerima odeljenja kad su stigle i čekao sam da se učitaju. Kad sam ih video, bukvalno su me prošli žmarci", rekao je.

"Predivno izgledaš. Ovo će tako dobro funkcionisati", dodao je.

Na sudu od 2024.

Baldoni i Lajvli se međusobno tuže od 2024. godine, nakon što su zajedno radili na filmu "It Ends With Us", koji je Baldoni režirao i u kom su oboje imali glavne uloge.

Lajvli je kasnije optužila Baldonija za seksualno uznemiravanje i pokušaj pokretanja klevetničke kampanje protiv nje, što je on negirao. Glumica ga je tužila, a on je uzvratio protivtužbom, optužujući Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa da su preuzeli kontrolu nad produkcijom filma. Sudija je prošle godine odbacio njegovu protivtužbu.

Suđenje bi trebalo da započne u maju, a u međuvremenu je u javnost dospelo više poruka koje su razmenili. Među njima su i poruke u kojima Baldoni tvrdi kako je mislio da Lajvli "pokušava da mu smesti", kao i njena izjava Metu Dejmonu da je Baldoni tvrdio da je razgovarao s njenim pokojnim ocem.

Objavljene su i poruke u kojima je Rejnolds Baldonija nazvao "pravim, predatorskim prevarantom", "neobjašnjivo toksičnim haosom" i "kontrolišućom kučkom".

S obzirom na to šta se dogodilo nakon toga, malo je verovatno da bi danas razgovarali u prijateljskom tonu. Objavljene poruke pokazuju da ga je Lajvli kasnije nazvala "blesavim rediteljem" i "klovnom", a čitav slučaj bi trebalo da kulminaciju doživi na sudu u maju.

