Sara Ferguson, bivša vojvotkinja od Jorka, uputila je i-mejl Džefriju Epstajnuu kojem tvrdi da nijedna žena nikada nije napustila kraljevsku porodicu sa glavom na ramenima i da je sada 1000 odsto izložena nakon što je navodno primila novac za pristup svom bivšem suprugu.

U julu 2010. godine, Ferguson je rekla da je sada potpuno sama i da je u Velikoj Britaniji pred ekstremnom osvetom zbog niza ličnih skandala.

Mejl koji je Sara Ferguson poslala Džefriju Epstajnu Foto: US Department of Justice

"Palata ne može da me "odseče", pa će me diskreditovati - potpuno do uništenja", napisala je, aludirajući na pogubljenja supruga Henrija VIII, Anu Bolejn i Katarinu Hovard.

Sara Ferguson u tabloidnom skandalu

Ferguson je u tim mejlovima kontaktirala Epstajna nedugo nakon što je uhvaćena u tabloidnom skandalu gde je navodno prihvatila 500.000 dolara za omogućavanje pristupa princu Endrjuu, tada britanskom trgovinskom izaslaniku. Kasnije je pristala na intervju sa Oprom Vinfri, gde je govorila o finansijskim problemima i činjenici da nije mogla da plati kiriju, pa je morala da uzme sobu u Royal Lodge-u svog bivšeg supruga. U mejlovima objavljenim u okviru Epstajn fajlova, Fergusonova se zahvaljuje Epstajnu što je bio njen stub podrške.

Prvi kontakt i organizacija smeštaja

U prvom mejlu od 13. jula 2010. godine, Sara piše Epstajnu: "Da li si umro za mene? Ne… Molim te, ti si moj stub."

Epstajn je, prema dokumentima, ignorisao laskanje i odgovorio: "Mislio sam da ti treba mesto za drugu nedelju?"

Pedofil je, prema Epstajnovim fajlovima, navodno više puta organizovao smeštaj za Fergusonovu u SAD, a na pomenuti mejl odgovorila je: "Dragi Džefri, da, trebalo mi je drugo mesto za jednu nedelju? I zahvaljujem ti mnogo, ali kao što sam predvidela pre mnogo meseci, britanska štampa je spremna da me "istrebi", a palatski sistem nije opremljen da se nose sa ovim talasom negativnosti. Stoga moram da se vratim u Ujedinjeno Kraljevstvo i suočim se sa "grmljavinom".

Epstajn plaća dugove i dalje

Kasnije se ispostavilo da je Epstajn otplatio deo njenih dugova, što je Ferguson kasnije nazvala gigantskom greškom. Daily Mail je otkrio da su princeze Beatris i Eugenija zgrožene zbog novih mejlova svoje majke i zatečene fotografijama svog oca Endrjua u kompromitujućim situacijama. Ćerke su bile posramljene zbog laskavih mejlova majke prema Epstajnu, koji je osuđen za seksualna zlostavljanja dece.

Sara Ferguson i komplimenti Epstajnu

U mejlovima, Sara Ferguson opisuje Epstajna kao brata kojeg je oduvek želela i naziva ga legendom, dok mu u šali predlaže brak. Ona je takođe spominjala seksualni život svoje ćerke Judžin i otkrila da je odvela obe ćerke na ručak kod Epstajna dok su bile tinejdžerke. U jednom mejlu, navodno iz 2010. godine, Ferguson je Epstajnu napisala da je kristalno jasno da je on bio samo prijatelj da bi se približio Endrjuu i izrazila kako ju je to duboko povredilo.

Džefri Epstajn sa psima Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Obilazak i privatni kontakti

Ferguson je u julu 2009. godine odgovarala Epstajnu na pitanja o putovanju u Majami, gde se raspitivala koga da pozove i dodala da boravi u kući Filipa Levina sa devojčicama i da planira ručak sa Epstajnom. Princeze su imale 20 i 19 godina u vreme tog ručka 2009. godine.

