Džejkob Elordi otkrio je da je zbog neobične nesreće završio u bolnici već u prvom nedeljama snimanja filma Orkanski visovi. U razgovoru za Esquire, 28-godišnji glumac ispričao je kako ga je šala na račun metodičkog glume dovela do opekline drugog stepena.

Šala koja je prethodila nezgodi

Elordi je ispričao kako se šalio sa vizažistkinjom Sian Miler dok je radila na dizajnu ožiljaka za njegov lik Hit Klifa. Predložila mu je u šali da bi se zapravo trebao povrediti, u stilu slavnog metodičkog glumca Daniela Dej-Luisa.

"Rekao sam joj: "Dobro, onda ću se za vikend unakaziti da ti dokažem da sam pravi Hit Klif!", prisetio se Džejkob.

Bizarnu nesreću pod tušem

Međutim, nesreća koja se dogodila kasnije te večeri nije imala veze sa glumom.

"Te večeri sam se vratio kući, a u stanu u kojem sam boravio bio je parni tuš sa bakarnom ručkom iz koje je izlazila para", objasnio je Džejkob.

Dodao je da je u to vreme paralelno radio i na filmu Frankenštajn, zbog čega je stalno imao puno šminke na prstima i stopalima.

"Ostavljao sam je tokom celog snimanja jer mi se nije dalo sve to skidati. Kao Hit Klif, bio sam prekriven krastama i prljavštinom, pa sam pomislio: "Neću to više raditi, svaku večer pošteno ću oprati stopala i doći na posao svež." Dok sam prao stopala, nagnuo sam se unazad i leđima se naslonio ravno na vruću ručku. Vrisnuo sam, opekao sam se po leđima. Kad sam u ponedeljak došao na posao, imao sam opeklinu drugog stepena."

Margo Robi i Džejkob Elordi u filmu Orkanski visovi (2026)
Reakcija režiserke

Režiserka filma Emerald Fenel prisetila se kako je na početku snimanja primila poruku da je Džejkob u bolnici.

"Naravno da sam prvo pomislila: "O, moj Bože, imao je saobraćajnu nesreću." A onda su mi rekli: "Opekao je leđa pod tušem", izjavila je.

Fenel je kasnije pitala glumca da li je opeklina nastala "u duhu Daniela Dej-Luisa", na šta joj je Džejkob duhovito odgovorio: "Bio je to pravi Daniel Dej-Luis. Pod tušem."

