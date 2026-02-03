Slušaj vest

Čini se da je glumac Timoti Šalame konačno dao nagoveštaj da li planira da zaprosi Kajli Džener. Šalame (30) je u vezi sa Džener od početka 2023. godine i do sada je bio izuzetno povučen kada je reč o njihovom odnosu, ranije izjavivši u jednom intervjuu da o toj temi nema šta da kaže.

Iako vezu uglavnom drže dalje od očiju javnosti, par se često zajedno pojavljuje na raznim događajima. Izvori bliski paru za Us Weekly tvrde da se Kajli u šali izražava kako je Timote već njen suprug.

Neprijatno pitanje o ženidbi u Londonu

Na promotivnom događaju u Londonu, povodom novog filma "Marty Supreme", Timote Šalame se našao u neprijatnoj situaciji kada mu je pitanje o privatnom životu postavio poznati reditelj Ričard Kertis.

Kertis je razgovor započeo jednostavno, upitavši glumca: "Imaš li devojku?"

Glumac iz filma "Dina" kratko je odgovorio: "Da."

Režiser je potom nastavio: "Misliš li da ćeš se ikada oženiti? Možemo li doći?"

Vidno iznenađen, Šalame je reagovao: "Vau, to je baš lično."

Ipak, ubrzo se opustio i reditelju filma "Četiri venčanja i sahrana" odgovorio: "Uvalićeš me u nevolje, čoveče. Da. Da."

Izvori tvrde da je veza veoma ozbiljna

Ovaj redak nagoveštaj o mogućem braku nadovezuje se na tvrdnje anonimnih izvora bliskih paru da je njihova veza izuzetno ozbiljna. Jedan izvor je nedavno za Us Weekly izjavio da su Timoti i Kajli vrlo ozbiljni i da su već razgovarali o veridbi ove godine, dodajući da se Džener često šali kako je on već njen muž.

U galeriji pogledajte fotografije Timotija Šalamea i Kajli Džener:

Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli Critics Choice nagrada

"Kajli nikada ranije nije bila sa nekim poput njega i to joj izuzetno prija. Njihova veza je opuštena i prirodna. U ovom trenutku oni praktično žive zajedno. Kajli boravi kod njega kada nema decu ili kada želi da bude u gradu, dok on često provodi vreme u njenoj kući," naveo je izvor.

