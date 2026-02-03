Slušaj vest

Holivudski par Ešton Kučer i Mila Kunis stekao je impresivno bogatstvo, a ono je početkom ove godine procenjeno na vrtoglavih 275 miliona dolara. Međutim, za razliku od mnogih slavnih roditelja, zvezde serije "Vesele sedamdesete" donele su odluku koja je iznenadila mnoge - njihova deca neće naslediti te milione.

Ešton Kučer (47) i Mila Kunis (42) u braku su već 11 godina i imaju dvoje dece, 11-godišnju Vajat Isabel i devetogodišnjeg Dimitrija Portvuda, a drže ih dalje od očiju javnosti. Iako su zaradili ogromno bogatstvo, odlučili su da ga neće servirati deci na tacni.

U galeriji pogledajte fotografije Mile Kunis i Eštona Kučera:

1/7 Vidi galeriju Ešton Kučer i Mila Kunis Foto: Blackbelts / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia

"Ne otvaram fondaciju za njih. Svoj novac ćemo na kraju donirati u dobrotvorne svrhe i za razne druge stvari", objasnio je Kučer još 2018. godine u podkastu Daksa Šefarda, a tog stava se drže i danas.

Glumac je pojasnio njihovu filozofiju odgoja, istakavši da njihova deca već sada "žive vrlo privilegovanim životom, a da toga nisu ni svesna". Ipak, to ne znači da će ih ostaviti na cedilu ako pokažu inicijativu.

Mila Kunis Foto: Profimedia

"Ako moja deca budu htela da pokrenu posao i budu imala dobar poslovni plan, uložiću u njega. Ali novac neće dobiti na dlanu", bio je jasan Kučer. Njihov stav sličan je stavu Bila Gejtsa, a koji je takođe najavio da će deci ostaviti tek manji deo svog bogatstva jer im "veliko nasledstvo ne bi učinilo uslugu".

Od siromaštva do miliona

Razlog za ovakav odgoj leži u njihovim skromnim počecima jer su oboje odrasli u radničkim porodicama i znaju vrednost novca.

Ešton Kučer Foto: YOLANDA RUZ / Zuma Press / Profimedia

"Odrasla sam u siromaštvu, kao i moj suprug. Jako smo svesni toga koliko vredi dolar jer nam ništa nije bilo poklonjeno", izjavila je jednom prilikom Mila. Ona je rođena u Ukrajini (tadašnjem SSSR-u) i sa sedam godina se preselila u Ameriku s porodicom, koja je u džepu imala svega 250 dolara. Ešton je, s druge strane, odrastao u Ajovi, a otac mu je radio u fabrici.

U galeriji pogledajte nedavno pojavljivanje Mile Kunis i Eštona Kučera:

1/3 Vidi galeriju Mila Kunis, Ešton Kučer Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, Sthanlee Mirador / PA Images / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dok je Mila bogatstvo stekla glumom, Ešton se pokazao i kao vešt investitor. Njegova kompanija Sound Ventures rano je uložila u gigante poput Ubera, Airbnba i Spotifya, što im je obezbedilo finansijsku sigurnost koju danas planiraju da vrate društvu, a ne da ostave samo svojoj deci.

Video: Kako funkcioniše nasledstvo u Srbiji