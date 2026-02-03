Slušaj vest

Nekada su rešenja koja sami zamislimo mnogo bolja od onih koje nude oni koji nam za savete uzmu "debelu" sumu novca.

Mila Kunis i Ešton Kučer imaju prelep dom u Los Anđelesu, koji su pažljivo i sa puno truda uredili baš onako kako su oduvek zamišljali. Prilikom uređenja u jednom trenutku su svesno prekršili jedno od osnovnih pravila uređenja enterijera, ali su umesto promašaja dobili prostor koji deluje elegantno, toplo i potpuno funkcionalno.

Njihova "seoska" kuća, kako je često nazivaju, spaja rustičnu atmosferu i savremeni dizajn na način koji odmah osvaja. Slavni par još jednom je pokazao da ne robuje trendovima, već ih kreira po sopstvenoj meri. Enterijer koji su osmislili arhitekte iz studija Beken & Gilam zasnovan je na prirodnim materijalima i održivim rešenjima, ali je jedan detalj posebno privukao pažnju.

U pitanju je tamnosmaragdna sofa postavljena naspram zidova od sivog drveta. Po klasičnim pravilima, ova kombinacija ne bi trebalo da funkcioniše, ali u njihovom domu izgleda iznenađujuće skladno.

Prekršeno pravilo koje je postalo adut

Ang Li, žena koja se godinama bavi uređenjem enterijera, objašnjava da tamna sofa u prostoru sa tonovima zagasitog drveta i sivim zidovima ne mora da deluje teško.

- Takav komad nameštaja ne nestaje u prostoru, već stvara osećaj intime i topline, a ne monotonije - ističe ona.

Tajna uspeha, prema njenim rečima, leži u svetlu i teksturama. Prirodna svetlost koja ispunjava prostor menja doživljaj tamnih nijansi tokom dana, dok kombinacija različitih materijala, od baršunaste sofe do drvenih zidova i organskih detalja, daje dubinu i karakter.

- Ključ je u slojevitosti tekstura i suptilnim tonalnim razlikama, zbog kojih tamne boje deluju promišljeno, a ne ravno - dodaje Li.

Dženifer Ebert, urednica specijalizovana za dizajn enterijera, smatra da je za ovakve kombinacije presudan dobar odabir nijansi.

- Tamno siva i tamno zelena mogu izgledati fantastično ako se biraju tonovi sa toplim podtonom, maslinasta, boja mahovine ili šumska zelena najbolje se slažu sa zagasitim, blago smeđim sivim nijansama - objašnjava ona.

U domu Mile Kunis i Eštona Kučera zelena je glavna zvezda prostora, dok siva služi kao smirena pozadina. Drveni podovi i detalji, poput dekorativne posude na stolu, dodatno naglašavaju teksturu i povezuju ceo ambijent u skladnu celinu. Bez tih elemenata, prostor bi lako mogao da deluje hladno i beživotno.

Ideja primenljiva i u običnim domovima

Iako većina nema visoke plafone i obilje prirodnog svetla poput slavnog para, stručnjaci tvrde da se sličan efekat može postići i u manjim stanovima. Smaragdna sofa može izgledati odlično uz svetlije ili toplije tonove zidova, a prirodni materijali i različite teksture učiniće da tamne nijanse deluju luksuzno umesto sumorno.

Uz pažljivo kombinovanje detalja, od drvenih elemenata do toplih sivih tonova, svako može uneti dozu one prijatne atmosfere kakva vlada u domu Mile i Eštona, prostoru koji dokazuje da pravila postoje da bi se ponekad hrabro prekršila.

