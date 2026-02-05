Slušaj vest

Objavljivanje hiljade stranica sudskih dokumenata u vezi sa slučajem ozloglašenog milijardera Džefrija Epstajna, osuđenog seksualnog prestupnika koji je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji, ponovo je uzburkalo svetsku javnost.

U dokumentima se pojavljuju imena najmoćnijih članova kraljevskih porodica, holivudskih zvezda, muzičkih ikona i političkih figura poput Donalda Trampa, Bila Klintona, Pitera Mendelsona, Gislejn Maksvel i njihovih pomoćnika i saradnika.

Princ Endrju od Vindzora

U arhivi objavljenih dokumenata nalazi se nekoliko fotografija princa Endruja, koje navodno pokazuju kako je omogućio Epstajnu i Maksvelu pristup britanskom visokom društvu.

U galeriji pogledajte fotografije princa Endruja u Epstajnovim dokumentima:

Fotografija, čiji datum nije poznat, prikazuje bivšeg princa kako leži preko nogu pet žena, dok mu se Gislejn Maksvel smeška odozgo. "Sky News" saopštio je da veruje da je fotografija snimljena u Sandringemu, kraljevskom imanju u Norfolku. Fotografija je takođe upoređivana sa drugim snimcima napravljenim na tom mestu.

Riznica dokumenata povezanih sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom objavljena je od strane Ministarstva pravde SAD. Sačinjena od hiljada fajlova, ova arhiva sadrži fotografije pokojnog finansijera i njegove saučesnice, britanske društvenjakinje Gislajn Maksvel, zajedno sa nekim od najznačajnijih ličnosti prošlog veka.

Snimci i fotografije daju blisku sliku odnosa koje su Epstajn i Maksvelova izgradili sa pripadnicima kraljevskih porodica, političarima, muzičarima i glumcima. Maksvelova trenutno služi kaznu zatvora od 20 godina zbog trgovine decom u svrhu seksualnog iskorišćavanja, dok je Epstajn skončao u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje. Bio je osuđen za seksualne zločine nad decom u odvojenom slučaju 2008. godine.

Zbog svega što se dogodilo, ali i zbog reakcije princa Endrjua na skandale u jeku, kralj Čarls doneo je odluku da svog brata preko noći i pre dogovorenog vremena iseli sa imanja Vindzor.

Sara Ferguson

U martu 2011. godine, Sara Ferguson, tada vojvotkinja od Jorka, uputila je javno izvinjenje jer je dozvolila Džefriju Epstajnu da joj otplati deo dugova. I ona i njen bivši suprug, nekadašnji princ Endrju, bili su izloženi ogromnoj javnoj kritici zbog nastavka prijateljskih odnosa sa Epstajnom nakon što je priznao krivicu za podvođenje maloletnica.

U galeriji pogledajte fotografije Sare Ferguson:

Ona je londonskom listu "Evening Standard" rekla da nikada više neće imati ništa sa Džefrijem Epstajnom. Međutim, samo dva meseca kasnije, poslala mu je imejl u kojem mu je napisala da će gostovati u televizijskoj emisiji Opre Vinfri i da želi njegov savet kako da odgovara na pitanja o njihovom odnosu.

"Samo želim da budete svesni ovoga i da zatražim vaš savet kako biste voleli da odgovorim", napisala je Ferguson na šta je Epstajn odgovorio:

"Džefri je nepravedno okarakterisan kao pedofil od strane tabloida. Priznao je krivicu za traženje maloletnih prostitutki pre mnogo godina, platio dug društvu i tražio oproštaj. Nemam ništa više da dodam."

Ubrzo je isplivao još jedan mejl koji je Fergusonova uputila Džefriju Epstajnu, a u kojem tvrdi da nijedna žena nikada nije napustila kraljevsku porodicu sa glavom na ramenima i da je sada 1000% izložena, nakon što je navodno primila novac za pristup svom bivšem suprugu.

Mejl koji je Sara Ferguson poslala Džefriju Epstajnu Foto: US Department of Justice

U julu 2010. godine, Fergusonova je rekla da je sada potpuno sama i da je u Velikoj Britaniji pred ekstremnom osvetom zbog niza ličnih skandala. U tim imejlovima kontaktirala je Epstajna, nedugo nakon što je uhvaćena u tabloidnom skandalu gde je navodno prihvatila 500.000 dolara za omogućavanje pristupa princu Endrjuu, tada britanskom trgovinskom izaslaniku. Kasnije je pristala na intervju sa Oprom Vinfri, gde je govorila o finansijskim problemima i činjenici da nije mogla da plati kiriju, pa je morala da uzme sobu u Royal Lodge-u svog bivšeg supruga. U mejlovima objavljenim u okviru Epstajn fajlova, Fergusonova se zahvaljuje Epstajnu što je bio njen stub podrške.

Belgijski princ Lorent

Najnovije ime koje se pojavilo u dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa je belgijski princ Lorent, dok je situacija posebno delikatna za norvešku krunsku princezu. Princ Lorent, mlađi brat kralja Filipa, otkrio je da je imao dva sastanka "u četiri oka" sa Epstajnom, nakon što se njegovo ime pojavilo u spisima povezanim s istragom o pokojnom finansijskom prestupniku. Princ Lorent tvrdi da su ti susreti, koje je inicirao Epstajn, održani početkom 90-ih i početkom 2000-ih godina.

U galeriji pogledajte fotografije princa Lorenta:

Princ je demantovao da se ikada susreo sa Epstajnom na javnim ili grupnim događanjima. Njegovo pojašnjenje usledilo je nakon ranije izjave u kojoj je tvrdio da "nikada, direktno ili indirektno, nije prisustvovao događaju" sa Epstajnom i njegovom pratnjom.

Norveška princeza Mete-Marit

Neposredno pre priznanja princa Lorenta, norveška krunska princeza Mete-Marit bila je primorana na javno izvinjenje, jer su novootvoreni dokumenti otkrili njeno neočekivano prijateljstvo sa Epstajnom. Mete-Marit (52), koja se udala za krunskog princa Hakona 2001. godine, razmenila je desetine imejlova sa Epstajnom iako je znala da je bio u zatvoru. Njeno ime pojavljuje se minimum 1000 puta u milionskim dokumentima. Otkrića su došla u posebno nezgodnom trenutku za norvešku monarhiju, jer se njen sin Marius Borg Hoibi suočava sa optužbama za silovanje i 34 druga krivična dela.

U galeriji pogledajte fotografije Mete-Marit:

Dokumenti pokazuju da se srdačna imejl prepiska Mete-Marit sa Epstajnom odvijala između 2011. i 2014. godine. Takođe je poznato da se Epstajnom videla bar tri puta – u Oslu, Njujorku i na Karibima. U jednom imejlu princeza je pitala Epstajna da li je "neprikladno da majka predloži dve gole žene sa daskom za surfovanje kao pozadinu za računar svog 15-godišnjeg sina", dok mu je u drugom poručila da je "vrlo šarmantan".

Dokumenti pokazuju i da je, 2013. godine, četiri dana boravila u njegovoj kući na Floridi.

"Imala sam lošu procenuu i duboko žalim što sam imala bilo kakav kontakt sa Epstajnom. To je jednostavno sramotno", dodajući da nije bolje proverila Epstajnovu prošlost. Kontakt je prekinula 2014. godine jer je osetila da Epstajn "pokušava iskoristiti odnos sa princezom kao polugu kod drugih ljudi," izjavila je Mete-Marit.

Majkl Džekson

Na jednoj od fotografija koje su pokrenule lavinu, Džekson i Epstajnpoziraju pored velike slike, dok se n nalazi se pored Klintona i koleginice, pevačice Dajane Ros. Fotografije Džeksona nisu datirane od strane Ministarstva pravde i nije poznato gde su snimljene. Ne postoji nikakva sugestija da je Džekson bio svestan ili umešan u bilo koji od Epstajnovih zločina.

U galeriji pogledajte fotografije Majkla Džeksona:

Međutim, Johana Sjoberg, jedna od devojaka koju je Maksvelova dovela Epstajnu, rekla je da je Majkl Džekson posetio Epstajnovu kuću u gradu Palm Bič, u američkoj saveznoj državi Floridi, te da je jednom prilikom upoznala i mađioničara Dejvida Koperfilda. Sjobergova je dodala da nikada nije masirala Džeksona, a da je Koperfild jednom došao na večeru kod Epstajna. Takođe je istakla da je stekla utisak da su Koperfild i Epstajn zaista prijatelji.

Vudi Alen

Vudi Alen je pre nekoliko godina izjavio da je sreo Epstajna nekoliko puta, uključujući i večernju zabavu za princa Endrjua u milijarderovom domu na Menhetnu, 2010. godine. Epstajn i Alen snimljeni su i, 2013. godine, dok zajedno šetaju, a što je bilo pet godina nakon prvih optužbi i Epstajnovog zatvora.

Kontroverzni reditelj se sa Epstajnom sastajao i barem jednom mesečno tokom 2014. i 2015. godine, što je otkriveno na osnovu brojnih imejlova i dokumenata koje je objavio "The Wall Street Journal".

U galeriji pogledajte fotografije Vudija Alena:

"Vudi se pitao da li bi Džefri bio zainteresovan da pogleda njegov novi film danas ili sutra", stoji u poruci koju je Alenova asistentkinja poslala Epstajnu u novembru 2012. godine, više od tri godine nakon što je milijarder odslužio zatvorsku kaznu zbog seksualnih odnosa sa maloletnom prostitutkom.

Epstajn je odgovorio potvrdno na Alenov predlog.

Godinu dana kasnije, u oktobru 2014. Epstajn je isplanirao da Alen dođe u njegovu ozloglašenu vilu na Menhtenu gde je godinama zlostavljao devojčice. Kako je otkriveno, na tom mestu je Alen trebao da "drži lekcije o filmskoj montaži" grupi zainteresovanih i neimenovanih gostiju. Dokumenta su pokazala i da su dvojica moćnika često išli zajedno na večere, a u njihovom društvu bila je i Alenova supruga, odnosno usvojena ćerka iz veze sa glumicom Mijom Ferou.

Mik Džeger

Pevač grupe Rolingstons na fotografijama je prikazan sa Klintonom i neidentifikovanom ženom. Lice žene je zamagljeno, ali deluje da su u svečanoj večernjoj odeći. Ministarstvo pravde SAD nije otkrilo gde i kada je fotografija snimljena. Džeger se još uvek nije oglasio povodom objave, ali ne postoji nikakva sugestija da je bio uključen ili svestan Epstajnovih zločina.

U galeriji pogledajte fotografije Mika Džegera:

Kevin Spejsi

Među fotografijama našla se i ona na kojoj je glumac Kevin Spejsi u grupi sa Maksvelovom i Klintonom u ratnim sobama Vinstona Čerčila, tajnom podzemnom sastajalištu britanskog kabineta tokom Drugog svetskog rata. Smatra se da je fotografija nastala 2002. godine, kada je Klinton putovao u Veliku Britaniju zbog govora na konferenciji Laburističke partije. Ne postoje informacije koje bi ukazivale da je Spejsi bio uključen ili svestan zločina Maksvelove i Epstajna, a glumac se nije oglasio tim povodoma. Odvojeno od toga, Spejsi je u međuvremenu oslobođen optužbi za devet seksualnih krivičnih dela u krivičnom postupku 2023. godine.

U galeriji pogledajte fotografije Kevina Spejsija:

Džordž Kluni

U javnosti su se pojavile tvrdnje koje dovode u pitanje ranije izjave holivudskog glumca Džordža Klunija o tome da nikada nije imao bliske odnose sa Epstajnom. Međutim, u nedavno objavljenoj dokumentaciji američkog Ministarstva pravde, Klunijevo ime se navodno više puta pominje u Epstajnovoj privatnoj elektronskoj prepisci.

Dokumenti ukazuju na Epstajnova putovanja po Evropi, uključujući i boravak u Kopenhagenu 2014. godine, u vreme kada je, prema istim izvorima, u tom gradu boravio i Kluni. U jednom od imejlova Epstajn navodno opisuje grad kao mesto sa "zanimljivim devojkama", što pojedini istraživači tumače kao šifrovani jezik i slabo prikrivenu aluziju na iskorišćavanje maloletnica, imajući u vidu njegovu raniju sudsku osudu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije iz 2008. godine.

Dalje se navodi da se u drugom lancu elektronske prepiske pojavljuje ime britanskog političara lorda Pitera Mendelsona, koji se navodno u šali obraća Epstajnu komentarom o želji za "muzom poput Džordža Klunija". Epstajnov odgovor, prema tim tvrdnjama, sadrži igru reči koja dodatno podgreva spekulacije. Autori ovih interpretacija tvrde da je termin "muza" u Epstajnovom krugu korišćen kao interni kod za mlade pratioce, često maloletne.

U galeriji pogledajte fotografije Džordža Klunija:

Posebnu pažnju izazivaju spekulacije o Klunijevom preseljenju u Francusku poslednjih godina, koje pojedini autori tumače kao pokušaj povlačenja iz Sjedinjenih Država u trenutku kada se intenziviraju istrage vezane za Epstajnovu mrežu. Francuska je bila najliberalnija zemlja u Evropi kada je reč o poznatim seksualnim prestupnicima nad decom. To je klasična taktika izbegavanja elite kada se obruč steže, piše "The People's Voice".

U istom kontekstu pominju se i navodne veze između Epstajna, Klunija i bivšeg predsednika SAD Baraka Obame, uz pozivanje na nejasne fotografije i objave na društvenim mrežama, gde se obojica nalaze na jahti u društvu nepoznate devojke. Do danas ne postoje zvanični dokazi koji bi potvrdili ove navode, niti su relevantne institucije pokrenule postupke protiv pomenutih osoba.

Naomi Kembel

Svetski poznata manekenka Naomi Kembel progovorila je o svom navodnom druženju sa ozloglašenim milijarderom pedofilom, Džefrijem Epstajnom.

"Muka mi je od svega toga što je Epstajn radio. Njegovi postupci su zaista bili grozni i ne postoji ni minimalna mogućnost da sam ja svesno bila ukjučena u te gnusne radnje," izjavila je svojevremeno.

U galeriji pogledajte fotografije Naomi Kembel:

Slavna manekenka je između ostalog priznala i da je poznavala Epstajna, kao i da je prisustvovala zajedničkim događajima. Takođe je naglasila da nikada nije ostajala nasamo sa njim, niti da je prisustvovala bilo kakvom obliku sumnjivog ponašanja. Razjasnila je i da je upoznala Epstajna preko svog tadašnjeg dečka, Flavija Brijatorea. Naomi čvrsto stoji iza svog stava da nije bila svesna počinjenih zločina, međutim poznato je da je Epstajn na jednu njenu žurku doveo svoju robinju.

Dejvid Koperfild

Epstajn je bio prijatelj sa brojnim poznatim ličnostima iz raznih sfera - od politike, biznisa do kraljevskih porodica. Ime koje se takođe pominje jeste i ime mađioničara Dejvida Koperfilda. Prema rečima pomenute Johane Sjoberg, jednom prilikom, kada je bio gost na večeri u Epstajnovoj kući, pitao ju je da li je ona "nova" devojka i da li zna da su "druge devojke bile plaćene da dovode nove devojke".

U galeriji pogledajte fotografije Dejvida Koperfilda:

"Dejvid Koperfild je bio na večeri kod Epstajna i bila je prisutna još jedna devojka koja je izgledala jako mlado i pitala sam je u koju je školu išla, ali nisam prepoznala naziv škole kao naziv koledža i pa sam pomislila da je moguće da je devojka učenica srednje škole," pričala je devojka.

Stiven Hoking

Ni slavni naučnik Stiven Hoking nije uspeo da izbegne ovu strašnu listu. Fotografije pokazuju poznatog fizičara u poseti Epstajnovog ozloglašenog ostrva, 2006. godine, tokom konferencije koju je navodno finansirao milioner na susednom ostrvu Sent Tomas. Ipak, sam Epstajn pokušao je da dokaže da Hoking nije učestvovao ni u kakvim neprimerenim radnjama.

U galeriji pogledajte fotografije Stivena Hokinga:

Džej Zi

U nekim fajlovima spominje se i reper Džej Zi koji je, kako se navodi, prisustvovao seksualnom zlostavljanju devojke od strane filmskog producenta Harvija Vajnstina, a koji je u više navrata proglašen krivim za seksualni napad. Njegova supruga, svetska zvezda Bijonse, izgubila je deset miliona pratilaca na Instagramu posle ovog otkrića, a sam reper 100.000.

U dokumentima se tvrdi da je, 1996. godine, jedna žena navodno oteta iz svog doma i da se kasnije probudila u Epstajnovoj vili na Floridi, u prisustvu filmskog producenta Harvija Vajnstina i Džej-Zija. Ni Džej-Zi, ni Harvi Vajnstin nisu optuženi u vezi sa Epstajnovim sučajem. Vajnstin se trenutno nalazi u zatvoru zbog odvojene presude za seksualni napad.

U galeriji pogledajte fotografije Džej-Zija i Bijonse:

Brojne poznate ličnosti i moćni brendovi prestali su da prate Džej Zija na Instagramu, a među njima su i Rijana i Kim Kardašijan. Džej-Zi i dalje ima oko milion pratilaca, a među onima koji ga još uvek prate su njegova supruga Bijonse, Lindzi Lohan, Didi, Ivanka Tramp i Kris Džener.

Melanija Tramp

Nova serija dokumenata koje je prošle nedelje objavilo američko Ministarstvo pravde otkrilo je detalje imejl prepiske sadašnje prve dame SAD Melanije Tramp i Gislejn Maksvel, najbliže saradnice Džefrija Epstajna. Kako je navedeno, Melanija je 23. oktobra 2002. razmenila nekoliko mejlova sa Maksvelovom koja trenutno služi zatvorsku kaznu jer je proglašena krivom za seksualnu trgovinu ljudima. Iako se Melanija za Trampa udala 2005. godine, 2002. je već bila u vezi sa njim.

U galeriji pogledajte fotografije Melanije Tramp:

Takođe, u spornim prepiskama, Melanija je pohvalila Maksvelovu zbog članka o Džefriju Epstajnu koji je izašao u "New York" magazinu i tada izrazila želju da se upoznaju. Opširni imejl potpisala je sa: "S ljubavlju, Melanija". Skandalozni detalji dospeli su u javnost uoči premijere njenog dokumentarca, za koji kažu da je doživeo peh širom sveta jer, oni koji su ga pogledali smatraju da bolje da nije ni snimljen, pa se može protumačiti da je čitava pompa ipak ostavila nekog traga.

Ilon Mask

Milijarder i osnivač Tesle pojavljuje se najmanje nekoliko puta u spornim dokumentima, naročito u imejl prepiskama iz 2012. i 2013. godine u kojima se raspravlja o mogućim posetama Epstajnovom zloglasnom karipskom ostrvu. Međutim, nije jasno da li su se te posete ikada dogodile. Portparoli Maskovih kompanija, Tesle i mreže X, nisu odgovorili na imejlove sa zahtevima za komentar. Mask je tvrdio da je više puta odbio Epstajnove pozive.

U galeriji pogledajte fotografije Ilona Maska:

"Epstajn je pokušao da me nagovori da idem na njegovo ostrvo i ja sam odbio", objavio je Mask na mreži X, 2025. godine.

Ričard Brenson

Milijarder i osnivač Virdžin grupe razmenio je brojne imejlove sa Epstajnom. U jednoj razmeni iz 2013. godine, Brenson je pozvao Epstajna na svoje privatno karipsko ostrvo, koje redovno ugošćuje velike konferencije, humanitarne događaje i poslovne sastanke.

"Kad god si u blizini, voleo bih da se vidimo. Samo povedi i svoj harem," napisao je.

U drugoj poruci iste godine, predložio je da Epstajn popravi svoj imidž tako što bi nagovorio suosnivača Majkrosofta, Bila Gejtsa, da javno kaže kako mu je Epstajn bio "sjajan savetnik" i da je "više nego naučio lekciju i da od tada nije uradio ništa protivzakonito".

U galeriji pogledajte fotografije Ričarda Brensona:

Kompanija je saopštila da nije bilo nikakvog kršenja zakona sa Brensonove strane i da su svi kontakti sa Epstajnom bili "ograničeni na grupne ili poslovne okvire" pre više od deset godina. Brenson je takođe odbio humanitarnu donaciju i odlučio da se više ne sastaje niti razgovara sa Epstajnom nakon što je njegov tim "otkrio ozbiljne optužbe", navodi se u saopštenju.

"Da su imali potpunu sliku i informacije, ne bi bilo nikakvog kontakta. Ričard veruje da su Epstajnova dela bila gnusna i podržava pravo na pravdu za njegove brojne žrtve," stoji u saopštenju.

Svi ovi uticajni ljudi samo su deo liste duge nekoliko miliona stranica, a objavljeni dokumenti, iako ne nude konačne odgovore, jasno pokazuju razmere Epstajnovih veza i ostavljaju otvoreno pitanje ko je sve znao, a ko je odlučio da ćuti.

