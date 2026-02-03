Slušaj vest

Prostrana dvospratna vila nalazi se na nešto više od kilometar i po od jedne od velelepnih palata Vladimira Putina, a Stiven Sigal ju je kupio nakon što se 2018. godine svrstao uz Kremlj i postao jedan od njegovih najglasnijih simpatizera.

Glumca optužuju da koristi svoju slavnu reputaciju i bliskost s Putinom kako bi tražio i do sedam puta veću cenu od realne vrednosti ove nekretnine, piše The Sun.

Mala kuća u elitnom predgrađu

Dom zvezde filma "Pod opsadom" nalazi se u ultra-elitnom predgrađu Rubljovka, zapadno od Moskve, i zapravo je jedna od manjih kuća u tom kraju. Prema ruskim poslovnim portalima, vila je ove nedelje tiho oglašena na prodaju po vrtoglavoj ceni od 6.6 miliona funti (oko 7.5 miliona evra).

Fotografije ove vile, koje do sada nisu bile dostupne javnosti, objavljene su nakon što se oglas pojavio. Vila od 500 kvadratnih metara ima po tri spavaće sobe i kupatila, privatni bioskop, vinsku sobu, radnu sobu i garažu za dva automobila, piše b92.

Sigal: "Ja sam milion posto Rus"

Podsetimo, nekada velika holivudska zvezda Sigal se 2023. godine izjasnio kao "milion posto Rus", a poznati glumac ima čak i rusko državljanstvo. Na skupu Međunarodnog pokreta rusofila u Moskvi, gvoreći na konferenciji za novinare, rekao je da "otprilike polovina Amerikanaca i dalje voli Rusiju uprkos međunarodnim previranjima".

Glumac je govorio i o svom poreklu, navodeći da je njegov deda emigrirao u Ameriku iz Rusije i otkrio šta za njega znači biti Rus.

"Biti Rus znači ustati i boriti se za istinu. Mogu da kažem da sam sto posto rusofil i milion posto Rus", naveo je Sigal. Glumac je prokomentarisao i Orden prijateljstva, koji mu je dodelio predsednik Rusije Vladimir Putin.

