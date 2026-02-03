Slušaj vest

Kim Kardašijan nije ostavila gotovo ništa mašti kada se u ponedeljak uveče pojavila u potpuno providnoj kombinaciji tokom još jednog izlaska sa svojim navodnim dečkom, vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom. Par je večerao u ekskluzivnom restoranu Aqua Kyoto u Parizu, sa spektakularnim pogledom na Ajfelovu kulu.

Tri sastanka za tri dana: romansa u punom jeku

Čini se da su Kim i Luis u vrtlogu nove romanse. Za samo tri dana viđeni su zajedno na čak tri luksuzna sastanka, i to na tri različite destinacije u idiličnom Kotsvoldu, u Londonu i sada u Parizu.

Vlasnica brenda SKIMS, 45-godišnja Kim, i 41-godišnji sedmostruki šampion Formule 1 poznaju se više od decenije, ali su od dočeka Nove godine primećeni kako diskretno provode vreme zajedno u Londonu, Kotsvoldu i Aspenu.

Luis Hamilton Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Providna čipka i SKIMS ispod svega

Za pariški izlazak Kim se pobrinula da ostavi snažan utisak. Ispod potpuno providne kombinacije nosila je svoj SKIMS „Micro Triangle Bralette“ vredan 48 dolara. Crni čipkani kombinezon uparila je sa Balenciaga helankama i štiklama, dok je sve zaokružila dramatičnim crnim maxi kaputom koji je izabrao njen stilista Dani Levi.

Privatna večera i misteriozni odlazak

Kim je kasnije na Instagram storijima podelila video iz modernog japanskog restorana na krovu, odakle se pruža pogled koji oduzima dah. Nakon privatne večere koja je trajala puna tri sata u iznajmljenom restoranu, Hamilton je viđen kako se, skriven ispod kišobrana, uputio ka aerodromu Pariz-Le Burže.

Ipak, ostaje nejasno da li mu se Kim pridružila na putovanju van Pariza.

Luksuzna ruta: Kotsvold, London, Pariz

Dan ranije otkriveno je da je Kim nedavno boravila sa Hamiltonom u luksuznom hotelu Estelle Manor u Kotsvoldu. Prema pisanju lista The Sun, par je nakon subotnje noći u prirodi u nedelju stigao u London, gde su odseli u prestižnom hotelu.

Trenutno se oboje nalaze u Parizu i borave u otmenom hotelu Le Bristol, dok Kim promoviše svoju novu kolekciju NikeSKIMS – čime su zabeležili tri sastanka u tri dana, svaki na drugoj, izuzetno skupoj lokaciji.

Kim Kardašijan objavila fotografiju iz Pariza Foto: Kim Kardashian/Instagram

U ponedeljak uveče Kim je objavila Instagram stori iz kreveta u luksuznom hotelu Costes, gde je naručila čizkejk i započela gledanje četvrte sezone serije Bridgerton na laptopu, dodajući još jednu dozu misterije celoj priči.

Veze koje traju više od decenije

Kim i Luis prvi put su zajedno fotografisani još 2014. godine, kada su oboje bili u vezama – ona sa Kanjeom Vestom, a on sa Nikol Šerzinger. Samo sedam meseci kasnije, Hamilton je bio toliko blizak sa Kim i njenim tadašnjim suprugom da je sa njima proveo Uskrs u njihovoj kući.

Kimina ljubavna prošlost i Luisov status večitog neženje

Kim Kardašijan ima četvoro dece sa svojim trećim bivšim suprugom Kanjeom Vestom, sa kojim je bila u braku šest godina pre razvoda 2021. godine. Tokom godina povezivana je i sa brojnim poznatim imenima, uključujući Pita Dejvidsona, Odela Bekama Džuniora, Rejdžija Buša, Nika Kenona i Rej Džeja.

Kim Kardašijan u Parizu Foto: MAYFA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Luis Hamilton, koji nema dece, navodno je bio u vezama sa Šakirom, Nik Minaž, Ritom Orom, Điđi Hadid, Vini Harlou i mnogim drugim poznatim ženama. On je trenutno pod ugovorom sa Ferarijem vrednim oko 41 milion funti godišnje, a nova sezona Formule 1 počinje u martu.

Karijera ne staje: Kim pred kamerama i iza njih

U međuvremenu, Kim nastavlja da gradi glumačku i producentsku karijeru. Netflix je nedavno potvrdio početak snimanja komedije The Fifth Wheel, u kojoj Kim tumači ulogu zavodljive autsajderke. Zbog angažmana, potvrđeno je da neće ponovo polagati pravosudni ispit u Kaliforniji u februaru.

Kim Kardašijan u Parizu Foto: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na proleće će se vratiti i u drugoj sezoni serije All’s Fair, gde ponovo igra advokaticu za razvode i predvodi isključivo žensku advokatsku kancelariju. Pored toga, očekuju je nova sezona rijalitija The Kardashians, igrani film Bratz, Hulu pilot Group Chat i triler za Amazon.