Prvo oglašavanje kraljevske porodice o aferi Epstajn i princu Endrjuu: Njegov brat progovorio o skandalu
Princ Edvard, vojvoda od Edinburga, oglasio se povodom afere koja već godinama potresa britansku kraljevsku porodicu, a tiče se pokojnog finansijera Džefrija Epstajna. On je prvi član kraljevske porodice koji je javno progovorio o takozvanim "Epstajnovim dokumentima".
Na Svetskom samitu vlada u Dubaiju, održanom u utorak, 3. februara, Edvard (61) je tokom razgovora sa novinarkom CNN-a Eleni Điokos istakao da se u celoj priči ne sme zaboraviti ono najvažnije – žrtve.
– Zaista je važno da se setimo žrtava. A ko su žrtve u svemu ovome? Mnogo je žrtava – rekao je princ Edvard, prenosi Independent.
Novi dokumenti ponovo bacili senku na princa Endrjua
Edvardovi komentari dolaze u trenutku kada su u javnost dospeli novi dokumenti koji ponovo dovode u vezu njegovog brata, princa Endrjua, sa osramoćenim Epstajnom. Endrju, koji danas ima 65 godina, i ranije je više puta negirao bilo kakvu umešanost u nezakonite aktivnosti.
U najnovijim dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, navodi se da je Endrju Mauntbaten-Vindzor navodno bio u kontaktu sa Epstinom čak i nakon njegove osude. Prema tim navodima, Endrju je Epstajnu slao porodične božićne čestitke tokom 2011. i 2012. godine.
Na tim čestitkama navodno su se nalazile fotografije njegovih ćerki, princeze Beatris (danas 37) i princeze Eugenije (danas 35), snimljene u periodu kada su bile u ranim dvadesetim godinama.
Pogledajte u galeriji fotografijeprinca Endrjua u Epstajnovoj vili:
Jedna čestitka prikazivala je sestre kako zajedno uživaju u vožnji čamcem, dok su se na drugoj nalazile fotografije njihovih individualnih putovanja i avantura.
Kontakti nakon Epstajnove osude
Posebnu težinu ovim navodima daje činjenica da je Epstajn 2008. godine osuđen na Floridi zbog podvođenja maloletnice i prostitucije, zbog čega je u zatvoru proveo 13 meseci.
Pogledajte u galeriji i šta je policija objavila o slučaju Epstajn:
Takođe, navodna prepiska dogodila se i nakon što je princ Endrju tvrdio da je prekinuo svaki kontakt sa Epstajnom, što je izjavio u sada već čuvenom intervjuu za BBC iz 2019. godine, koji je izazvao ogromne kritike i doveo do njegovog povlačenja iz javnih kraljevskih dužnosti.
Video: Snimci iz Epstajnovog telefona