Spisateljica Dž. K. Rouling oglasila se nakon što su se u novoj seriji objavljenih dokumenata o Džefriju Epstajnu pojavile tvrdnje da je ozloglašenog pedofila pozvala na predstavu "Hari Poter i ukleto dete". Najnovija tranša dokumenata, koju su objavili demokrate u Zastupničkom domu i Senatu, izazvala je niz skandala, a među novim slavnim osobama čije se ime spominje našla se i autorka Harija Potera.

Njeno ime povezano je sa Epstajnom zbog mejla poslatog 2018. godine, u kojem ga poziva na Brodvejsku premijeru predstave. Posebno je šokantno što je pozivnica poslana deset godina nakon što je Epstajn priznao krivicu za podvođenje maloletnice. Uhapšen je zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja tek godinu dana kasnije, 2019. godine.

Dž. K. Rouling Foto: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

Rouling: Ovo je van svake pameti

Rouling je demantovala bilo kakav kontakt sa Epstajnom i oglasila se na Tviteru kako bi odgovorila na optužbe. Citirala je objavu u kojoj joj se rugaju da je "slala pozivnice Epstajnu 10 godina nakon što je osuđen" i kratko napisala: "Ovo je van svake pameti." Dodala je: "Ni ja ni iko iz mog tima nikada nismo upoznali Džefrija Epstajna, dopisivali se sa njim niti ga pozvali na bilo šta."

Dokumenti otkrivaju ko je doista pozvao Epstajna

Sami Epstajnovi dokumenti zapravo oslobađaju Rouling krivice jer trag e-pošte ne upućuje na nju. "Dokaz" koji se širio društvenim mrežama je privatna pozivnica za predstavu od 22. aprila 2018., u kojoj stoji da osobu na premijeru pozivaju "Sonija Fridman, Kolin Kalender i J. K. Rouling". Međutim, radi se o trojcu producenata predstave, a pozivnica je bila samo obrazac koji se slao svima koji su ulaznice za premijeru dobili od publicista ili producenata.

Prepiska e-pošte otkriva da je Epstajnovu pozivnicu zapravo sredila publicistkinja Pegi Sigal, koju je Njujork Tajms jednom nazvao "tajnim oružjem Holivuda". Sigal je poslala e-mail producentu Kolinu Kalenderu sa molbom:

"Koline… Treba mi ogromna usluga. Trebam dva mesta samo za večeru u restoranu Hogvorts. Za vrlo važnog prijatelja koji puno čini za mene. Samo želi da dođe da vidi spektakl. Ako je večera sa sedištem, može sedeti sa mnom. Ja ću se pobrinuti za njega. Neću tražiti ništa drugo."

Pegi Sigal 2024. godine Foto: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia

Kalin je poruku prosledio svom asistentu, koji je zatim dogovorio ulaznice sa zaposlenima u firmi Pegi Sigal. Na kraju Epstajn nije ni prisustvovao događaju. Zbog zabune mu je dodeljena samo jedna ulaznica, pa je zaustavljen na ulazu. To je navelo Sigal da pošalje besan e-mail u kojem je pokojnog Epstajna nazvala "moćnikom međunarodnih finansija i bliskim ličnim prijateljem". U drugim mejlovima iz objavljenih dokumenata vidi se i kako Sigal nudi Epstajnu da mu "dovede bebu" iz Afrike, navodeći da bi to bilo "baš u stilu Madone".

