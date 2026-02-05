Slušaj vest

Kim Kardašijan ponovo je dokazala zašto je modna i medijska ikona, i to baš u trenutku kada su isplivali detalji o tri dejta za tri dana sa slavnim vozačem Formule 1, Luisom Hamiltonom

Rijaliti zvezda i preduzetnica pojavila se u Parizu u poluprovidnoj čipkastoj haljini, ispod koje se jasno video crni grudnjak iz njene Skims kolekcije. Smela, elegantna i potpuno sigurna u sebe, Kim je još jednom privukla sve poglede dok je stigla na večeru nedaleko od Ajfelovog tornja.

Vest o njenom romantičnom vikendu sa Hamiltonom prvi su preneli britanski mediji, navodno su uživali u intimnoj večeri, a potom i u opuštajućoj masaži za parove. Nakon prvog sastanka u luksuznom imanju u engleskoj provinciji, Kim je, kako se navodi, privatnim avionom vrednim 100 miliona funti povela Hamiltona u Pariz, gde su odseli u njenom omiljenom hotelu sa pet zvezdica.

Za večernji izlazak Kim je izabrala Balensijaga model dugih rukava sa čipkastim pantalonama koje su savršeno pratile njenu figuru, a kombinaciju je upotpunila crnim plašt-kaputom. Kosu je puštenu, u mekim talasima, dok je šminka bila svedena – taman toliko da naglasi njenu prirodnu lepotu.

Iako se Hamilton te večeri nije pojavio pred fotografima, izvori tvrde da je bio sa Kim na večeri. Ona je, vidno raspoložena i nasmejana, pozirala fotografima čim je izašla iz automobila.

Izvori bliski paru navode da su Kim i Luis trenutno nerazdvojni, ali da zbog gustih poslovnih rasporeda pokušavaju da iskoriste svaki slobodan trenutak za zajedničko vreme.

"Trude se da uklope viđanja u Kimine obaveze, jer oboje imaju izuzetno dinamične karijere“, rekao je izvor.

Zanimljivo je i to da je Kimina porodica, navodno, već dala „zeleno svetlo“ ovoj romansi. Njena majka Kris Džener godinama je veliki fan Luisa Hamiltona, a još 2015. javno mu je čestitala pobedu u Formuli 1, uz komentar „porodica“.

Da li je ovo samo glamurozna avantura ili početak ozbiljne romanse, vreme će pokazati. Jedno je sigurno: Kim zna kako da spoji ljubav, stil i pažnju javnosti i to bez greške.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kim Kardašijan