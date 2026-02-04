Met Leblank se nakon ogromne pauze pojavio u javnosti sa Dženifer Aniston, ali su paparaco slike šokirale fanove (FOTO)
Met Leblankse vratio u centar pažnje kao jedna od zvezda nove reklame za Superboul za Dankin Donats, ali samo nekoliko sati kasnije pokazao je potpuno drugačiju, opušteniju stranu sebe – daleko od njegovog uglađenog imidža iz reklame.
Zvezda serije „Prijatelji“ pojavljuje se u urnebesnom spotu zajedno sa koleginicom Dženifer Aniston, glumcem iz „Sajnfelda“ Džejsonom Aleksanderom i Benom Aflekom.
Iako u reklami izgleda elegantno i doterano, Leblank se u stvarnom životu vidi u potpuno drugačijem svetlu.
Pogledajte u galeriji kao je izgledao u reklami:
Uhvaćen na benzinskoj pumpi kako izgleda ležerno
Za razliku od crne košulje i savršeno stilizovane sede kose koju nosi u reklami, Met Leblank je u nedelju snimljen na benzinskoj pumpi u Los Anđelesu, obučen u ležernu odeću.
Nosio je bejzbol kačket, majicu sa V-izrezom i trenerku, pokazujući da privatno više voli opušteni stil od holivudskog glamura.
Objavljen tizer za reklamu koja već izaziva haos
Istog dana objavljen je i tizer za celu reklamu, u kojoj Ben Aflek (53) pita svoje poznate prijatelje za njihova iskrena mišljenja o nikada emitovanoj pilot epizodi koju je snimio još 1995. godine.
Reklama počinje kada Aniston, Leblank i Aleksander završe gledanje trake sa natpisom:
„Network Pilot ’95 v3“.
Nakon projekcije, u sobi zavlada neprijatna tišina, dok Aflek, potpuno nesvestan reakcije, veselo traži komentare:
- „Utisci? Mišljenja? Ljubav? Nežnost?“ - kaže Aflek, dok Dženifer Aniston samo odmahuje glavom.
- „Hajde, recite mi. Šta je sada popularno? Ježim se. Ja sam čista jeza. Zlatna jeza!“
Zbunjeni Džejson Aleksander tiho se obraća ostalima:
- „Ne mislim da je režirao 'Argo'...“ - aludirajući na Aflekov film nagrađen Oskarom.
Leblank je jedini koji je oduševljen: „Mogu li dobiti kopiju?“
To ne obeshrabruje Afleka, koji zatim dodaje:
– „Jesam li vam rekao da sam sve ovo uništio, spalio i rešio se svih kopija? Jesam. Dobre vesti – lagao sam vas.“
Dok su Aniston i Aleksandar vidljivo šokirani, Met Leblank reaguje potpuno suprotno:
– „Mogu li dobiti kopiju?“ – pita bezizražajno.
Na šta Aniston, napetim tonom, odmah odgovara:
– „Niko. Niko ne može ovo da vidi.“
Video: Odnosi glumaca iz serije "Prijatelji"