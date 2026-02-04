Met LeBlank i Dženifer Ansiton u seriji Prijatelji

Met Leblankse vratio u centar pažnje kao jedna od zvezda nove reklame za Superboul za Dankin Donats, ali samo nekoliko sati kasnije pokazao je potpuno drugačiju, opušteniju stranu sebe – daleko od njegovog uglađenog imidža iz reklame.

Zvezda serije „Prijatelji“ pojavljuje se u urnebesnom spotu zajedno sa koleginicom Dženifer Aniston, glumcem iz „Sajnfelda“ Džejsonom Aleksanderom i Benom Aflekom.

Iako u reklami izgleda elegantno i doterano, Leblank se u stvarnom životu vidi u potpuno drugačijem svetlu.

Uhvaćen na benzinskoj pumpi kako izgleda ležerno

Za razliku od crne košulje i savršeno stilizovane sede kose koju nosi u reklami, Met Leblank je u nedelju snimljen na benzinskoj pumpi u Los Anđelesu, obučen u ležernu odeću.

Nosio je bejzbol kačket, majicu sa V-izrezom i trenerku, pokazujući da privatno više voli opušteni stil od holivudskog glamura.

Objavljen tizer za reklamu koja već izaziva haos

Istog dana objavljen je i tizer za celu reklamu, u kojoj Ben Aflek (53) pita svoje poznate prijatelje za njihova iskrena mišljenja o nikada emitovanoj pilot epizodi koju je snimio još 1995. godine.

Reklama počinje kada Aniston, Leblank i Aleksander završe gledanje trake sa natpisom:

„Network Pilot ’95 v3“.

Met Leblank u ležernom izdanju na benzinskoj pumpi Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Nakon projekcije, u sobi zavlada neprijatna tišina, dok Aflek, potpuno nesvestan reakcije, veselo traži komentare:

- „Utisci? Mišljenja? Ljubav? Nežnost?“ - kaže Aflek, dok Dženifer Aniston samo odmahuje glavom.

- „Hajde, recite mi. Šta je sada popularno? Ježim se. Ja sam čista jeza. Zlatna jeza!“

Zbunjeni Džejson Aleksander tiho se obraća ostalima:

- „Ne mislim da je režirao 'Argo'...“ - aludirajući na Aflekov film nagrađen Oskarom.

Leblank je jedini koji je oduševljen: „Mogu li dobiti kopiju?“

To ne obeshrabruje Afleka, koji zatim dodaje:

Met LeBlank, Dženifer Ansiton u reklami za Superbowl Foto: Dunkin' Donuts / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

– „Jesam li vam rekao da sam sve ovo uništio, spalio i rešio se svih kopija? Jesam. Dobre vesti – lagao sam vas.“

Dok su Aniston i Aleksandar vidljivo šokirani, Met Leblank reaguje potpuno suprotno:

– „Mogu li dobiti kopiju?“ – pita bezizražajno.

Na šta Aniston, napetim tonom, odmah odgovara:

– „Niko. Niko ne može ovo da vidi.“

