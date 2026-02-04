Slušaj vest

Kako novi savezni spisi povezani sa slučajem Džefrija Epstajnapostepeno postaju dostupni javnosti, jedno ime se uporno ponavlja – Karina Šulijak. Iako nije među onima koja su privukla najveću medijsku pažnju, njena uloga se iznova pojavljuje u pozadini, nenametljivo ali uporno.

Za razliku od političara, milijardera i javnih ličnosti koje dominiraju naslovima, Šulijak ostaje figura iz senke. Ipak, dokumenti ukazuju da je njen značaj bio daleko veći nego što se ranije pretpostavljalo.

Od stomatologije do Epstajnovog najužeg kruga

Po profesiji stomatolog, Karina Šulijak rođena je u Belorusiji, a u Sjedinjene Američke Države doselila se 2009. godine. Diplomirala je na Univerzitetu Kolumbija i stekla dozvole za rad u Floridi i Kaliforniji, gradeći karijeru koja je, makar spolja, delovala diskretno i stabilno.

Međutim, njen privatni život bio je čvrsto isprepleten sa životom Džefrija Epstajna - čoveka čije ime danas simbolizuje jedan od najvećih skandala savremenog doba.

Testament koji je promenio sve

Nekoliko dana pre smrti, Epstajn je sastavio oporuku u kojoj je upravo Šulijak ostavio najveći deo svog bogatstva. Dokument, delimično pisan rukom, pominje dijamantski prsten od 32.73 karata kao "obećanje braka", kao i 100 miliona dolara i prava na nekretnine širom sveta.

Među njima su stan na Aper Ist Sajdu na Menhetnu, imanja na Devičanskim ostrvima i nekretnina u Parizu. Nijedna druga osoba nije dobila ni približno sličan deo nasleđa.

Poslednji poziv iz zatvora

Tokom poslednjih nedelja Epstajnovog boravka u zatvoru, Šulijak je ostala u kontaktu s njim. Zvanični zapisi Uprave za zatvore pokazuju da je upravo njoj uputio svoj poslednji telefonski poziv.

U proteklih deset godina, u različitim izvorima opisivana je kao njegova jedina stalna emocionalna veza - osoba koja je ostajala prisutna dok su se drugi saradnici, prijatelji i saveznici povlačili.

Tišina umesto objašnjenja

Za razliku od mnogih drugih ljudi iz Epstajnovog okruženja, Karina Šulijak nikada nije javno govorila o njihovom odnosu. Dok su se drugi ograđivali, davali intervjue, pisali knjige ili pravne izjave, ona je dosledno izbegavala medije. Ta tišina dodatno je pojačala interesovanje istraživača i novinara, naročito kako su novi dokumenti počeli da otkrivaju razmere njene uključenosti.

Mejlovi koji otkrivaju emocionalnu dinamiku

Objavljeni mejlovi, računi i druga dokumentacija sugerišu da Šulijak nije bila sporedna figura, već stabilna tačka u Epstajnovom životu. Jedna poruka iz 2012. godine sadrži izraze ljubavi, dok mejl iz naredne godine otkriva emotivni slom, opisan kao apsolutno uništenu nakon svađe. Njihova prepiska ukazuje na odnos koji je oscilirao između bliskosti i distance, emocija i kontrole.

Detalji svakodnevice koji su privukli pažnju

Posebnu pažnju javnosti nije privukla samo vrednost nasleđa, već i naizgled banalni detalji. Tako je 2018. godine Šulijak navodno naručila luksuzne ogrtače u vrednosti od gotovo 2.000 funti od male britanske firme, koji su isporučeni u Epstajnov stan na Menhetnu. Takvi svakodnevni gestovi ukazuju na intimnu i funkcionalnu dimenziju njihovog odnosa, daleko od javnih događaja i glamura.

"Inspektorka" iz senke

Za razliku od mnogih drugih imena u dokumentima, Šulijak nikada nije pozvana na sud, niti je bila formalno optužena ili javno istraživana. Ipak, pojedini insajderi su je tokom istraga nazivali "inspektorkom".

Prema tim tvrdnjama, ona je navodno nadgledala Epstajnova okupljanja, kontrolisala komunikaciju i vodila računa o tome ko ima pristup njegovim rezidencijama. Kako se u narednom periodu očekuje objavljivanje dodatnih dokumenata, njena tačna uloga mogla bi postati jasnija.

Šta je ostalo od bogatstva

U procesu raspodele imovine, više od 125 miliona dolara već je isplaćeno žrtvama. Pravne takse, porezi i administrativni troškovi značajno su umanjili Epstajnovu imovinu - sa procenjenih 600 miliona dolara na oko 127 miliona. Iako se smatra da je predviđeni iznos od 100 miliona dolara za Šulijak praktično nestao, spekuliše se da je, kao korisnica jednog od tajnih fondova koje je Epstajn osnovao, uspela da zadrži deo sredstava van domašaja javnosti i sudova.

