Slušaj vest

Sara Ferguson, nekadašnja vojvotkinja od Jorka i bivša supruga nekadašnjeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora, jedno je od najzvučnijih imena u novim otpečaćenim dokumentima o osuđenom pedofilu Džefriju Epstajnu.

Bivša snaha kraljice Elizabete II se pominje mnogo puta u papirima koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde, a ona otvoreno u i-mejlovima koje je razmenjivala s Epstajnom izražava divljenje i zahvalnost finansijeru.

Naziva ga bratom kog nikad nije imala, pita ga da se oženi njom, a otkriveno je i da ga je posetila sa ćerkama nakon što je izašao iz zatvora.

1/5 Vidi galeriju Sara Ferguson Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Maureen McLean / Alamy / Profimedia, IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Britanski mediji su preplavljeni šokantnim citatima nekadašnje vojvotkinje od Jorka iz ove prepiske, a sada prenose jedan koji se odnosi na kraljevsku porodicu.

Ona u i-mejlu iz 2010. godine priča o tome kako je "ostavljena da visi". Nekoliko meseci ranije Sara Ferguson je dala intervju Opri Vinfri, u kom je pričala o svojim finansijskim problemima, a uhvaćena je i kako se dogovara s jednim tabloidom da mu u zamenu za novac omogući pristup bivšem mužu Endruu i kraljevskoj porodici.

U razgovoru s Epstajnom, kog naziva svojim "stubom", ona piše da je "britanska štampa spremna da je istrebi", da mora da se vrati u Britaniju i suoči "sa svojim sudijom i porotom i ponovo bude obešena".

Džefri Epstajn Foto: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia

– Kao što sam uvek govorila, nijedna žena nikad nije napustila kraljevsku porodicu s glavom na ramenima, a pošto ne mogu da mi odrube glavu, diskreditovaće me – napisala je Sara Ferguson Epstajnu. – Potpuno, do uništenja. Reči nemam.

U dokumentaciji se navodi da je Epstajn pružio Sari Feguson značajnu finansijsku pomoć, da joj je obezbedio oko 15.000 funti da plati neke dugove, a ona je kasnije istakla da je bila "ogromna greška" što je to prihvatila.

Sarina rečenica o tome kako nijedna žena "nije napustila kraljevsku porodicu s glavom" je privukla mnogo pažnje na društvenim mrežama, pa se na Iksu mnogi pitaju je li ona mislila i na princezu Dajanu.

Princeza Dajana i Sara Ferguson Foto: Profimedia

Prva supruga kralja Čarlsa je poginula 1997, godinu dana nakon što se zvanično razvela od tadašnjeg princa od Velsa, a rastali su se 1992. godine.

Sara Ferguson i ona su godinama bile prijateljice, iako nisu pričale oko godinu dana pre Dajanine smrti, a nekadašnja vojvotkinja od Jorka je kasnije pričala da je obožavala ledi Di i da je niko u životu nije zasmejavao kao ona.

VIDEO: Srpski rektori i doktori u Epštajnovim dokumentima