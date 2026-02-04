Jeziva rečenica zbog koje svi sada pričaju o smrti princeze Dajane: Čudan detalj iz prepiske Sare Ferguson s predatorom Epstajnom ledi krv
Sara Ferguson, nekadašnja vojvotkinja od Jorka i bivša supruga nekadašnjeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora, jedno je od najzvučnijih imena u novim otpečaćenim dokumentima o osuđenom pedofilu Džefriju Epstajnu.
Bivša snaha kraljice Elizabete II se pominje mnogo puta u papirima koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde, a ona otvoreno u i-mejlovima koje je razmenjivala s Epstajnom izražava divljenje i zahvalnost finansijeru.
Naziva ga bratom kog nikad nije imala, pita ga da se oženi njom, a otkriveno je i da ga je posetila sa ćerkama nakon što je izašao iz zatvora.
Britanski mediji su preplavljeni šokantnim citatima nekadašnje vojvotkinje od Jorka iz ove prepiske, a sada prenose jedan koji se odnosi na kraljevsku porodicu.
Ona u i-mejlu iz 2010. godine priča o tome kako je "ostavljena da visi". Nekoliko meseci ranije Sara Ferguson je dala intervju Opri Vinfri, u kom je pričala o svojim finansijskim problemima, a uhvaćena je i kako se dogovara s jednim tabloidom da mu u zamenu za novac omogući pristup bivšem mužu Endruu i kraljevskoj porodici.
U razgovoru s Epstajnom, kog naziva svojim "stubom", ona piše da je "britanska štampa spremna da je istrebi", da mora da se vrati u Britaniju i suoči "sa svojim sudijom i porotom i ponovo bude obešena".
– Kao što sam uvek govorila, nijedna žena nikad nije napustila kraljevsku porodicu s glavom na ramenima, a pošto ne mogu da mi odrube glavu, diskreditovaće me – napisala je Sara Ferguson Epstajnu. – Potpuno, do uništenja. Reči nemam.
U dokumentaciji se navodi da je Epstajn pružio Sari Feguson značajnu finansijsku pomoć, da joj je obezbedio oko 15.000 funti da plati neke dugove, a ona je kasnije istakla da je bila "ogromna greška" što je to prihvatila.
Sarina rečenica o tome kako nijedna žena "nije napustila kraljevsku porodicu s glavom" je privukla mnogo pažnje na društvenim mrežama, pa se na Iksu mnogi pitaju je li ona mislila i na princezu Dajanu.
Prva supruga kralja Čarlsa je poginula 1997, godinu dana nakon što se zvanično razvela od tadašnjeg princa od Velsa, a rastali su se 1992. godine.
Sara Ferguson i ona su godinama bile prijateljice, iako nisu pričale oko godinu dana pre Dajanine smrti, a nekadašnja vojvotkinja od Jorka je kasnije pričala da je obožavala ledi Di i da je niko u životu nije zasmejavao kao ona.
(Kurir.rs/Glossy)
