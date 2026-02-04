Slušaj vest

Britanski princ Endrju navodno je preko noći izbačen iz Rojal Lodža, luksuzne rezidencije u Vindsoru u kojoj je godinama živeo. Kako piše Daily Mail, sve se dogodilo u potpunoj diskreciji, u kasnim noćnim satima, nakon novih šokantnih otkrića povezanih s Džefrijem Epstajnom.

Bivši vojvoda od Jorka morao je da napusti imanje ranije nego što je planirano, a odluka je, tvrde izvori, donesena nakon što je kralj Čarls postao sve zabrinutiji zbog novih optužbi koje se vežu za njegovog brata. Endrju je navodno prevezen čak 132 kilometra dalje, na imanje Sendringem, i to pod okriljem tame.

Princ Endrju Foto: Toby Melville, PA Images / Alamy / Profimedia

Hitno preseljenje usledilo je nakon objave novih dokumenata iz Epstajnovih dosijea, među kojima su se našli i mejlovi i fotografije koji su izazvali burne reakcije javnosti. Istovremeno je policija potvrdila da razmatra navode prema kojima je Epstajn u Veliku Britaniju dovodio žene radi seksualnih odnosa s tadašnjim princem.

Princ Endrju na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Endrju je tako napustio Rojal Lodž, rezidenciju vrednu oko 30 miliona funti s čak 31 sobom. Privremeno će boraviti u kući Vud Farm Kotidž u Norfolku, dok se ne završe radovi na susednoj nekretnini u koju bi trebalo da se trajno preseli početkom aprila.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Iako se sada seli iz Vindsora, izvori tvrde da bi Endrju mogao povremeno da se vraća kako bi dovršio preseljenje, s obzirom na to da će biti potrebno vreme da se imanje u potpunosti isprazni. Ubrzo nakon njegovog odlaska, navodno je zabeležen i veći broj vozila kako napuštaju rezidenciju.

Ovako je Džefri Epstajn izgledao 3 nedelje pre smrti Foto: Ministarstvo pravde SAD

Bivši princ sada je pod sve većim pritiskom da sarađuje s američkim vlastima koje istražuju Epstajnove zločine, dok Bakingemska palata zasad odbija da komentariše najnovija otkrića.

Princ Endrju lišen je svih titula i obrisan iz kraljevske knjige Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prema sudskim dokumentima koji su nedavno izašli u javnost, pojavili su se i navodi žene koja tvrdi da je učestvovala u privatnim okupljanjima Epstajna, na kojima je bio prisutan i Endrju. Prema sudskim dokumentima, žena tvrdi da je 2006. godine bila dovezena na privatnu zabavu u kuću osuđenog pedofila u Palm Biču, gde je, prema njenim navodima, zatražen seksualni odnos u kom je učestvovao i Endrju. U istim dokumentima navodi se da je od Epstajna potom tražila 250.000 dolara, piše Daily Mail.

