Slušaj vest

Princ Albert II od Monaka nije otac samo jednog, već dvoje vanbračne dece, a najmlađi član ove posebne porodice je Aleksandre Grimaldi Kosti. Iako rođen van braka i bez prava na tron, Aleksandre je uvek bio blizak svojoj porodici i uživa posebnu pažnju i podršku svojih roditelja i rođaka.

Snažna podrška imunitetu u jednoj kapsuli

Majka Aleksandera, Nikol Kosti, francuska je stjuardesa s kojom se princ Albert II upoznao 1997. godine. Iako njihov odnos nije doveo do braka, Nikol i Aleksandar održavaju dobar odnos, a ona je odgajala sina uz podršku princa Alberta.

Aleksandar Grimaldi Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Aleksandar je blizak svom ocu i redovno provodi vreme sa njim. Takođe ima dobre odnose sa suprugom svog oca, princezom Šarlin, koja ga doživljava kao deo šire monaške porodice. Iako ga pravno ne tretira kao naslednika, Aleksandar često učestvuje u porodičnim okupljanjima i svečanostima, što pokazuje da ga porodica prihvata i podržava.

Donosimo deset najzanimljivijih činjenica o životu princa Aleksandra.

1. Porodično poreklo

Aleksandar je najstariji vanbračni sin princa Alberta II i njegove bivše devojke, francuske stjuardese Nikol Kosti. Par se upoznao 1997. godine, a Nikol je rodila sina 24. avgusta 2004.

2. Priznanje očinstva

Princ Albert Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Krajem 2002. Nikol je obavestila Alberta da je trudna, a tada su bili u vezi već pet godina. Budući princ podržavao je Nikol u svakom pogledu, uključujući i finansijsku pomoć. Međutim, očinstvo je zvanično priznao tek 2005. godine, dva meseca pre nego što je stupio na presto Monaka.

3. Bliskost sa porodicom

Iako je rođen van braka i nema pravo na tron, Aleksandar je u dobrim odnosima sa ocem i porodicom. Njegova starija sestra, princeza Stefani, koja je sestra princa Alberta, njegova je kuma.

- Veoma je duhovita i jednostavna. Blizak sam joj, često smo zajedno večerali ili ručali da proslavimo moj rođendan sa rođacima. Uvek je bila tu za mene kao kuma i teta - kaže Aleksandar.

Aleksandar Foto: @Roma / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

4. Prezime i identitet

Aleksandar sebe ne doživljava kao "rođenog van braka" i nosi očev prezime Grimaldi, koje mu je princ Albert dobrovoljno dozvolio.

- Dobio sam priznanje od oca kada sam bio beba, i to dobrovoljno – ne od suda ili medija, koji su ga na to prisilili - rekao je Aleksandar.

5. Obrazovanje

Studirao je menadžment na Royal Holloway College u Velikoj Britaniji, pre nego što se preselio u Ameriku. Za njega je završetak univerziteta bio od izuzetnog značaja i prioritet u životu.

6. Ekološka svest

Zabrinut je za klimatske promene i ekološke probleme i veruje da je dužnost čovečanstva da čuva prirodu.

7. Polusrodnici

Aleksandar ima polusestru Jasmin Grejs Grimaldi i ističe da je voli jednako kao i svoje mlađe brata i sestru, princa Žaka i princezu Gabrijelu. Takođe ima dva polubrata sa majčine strane.

8. Ljubavni život

Pretpostavlja se da je Aleksandar u vezi sa Savanom Henesi, potomkom poznate porodice iz sveta konjaka i unukom princeze Barbare Orleanske. Njena majka, Meloni Foster, američka je umetnica. Par je viđen na ručku u Glorius Gudvudu, godišnjem konjičkom turniru u Zapadnom Saseksu, kao i na Gučijevoj reviji tokom Nedelje mode u Milanu.

9. Porodična tradicija u filmskoj industriji

Marlon Brando, Grejs Keli dobili su zajedno Oskara Foto: he Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Aleksandar voli da gleda filmove u kojima je glumila njegova baka, Grejs Keli. Njegov omiljeni film je „Telefonski poziv“.

10. Ambicije

Aleksandar želi da postane globalni ambasador Monaka.

- Smatram da samo treba da radim svoj posao i poštujem svoje nasleđe i porodicu. Verujem da sam dovoljno poštovan i ljubazan da mogu da opravdam svoje ime - izjavio je u jednom intervjuu.

Podsećanja radi, ranije smo izveštavali i o ljubavnim vezama i vanbračnoj deci supruga princeze Šarlin, a Aleksandar je svakako deo priče koja pokazuje da monaška porodica i van braka ima svoju dinamiku i posebne odnose.

VIDEO: Predsednik Vučić odlikovao Alberta II: