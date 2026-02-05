Slušaj vest

Nakon što je klupko koje je bilo obmotano oko afere Epstajn počelo da se odmotava, mnogi poznati ljudi su se našli na mukama, a iste nisu pošteđeni ni članovi kraljevskih porodica.

I dok je skandal oko proteranog princa Endrua iz britanske kraljevske porodice odjeknuo poput bombe na spisku onih koji su upleteni u ovaj slučaj ili su imali neke veze sa ozloglašenim Epstajnom našli su se i drugi uticajni ljudi, pa i jedna žena, koja je pretendovala na mesto kraljice, ali sada je pitanje da li ga zaista i zaslužuje.

Da li se Mete-Marit klima kruna?

Nakon što su objavljeni mejlovi koje je prestolonaslednica Mete-Marit od Norveške razmenjivala sa Epstajnom povela se ozbiljna rasprava o tome da li ona posle ovoga uopšte može postati kraljica. Na društvenim mrežama ljudi nisu bili blagonakloni i nazvali su je bludnicom.

- Buduća kraljica bludničila s Epstajnom, nedostojna je krune!

I to nije sve. Juče su svi svetski mediji brujali o hapšenju njenog sina, koji se po svim tačkama optužnice izjasnio kao nevin. Tek što je počela 2026. godina, a norveška kraljevska porodica već se našla u dubokoj krizi. Ipak, problemi nisu nastali preko noći, oni se gomilaju već duže vreme.

Hapšenje prestolonaslednika

Marijus Borg Hejbi, sin prestolonaslednice Mete-Marit iz prethodnog braka, više puta je hapšen tokom 2024. godine i ove nedelje mu počinje suđenje po više optužbi, među kojima je i silovanje. Kako mediji prenose, mogao bi da dobije i do 10 godina robije. Samo nekoliko dana pre početka procesa, Marijus je ponovo priveden, ovoga puta zbog napada, pretnji nožem i kršenja zabrane prilaska.

Uoči suđenja, prestolonaslednik Hokon potvrdio je da on i supruga ne planiraju da prisustvuju ročištima, kao i da Meta-Marit u narednim nedeljama organizuje "privatan odmor" daleko od očiju javnosti. Taj potez usledio je neposredno pre novog udarca za norvešku kraljevsku porodicu, objavljivanja nove ture dokumenata o Džefriju Epstajnu. Među više od tri miliona stranica koje je američko Ministarstvo pravde objavilo 30. januara našla se i prepiska između Mete-Marit i osuđenog pedofila.

Razmenjivali skandalozne poruke

Niklas Kokin-Toresen, glavni urednik norveškog magazina Se og Hor, kaže da su "priroda i ton poruka" mnoge u Norveškoj potpuno zaprepastili.

- Činjenica da se prestolonaslednica Meta-Marit sastajala sa Džefrijem Epstajnom i u njegovoj kući u Oslu, i to godinama nakon što je priznao seksualno zlostavljanje, mnogima je teško prihvatljiva - navodi Niklas.

U jednoj poruci iz 2012. buduća kraljica napisala je Epstajnu: - Uvek me nasmeješ jer mi golicaš mozak.

U drugom nedavno objavljenom dokumentu Epstajn je snahu kralja Haralda V i kraljice Sonje opisao kao "uvrnutu" i "netipičnu za kraljevsku porodicu". Meta-Marit je, s druge strane, u jednom trenutku napisala da je Epstajn "veoma šarmantan" i "prava dušica". Ona mu je 2011. godine poslala mejl, iako je on još 2008. bio registrovan kao seksualni prestupnik, u kojem je navela:

- Guglala sam te posle prošlog mejla, slažem se, nije izgledalo baš dobro.

U poruci iz 2012. pitala ga je i da li je "neprimereno da majka predloži da dve gole žene nose dasku za surfovanje" kao pozadinu na telefonu njenog tada petnaestogodišnjeg sina.

Brak i porodica

Meta-Marit je u braku sa naslednikom norveškog prestola od 2001. godine. Sa prestolonaslednikom Hokonom dobila je ćerku, princezu Ingrid Aleksandru 2004, a zatim i sina, princa Sverea Magnusa 2005. Godine 2018. dijagnostikovana joj je plućna fibroza, a prošlog decembra saopšteno je da je započet proces procene za moguću transplantaciju pluća.

Kraljevska porodica Norveške Foto: Lise Åserud / AFP / Profimedia

Prema rečima Niklasa, Meta-Marit je "veoma popularna" u Norveškoj i mnogi je doživljavaju kao prizemnu i dobru predstavnicu kraljevske kuće.

- Poslednjih godina njena popularnost je čak rasla, sve dok u poslednjih godinu i po dana nisu izbili skandali - kaže on. Najnoviji Epstajnovi dokumenti, koji otkrivaju njihovu prepisku, mogli bi dodatno da naruše njen ugled.

- Otkrića poslednjih dana stavljaju prestolonaslednicu u veoma loše svetlo i, što je još važnije, dovode u pitanje njenu iskrenost prema norveškom narodu. Epstajnov slučaj će definitivno negativno uticati na monarhiju, a posebno na nju - smatra Niklas i dodaje: - Sve bi moglo postati izuzetno problematično za monarhiju ukoliko mnoga pitanja ostanu bez odgovora.

Već se vodi debata o tome da li Meta-Marit uopšte može postati kraljica posle ovoga. Izgubila je pokroviteljstvo nad jednom organizacijom, dok druge razmatraju da li da je zadrže kao svoju pokroviteljku. Od objavljivanja dokumenata prošle nedelje, Meta-Marit je izrazila žaljenje zbog kontakata sa Epstajnom. U izjavi je rekla:

- Džefri Epstajn je isključivo odgovoran za svoja dela. Ja moram da preuzmem odgovornost što nisam temeljnije istražila njegovu prošlost i što nisam ranije shvatila kakva je on osoba. Duboko žalim zbog toga i to je teret koji moram da nosim. Pokazala sam lošu procenu i kajem se zbog bilo kakvog kontakta sa Epstajnom. To je jednostavno sramotno. Želim da izrazim duboko saosećanje i solidarnost sa žrtvama njegovog zlostavljanja - dodala je.

Ranije o odnosu sa Epstajnom

Meta-Marit je i ranije govorila o svom odnosu sa Epstajnom. Još 2019. izjavila je za list DN: - Nikada ne bih imala nikakav kontakt sa Epstajnom da sam znala razmere njegovih zločina. Trebalo je detaljnije da istražim njegovu prošlost i žalim što to nisam učinila.

Niklas smatra da je "ključni trenutak" da prestolonaslednica javno i potpuno objasni svoje veze sa Epstajnom.

- Kontakt koji je imala sa njim deluje i intimno i šokantno. Zato je važno da ona sama objasni kako je do toga moglo doći.

Otvoreno je i pitanje da li je dobijala upozorenja ili savete policije i svog obezbeđenja.

- Čudno je ako je niko nije upozorio da održava kontakt sa čovekom osuđenim za kupovinu seksualnih usluga od maloletnica - dodaje on.

Urednik smatra i da je Epstajnov slučaj naneo ozbiljnu štetu kraljevskoj kući i njenoj komunikaciji sa javnošću.

- Sada deluje kao da pokušavaju da sakriju istinu o kontaktima između Epstajna i prestolonaslednice i da ne govore celu priču - kaže Niklas.

Kao što je kraljica Elizabeta II 1992. nazvala svojom annus horribilis - godinom na koju se neće osvrtati sa zadovoljstvom, čini se da norveška kraljevska porodica danas proživljava sopstvenu "godinu užasa".

