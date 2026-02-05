"Bludničila je s Epstajnom, nedostojna je krune": Ljulja se presto norveške kraljice dok joj sinu preti 10 godina robije
Nakon što je klupko koje je bilo obmotano oko afere Epstajn počelo da se odmotava, mnogi poznati ljudi su se našli na mukama, a iste nisu pošteđeni ni članovi kraljevskih porodica.
I dok je skandal oko proteranog princa Endrua iz britanske kraljevske porodice odjeknuo poput bombe na spisku onih koji su upleteni u ovaj slučaj ili su imali neke veze sa ozloglašenim Epstajnom našli su se i drugi uticajni ljudi, pa i jedna žena, koja je pretendovala na mesto kraljice, ali sada je pitanje da li ga zaista i zaslužuje.
Da li se Mete-Marit klima kruna?
Nakon što su objavljeni mejlovi koje je prestolonaslednica Mete-Marit od Norveške razmenjivala sa Epstajnom povela se ozbiljna rasprava o tome da li ona posle ovoga uopšte može postati kraljica. Na društvenim mrežama ljudi nisu bili blagonakloni i nazvali su je bludnicom.
- Buduća kraljica bludničila s Epstajnom, nedostojna je krune!
I to nije sve. Juče su svi svetski mediji brujali o hapšenju njenog sina, koji se po svim tačkama optužnice izjasnio kao nevin. Tek što je počela 2026. godina, a norveška kraljevska porodica već se našla u dubokoj krizi. Ipak, problemi nisu nastali preko noći, oni se gomilaju već duže vreme.
Hapšenje prestolonaslednika
Marijus Borg Hejbi, sin prestolonaslednice Mete-Marit iz prethodnog braka, više puta je hapšen tokom 2024. godine i ove nedelje mu počinje suđenje po više optužbi, među kojima je i silovanje. Kako mediji prenose, mogao bi da dobije i do 10 godina robije. Samo nekoliko dana pre početka procesa, Marijus je ponovo priveden, ovoga puta zbog napada, pretnji nožem i kršenja zabrane prilaska.
Uoči suđenja, prestolonaslednik Hokon potvrdio je da on i supruga ne planiraju da prisustvuju ročištima, kao i da Meta-Marit u narednim nedeljama organizuje "privatan odmor" daleko od očiju javnosti. Taj potez usledio je neposredno pre novog udarca za norvešku kraljevsku porodicu, objavljivanja nove ture dokumenata o Džefriju Epstajnu. Među više od tri miliona stranica koje je američko Ministarstvo pravde objavilo 30. januara našla se i prepiska između Mete-Marit i osuđenog pedofila.
Razmenjivali skandalozne poruke
Niklas Kokin-Toresen, glavni urednik norveškog magazina Se og Hor, kaže da su "priroda i ton poruka" mnoge u Norveškoj potpuno zaprepastili.
- Činjenica da se prestolonaslednica Meta-Marit sastajala sa Džefrijem Epstajnom i u njegovoj kući u Oslu, i to godinama nakon što je priznao seksualno zlostavljanje, mnogima je teško prihvatljiva - navodi Niklas.
U jednoj poruci iz 2012. buduća kraljica napisala je Epstajnu: - Uvek me nasmeješ jer mi golicaš mozak.
U drugom nedavno objavljenom dokumentu Epstajn je snahu kralja Haralda V i kraljice Sonje opisao kao "uvrnutu" i "netipičnu za kraljevsku porodicu". Meta-Marit je, s druge strane, u jednom trenutku napisala da je Epstajn "veoma šarmantan" i "prava dušica". Ona mu je 2011. godine poslala mejl, iako je on još 2008. bio registrovan kao seksualni prestupnik, u kojem je navela:
- Guglala sam te posle prošlog mejla, slažem se, nije izgledalo baš dobro.
U poruci iz 2012. pitala ga je i da li je "neprimereno da majka predloži da dve gole žene nose dasku za surfovanje" kao pozadinu na telefonu njenog tada petnaestogodišnjeg sina.
Brak i porodica
Meta-Marit je u braku sa naslednikom norveškog prestola od 2001. godine. Sa prestolonaslednikom Hokonom dobila je ćerku, princezu Ingrid Aleksandru 2004, a zatim i sina, princa Sverea Magnusa 2005. Godine 2018. dijagnostikovana joj je plućna fibroza, a prošlog decembra saopšteno je da je započet proces procene za moguću transplantaciju pluća.
Prema rečima Niklasa, Meta-Marit je "veoma popularna" u Norveškoj i mnogi je doživljavaju kao prizemnu i dobru predstavnicu kraljevske kuće.
- Poslednjih godina njena popularnost je čak rasla, sve dok u poslednjih godinu i po dana nisu izbili skandali - kaže on. Najnoviji Epstajnovi dokumenti, koji otkrivaju njihovu prepisku, mogli bi dodatno da naruše njen ugled.
- Otkrića poslednjih dana stavljaju prestolonaslednicu u veoma loše svetlo i, što je još važnije, dovode u pitanje njenu iskrenost prema norveškom narodu. Epstajnov slučaj će definitivno negativno uticati na monarhiju, a posebno na nju - smatra Niklas i dodaje: - Sve bi moglo postati izuzetno problematično za monarhiju ukoliko mnoga pitanja ostanu bez odgovora.
Već se vodi debata o tome da li Meta-Marit uopšte može postati kraljica posle ovoga. Izgubila je pokroviteljstvo nad jednom organizacijom, dok druge razmatraju da li da je zadrže kao svoju pokroviteljku. Od objavljivanja dokumenata prošle nedelje, Meta-Marit je izrazila žaljenje zbog kontakata sa Epstajnom. U izjavi je rekla:
- Džefri Epstajn je isključivo odgovoran za svoja dela. Ja moram da preuzmem odgovornost što nisam temeljnije istražila njegovu prošlost i što nisam ranije shvatila kakva je on osoba. Duboko žalim zbog toga i to je teret koji moram da nosim. Pokazala sam lošu procenu i kajem se zbog bilo kakvog kontakta sa Epstajnom. To je jednostavno sramotno. Želim da izrazim duboko saosećanje i solidarnost sa žrtvama njegovog zlostavljanja - dodala je.
Ranije o odnosu sa Epstajnom
Meta-Marit je i ranije govorila o svom odnosu sa Epstajnom. Još 2019. izjavila je za list DN: - Nikada ne bih imala nikakav kontakt sa Epstajnom da sam znala razmere njegovih zločina. Trebalo je detaljnije da istražim njegovu prošlost i žalim što to nisam učinila.
Niklas smatra da je "ključni trenutak" da prestolonaslednica javno i potpuno objasni svoje veze sa Epstajnom.
- Kontakt koji je imala sa njim deluje i intimno i šokantno. Zato je važno da ona sama objasni kako je do toga moglo doći.
Otvoreno je i pitanje da li je dobijala upozorenja ili savete policije i svog obezbeđenja.
- Čudno je ako je niko nije upozorio da održava kontakt sa čovekom osuđenim za kupovinu seksualnih usluga od maloletnica - dodaje on.
Urednik smatra i da je Epstajnov slučaj naneo ozbiljnu štetu kraljevskoj kući i njenoj komunikaciji sa javnošću.
- Sada deluje kao da pokušavaju da sakriju istinu o kontaktima između Epstajna i prestolonaslednice i da ne govore celu priču - kaže Niklas.
Kao što je kraljica Elizabeta II 1992. nazvala svojom annus horribilis - godinom na koju se neće osvrtati sa zadovoljstvom, čini se da norveška kraljevska porodica danas proživljava sopstvenu "godinu užasa".
