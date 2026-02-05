Slušaj vest

I dalje se priča o haljini koju je Hajdi Klum odenula za Gremi nagrade, koja je zapravo izgledala kao da je njena druga koža. Haljina supermodelke izrađena je po narudžbi, a dizajnirala ju je austrijska dizajnerka Marina Hormanseder, koja je sada otkrila kako je izgledao čitav proces izrade haljine.

Od kompjuterskih prikaza do crvenog tepiha

Dizajnerski tim je prikazao proces prelaska s digitalnih prikaza na crveni tepih Gremi nagrada 2026. godine. Da bi postigli izgled haljine u boji Hajdina kože i u skladu s njenim telesnim dimenzijama, tim je prvo napravio kalup Kluminog tela od vrata do kolena, uključujući obline i pupak.

Rukotvorina od kože

Zatim su kožu oblikovali preko kalupa - prvo je navlažili, a potom koristili fenove za kosu i specijalne alate za obradu kože kako bi postigli savršeno pristajanje. Haljina je izrađena u dva dela, prednjem i zadnjem, koji su izrađeni odvojeno u studiju, a zatim spojeni kopčama u konačnu celinu. Nazubljeni rubovi dekoltea i ruba ručno su izrezani nožem.

Boja i završni detalji

Na kraju su testirali nijanse boja koje odgovaraju Hajdinoj koži, a zatim su sve delove izbrusili i prelakirali lakom koji daje reflektirajući sjaj sličan lateksu.

U galeriji pogledajte kako je haljina izgleda na Hajdi:

Hajdi Klum je za Billbord rekla: "Uvek biram odevnu kombinaciju koja će oduševiti", komentarišući svoj izbor za ceremoniju u nedelju.

Izazovi nošenja haljine

Najveći izazov u ovoj haljini bio je hodanje i sedenje. Hajdi Klum se našalila za Rojters: "Ja ću biti ta koja će pljeskati i stajati celo vreme. Ovacije celo vreme."

Na kraju se, čini se, presvukla u nešto udobnije, objavivši video sa ceremonije gde jede hamburger u crnom kompletu bez naramenica.

