Ćerka Kim Kardašijan žickala novac preko društvenih mreža, a onda se uključila starleta: Zbog njene reakcije je razapinju na mrežama
Prošle nedelje, Kim Kardašijan se nakratko pojavila van kamere tokom prenosa uživo svoje ćerke Nort Vest na Instagramu. U jednom trenutku, dvanaestogodišnja Nort, najstarija od četvoro dece Kim i njenog bivšeg muža Kanjea Vesta, zamolila je svoju mamu da pokaže svoje lice.
- "Treba samo da pokažeš lice, jer… ja hoću malo para!" - rekla je Nort sa iznenađujućom iskrenošću.
Kimina reakcija je odmah bila šokantna:
- „Šta?! Ne. Ne tražimo... Ne, ne, ne!“ - čuje se na snimku.
Kim, koja se smatra milijarderkom, zatim je zamolila ćerku da objasni šta je mislila, a Nort je pokušala da objasni:
- „Zato što, TikTok uživo...“
Korisnici TikToka zaista mogu da zarade novac tokom prenosa uživo, ali je Kim odmah ispravila:
- „Ovo nije TikTok, ovo je Instagram.“
Dodala je i:
- „Dakle, malo si pogrešila?“
- „Mislila sam da tražiš od mene novac.“
Pogledajte u galeriji fotografije dvanaestogodišnje Nort Vest zbog kojih mreže gore:
Reakcije na internetu su bile podeljene
Ovaj zabavni trenutak brzo je izazvao reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili Kim zbog brze i odlučne reakcije, verujući da je postavila prave granice:
- "Odmah je rekla 'ŠTA??'“ - napisao je jedan korisnik.
- "Sviđa mi se kako je Kim mirno ispravila. 'Mi to ne radimo.' Veoma kulturno, veoma suptilno. Ne želite da osramotite dete, ali je važno da ga ispravite.“
S druge strane, neki korisnici su smatrali da Kim nije bila ljubazna, jer je mislila da je Nort tražila novac direktno pred kamerama:
„Kasnije je rekla: 'Mislila sam da tražiš od mene novac', tako da zapravo nije 'prekinula' kako mnogi tvrde... Bilo joj je u redu da Nort traži od publike, ali ne i od nje u uživo programu“, - naveo je jedan komentator.
„Nort kaže: 'Želim novac.' Kim misli da je pita i odmah odgovara: 'ŠTA?? Ne, ne, ne.' Onda shvata da pita fanove. “ – piše u jednoj viralnoj objavi.
„Kim je mislila da joj grubo traži novac u uživo emitovanju. Nadam se da će je proveriti zbog toga.“ – dodao je drugi korisnik.
Video: Nort Vest