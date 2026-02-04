Slušaj vest

Prošle nedelje, Kim Kardašijan se nakratko pojavila van kamere tokom prenosa uživo svoje ćerke Nort Vest na Instagramu. U jednom trenutku, dvanaestogodišnja Nort, najstarija od četvoro dece Kim i njenog bivšeg muža Kanjea Vesta, zamolila je svoju mamu da pokaže svoje lice.

- "Treba samo da pokažeš lice, jer… ja hoću malo para!" - rekla je Nort sa iznenađujućom iskrenošću.

Kimina reakcija je odmah bila šokantna:

- „Šta?! Ne. Ne tražimo... Ne, ne, ne!“ - čuje se na snimku.

Kim, koja se smatra milijarderkom, zatim je zamolila ćerku da objasni šta je mislila, a Nort je pokušala da objasni:

- „Zato što, TikTok uživo...“

Korisnici TikToka zaista mogu da zarade novac tokom prenosa uživo, ali je Kim odmah ispravila:

- „Ovo nije TikTok, ovo je Instagram.“

Dodala je i:

- „Dakle, malo si pogrešila?“

- „Mislila sam da tražiš od mene novac.“

Pogledajte u galeriji fotografije dvanaestogodišnje Nort Vest zbog kojih mreže gore:

Nort Vest sa tetovažama na licu Foto: printscreen/snapchat

Reakcije na internetu su bile podeljene

Ovaj zabavni trenutak brzo je izazvao reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili Kim zbog brze i odlučne reakcije, verujući da je postavila prave granice:

  • "Odmah je rekla 'ŠTA??'“ - napisao je jedan korisnik.
  • "Sviđa mi se kako je Kim mirno ispravila. 'Mi to ne radimo.' Veoma kulturno, veoma suptilno. Ne želite da osramotite dete, ali je važno da ga ispravite.“

S druge strane, neki korisnici su smatrali da Kim nije bila ljubazna, jer je mislila da je Nort tražila novac direktno pred kamerama:

„Kasnije je rekla: 'Mislila sam da tražiš od mene novac', tako da zapravo nije 'prekinula' kako mnogi tvrde... Bilo joj je u redu da Nort traži od publike, ali ne i od nje u uživo programu“, - naveo je jedan komentator.

„Nort kaže: 'Želim novac.' Kim misli da je pita i odmah odgovara: 'ŠTA?? Ne, ne, ne.' Onda shvata da pita fanove. “ – piše u jednoj viralnoj objavi.

„Kim je mislila da joj grubo traži novac u uživo emitovanju. Nadam se da će je proveriti zbog toga.“ – dodao je drugi korisnik.

 Video: Nort Vest

Nort Vest Izvor: tiktok/@lejennymatthews