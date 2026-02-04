da li je previše

Prošle nedelje, Kim Kardašijan se nakratko pojavila van kamere tokom prenosa uživo svoje ćerke Nort Vest na Instagramu. U jednom trenutku, dvanaestogodišnja Nort, najstarija od četvoro dece Kim i njenog bivšeg muža Kanjea Vesta, zamolila je svoju mamu da pokaže svoje lice.

- "Treba samo da pokažeš lice, jer… ja hoću malo para!" - rekla je Nort sa iznenađujućom iskrenošću.

Kimina reakcija je odmah bila šokantna:

- „Šta?! Ne. Ne tražimo... Ne, ne, ne!“ - čuje se na snimku.

Kim, koja se smatra milijarderkom, zatim je zamolila ćerku da objasni šta je mislila, a Nort je pokušala da objasni:

- „Zato što, TikTok uživo...“

Korisnici TikToka zaista mogu da zarade novac tokom prenosa uživo, ali je Kim odmah ispravila:

- „Ovo nije TikTok, ovo je Instagram.“

Dodala je i:

- „Dakle, malo si pogrešila?“

- „Mislila sam da tražiš od mene novac.“

Reakcije na internetu su bile podeljene

Ovaj zabavni trenutak brzo je izazvao reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili Kim zbog brze i odlučne reakcije, verujući da je postavila prave granice:

"Odmah je rekla 'ŠTA??'“ - napisao je jedan korisnik.

"Sviđa mi se kako je Kim mirno ispravila. 'Mi to ne radimo.' Veoma kulturno, veoma suptilno. Ne želite da osramotite dete, ali je važno da ga ispravite.“

S druge strane, neki korisnici su smatrali da Kim nije bila ljubazna, jer je mislila da je Nort tražila novac direktno pred kamerama:

„Kasnije je rekla: 'Mislila sam da tražiš od mene novac', tako da zapravo nije 'prekinula' kako mnogi tvrde... Bilo joj je u redu da Nort traži od publike, ali ne i od nje u uživo programu“, - naveo je jedan komentator.

„Nort kaže: 'Želim novac.' Kim misli da je pita i odmah odgovara: 'ŠTA?? Ne, ne, ne.' Onda shvata da pita fanove. “ – piše u jednoj viralnoj objavi.

„Kim je mislila da joj grubo traži novac u uživo emitovanju. Nadam se da će je proveriti zbog toga.“ – dodao je drugi korisnik.

