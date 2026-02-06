Slušaj vest

Jedan od najvećih privatnih otoka na Bahamima, Bonds Key, koji je nekada bio povezan sa Šakirom i Rodžerom Votersom iz grupe Pink Floyd, ponovo je ponuđen na prodaju za 28 miliona evra.

Ovaj netaknuti posed površine 263 hektara kupila je 2006. godine grupa poznatih investitora za oko 14.9 miliona evra, ali njihovi ambiciozni planovi nikada nisu realizovani, piše Robb Report. Otok se prvi put nakon dve decenije ponovo našao na tržištu.

Prvobitni planovi uključivali su stvaranje utočišta za umetnike, izgradnju butik hotela, luksuznih apartmana i kuća sa privatnim plažama. Prema tadašnjim najavama, projekat je trebao obuhvatiti i galerije za savremene umetnike, rezidencijalne programe za stvaraoce i mogućnosti boravka tokom akademskih odmora. Novi vlasnik otok može koristiti kao privatno utočište ili ga razvijati u sličnom pravcu, uz prethodno odobrenje bahamskih vlasti.

Gavin Kristi iz agencije "Corcoran C.A. Kristi Bahamas", koja vodi prodaju, izjavio je: "Neverovatno je retko pronaći otok ove veličine koji je ostao posve netaknut. Veličina otoka omogućuje realizaciju jedinstvene vizije bez narušavanja njegove prirodne lepote."

Prirodne lepote i jedinstvena fauna

Privlačnost otoka dodatno pojačava njegova lokacija unutar otoka Beri, grupe otoka na severu Bahamа. Okružen je dubokim morskim rovom poznatim kao Jezik okeana, koji obiluje bogatim morskim svetom.

Zaljubljenici u sportski ribolov ovde mogu uloviti plavog i belog marlina, tunu ili sabljarku. Bonds Key je takođe jedino poznato prirodno stanište kopnenog puža iz porodice Cerionidae, kojeg su 1921. godine dokumentovali prirodoslovci Čarls Mejnard i N.A. Klap.

Luksuz u jednostavnosti i laka dostupnost

Pretvaranje otoka u moderno luksuzno odmaralište zahtevalo bi značajna ulaganja i vreme. Međutim, za one koji traže jednostavniji oblik odmora u osami, uz obalu sa finim belim peskom već su postavljeni glamping bungalovi i bar na plaži.

Iako deluje zabačeno, Bonds Key je udaljen svega 59 kilometara od Nasaua i 249 kilometara od Fort Loderdejla. Gavin Kristi ističe: "Dobijate potpunu privatnost bez gubitka praktične dostupnosti.“

Otok je vlasnicima i njihovim gostima dostupan brodom, hidroavionom ili helikopterom. Već pri dolasku, pogled na tirkizno more koje ga okružuje otkriva da su upravo potpuna privatnost i opuštena atmosfera njegove najveće prednosti.

