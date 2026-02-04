Slušaj vest

Endrju Mauntbaten Vindzor je iznenada morao da napusti svoj dom "Royal Lodge" nakon što je kralj Čarls izgubio strpljenje zbog fotografija na kojima Endrju jaše konja po Vindzoru dok je eskalirala Epstajnova afera.

Mlađi brat kralja trebalo je da se preseli u privremeni smeštaj na imanju Sendringem u utorak naredne nedelje, ali je plan ubrzan zbog izuzetnih novih otkrića u vezi sa bivšim princom.

"Pogled na njega na naslovnim stranama dok jaše konja ili vozi automobil pored fotografa u Vindzoru, usred kontinuiranog otrovnog curenja Epstajn dokumenata, bio je jednostavno previše. Morao je da bude uklonjen sa javnog oka javnosti. Čarls je rekao da je dosta i poruka je preneta Endrjuu da je vreme da odmah krene za Norfolka," rekao je izvor iz kraljevske porodice.

Krajnji rok za "Royal Lodge" i hitna preseljenja

Tehnički, Endrju je trebao da napusti Royal Lodge 31. januara, ali je dogovoreno produženje do 10. februara pre nego što se preseli na Sendringem. Međutim, svakim danom su se pojavljavali novi skandali iz nedavnog curenja tri miliona Epstajn dokumenata - uključujući tvrdnju da je Endrjuu bio "namešten" na sastanak sa neimenovanom Ruskinjom u trenutku kada je Epstajn privodio kraju svoj kućni pritvor zbog podvođenja maloletnica u prostituciju. Tako je Endrju u ponedeljak uveče, pod okriljem mraka, krenuo ka Sendringemu.

Novi skandali i istrage

Objavljen je i mejl u ponedeljak uveče iz najnovije serije Epstajn dokumenata, u kojem se čini da Endrju govori Epstajnu kako želi da mu bude "ljubimac".

Policija je takođe objavila da će ispitati tvrdnje da je Epstajn poslao drugu ženu u Veliku Britaniju kako bi imala seksualne odnose sa sramotnim bivšim princom. Endrju još nije komentarisao nove optužbe, ali je ranije snažno negirao bilo kakvu krivicu.

Poslednji put je viđen javno u ponedeljak popodne, dok je jahao blizu Royal Lodgea, a zatim je fotografisan kako odlazi iz Vindzorskog zamka mašući prolaznicima.

Preseljenje u Sandringem i Wood Farm

U roku od nekoliko sati, Endrju je zauvek napustio Vindzor i svoj dom Royal Lodge, vredan 30 miliona funti i sa 31 sobom, tri meseca nakon što je vratio zakup. Prevezen je 132 milje do Sendringema i smešten u Wood Farm Cottage - nekadašnji dom pokojnog princa Filipa u njegovim poslednjim godinama. U narednim nedeljama biće baziran tamo, pre nego što se trajno preseli pored Marsh Farma do početka aprila, nakon završetka renoviranja.

"U kraljevskim krugovima postavljalo se pitanje "šta on još radi ovde?" svaki put kada bi se pojavio na jahanju. Neko manje arogantan od Endrjua bi shvatio situaciju i držao se po strani, ali to nije deo njegove prirode, pa je nešto moralo da se preduzme," naveo je izvor blizak kraljevskoj porodici.

Princ Endrju jaše konja u Royal Lodge-u Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Za sada će biti van javnog oka, jer je "Wood Farm" znatno izolovaniji od Royal Lodgea i ne vidi se sa javnih puteva.

Povremeni povratak i ubrzani planovi

Insajderi su rekli za Daily Mail da se Endrju možda povremeno vraća u Vindzor kako bi završio preseljenje. Potrebno je neko vreme da se potpuno isprazni Royal Lodge, a bivši vojvoda od Jorka verovatno će morati tu povremeno boraviti u narednim mesecima. Bakingemska palata je ranije rekla da će preseljenje u Norflok biti početkom 2026., ali posledice najnovijeg curenja Epstajn fajlova očigledno su ubrzale raspored.

Kraljevska odluka i reakcije porodice

Palata je u oktobru najavila da će se Endrju seliti iz Royal Lodgea, istovremeno mu je oduzeta titula princa. Imanje Sendringem privatno je u vlasništvu kralja, koji će snositi troškove novog doma svog brata. Zakup Royal Lodgea, imanja u vlasništvu krune, istakao je šire probleme koje je Endrjuova veza sa Epstajnom izazvala, postavljajući pitanja o privilegijama i korišćenju javnog novca, što je bilo štetno za kraljevski "brend".

Stariji članovi porodice se nadaju da će preseljenje u Sendringem držati princa Endrjua što dalje od očiju javnosti. Izvor blizak princezama Beatris i Judžin rekao je da je sada jasno da su kralj Čarls i princ Vilijam znali da će biti još skandala za njihove kompromitovane roditelje kada su odlučili da moraju napustiti Royal Lodge.

Kralj Čarls obratio se naciji povodom borbe s kancerom Foto: Printscreen/YouTube/TheRoyalFamily

Povratak informacija iz obaveštajnih izvora

Na putovanju u Brazil prošlog novembra, gde je princ Vilijam bio domaćin nagrade Earthshot u Riju, kada su ga pitali o princu Endrjuu, bio je zagonetan, navode izvori, govoreći: "Voleo bih da mogu više da kažem, ali ne mogu", što sugeriše da je bio upoznat sa daljim otkrićima koja još nisu bila u javnosti.

"Čini se jasno da su Vilijam i kralj dobili neku vrstu prethodnog obaveštajnog izveštaja krajem prošle godine o onome što tek treba da ispliva. Očigledno nisu mogli da to podele, i kada su iselili Endrjua i Saru iz Royal Lodge-a, neki su smatrali da je to previše strogo. U svetlu onoga što je sada izašlo, izgleda kao primerena mera," dodao je izvor.

Lokacija Sare Ferguson od poslednjih Epstajn otkrića, koja su je povezala sa pedofilskim finansijerom, i dalje je nepoznata.

