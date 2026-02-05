Slušaj vest

Najviše pažnje privlači činjenica da glavnu ulogu Majkla Džeksona tumači Džafar Džekson, sin Majklovog brata Džermejna. Njegova fizička sličnost sa slavnim stricem, ali i lična povezanost sa porodicom, dali su filmu posebnu dozu autentičnosti.

Publika već nakon trejlera komentariše da Džafar neverovatno podseća na Majkla, kako izgledom, tako i pokretima i energijom na sceni.

Režiju filma potpisuje poznati holivudski reditelj Antoan Fukua, koji je publici dobro poznat po filmovima "Dan obuke" i "Pravednik". Scenario je napisao Džon Logan, autor velikih filmskih hitova poput "Gladijatora" i "Skajfola".

U filmu se pojavljuju i brojna poznata imena: Kolman Domingo u ulozi Majklovog oca Džoa Džeksona, Nia Long kao majka Ketrin Džekson, Majls Teler kao Džon Branka, Majklov dugogodišnji saradnik i advokat.

O čemu govori film "Majkl"?

Radnja filma prati Majklov životni put - od talentovanog dečaka iz grupe The Jackson 5, preko svetske slave, do statusa neprevaziđenog "kralja popa". Poseban akcenat stavljen je na njegov komplikovan odnos sa ocem, čija je stroga disciplina imala veliki uticaj na Majklovu karijeru, ali i privatni život.

Film obećava intiman i emotivan prikaz umetnika koji je zauvek promenio muzičku industriju, ali i čoveka koji se borio sa ogromnim pritiskom slave.

Problemi tokom snimanja i kontroverze

Produkcija filma nije prošla bez problema. Snimanje je u jednom trenutku odloženo, a pojedine scene su navodno ponovo rađene. Razlog su, prema pisanju medija, bile teme vezane za optužbe iz devedesetih godina, uključujući slučaj iz 1993. godine, koji je okončan vansudskim poravnanjem.

Pojavile su se i glasine da će film biti podeljen u dva dela, ali su producenti to demantovali. Film "Majkl" će biti prikazan kao jedinstvena filmska priča.

Kada film stiže u bioskope?

Premijera biografskog filma "Majkl" zakazana je za 24. april, a publika širom sveta tada će konačno moći da vidi kako izgleda filmska priča o jednoj od najvećih muzičkih ikona svih vremena.

(Kurir.rs/Informer)

