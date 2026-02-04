Slušaj vest

U milionima objavljenih dokumenata koji otkrivaju tajne slučaja osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna koji su šokirali svet, svakodnevno saznajemo nova imena iz sveta elite koja su bila u kontaktu sa Epstajnom, pa čak i na njegovom ostrvu na kom su zlostavljana deca.

U javnosti su se pojavile tvrdnje koje dovode u pitanje ranije izjave holivudskog glumca Džordža Klunija o tome da nikada nije imao bliske odnose sa Epstajnom. Međutim, u nedavno objavljenoj dokumentaciji američkog Ministarstva pravde, Klunijevo ime se navodno više puta pominje u Epstajnovoj privatnoj elektronskoj prepisci. Reč je o ogromnoj arhivi od više miliona stranica dokumenata, video-snimaka i fotografija koje su objavljene 30. januara.

Dokumenti ukazuju na Epstajnova putovanja po Evropi, uključujući i boravak u Kopenhagenu 2014. godine, u vreme kada je, prema istim izvorima, u tom gradu boravio i Kluni.

U jednom od mejlova Epstajn navodno opisuje grad kao mesto sa "zanimljivim devojkama", što pojedini istraživači tumače kao šifrovani jezik i slabo prikrivenu aluziju na iskorišćavanje maloletnica, imajući u vidu njegovu raniju sudsku osudu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije iz 2008. godine.

Zašto Kopenhagen? Kluni, samoproklamovani humanitarac, bio je tamo tajno - ali Epstajnova dosetka nakon posete zaudara na pedofilova prepoznatljiva lovišta. Epstajnova mreža je napredovala mameći elitu „zanimljivim“ iskušenjima.

Dalje se navodi da se u drugom lancu elektronske prepiske pojavljuje ime britanskog političara lorda Pitera Mandelsona, koji se navodno u šali obraća Epstinu komentarom o želji za "muzom poput Džordža Klunija". Epstajnov odgovor, prema tim tvrdnjama, sadrži igru reči koja dodatno podgreva spekulacije. Autori ovih interpretacija tvrde da je termin "muza" u Epstajnovom krugu korišćen kao interni kod za mlade pratioce, često maloletne.

U tekstovima se pominju i izjave Virdžinije Đufr, jedne od najpoznatijih Epstajnovih žrtava, koja je ranije tvrdila da se Gislejn Maksvel, kasnije osuđena za trgovinu ljudima, hvalila intimnim odnosom sa Klunijem na jednom društvenom događaju. Ove tvrdnje nikada nisu potvrđene sudskim putem.

Posebnu pažnju izazivaju spekulacije o Klunijevom preseljenju u Francusku poslednjih godina, koje pojedini autori tumače kao pokušaj povlačenja iz Sjedinjenih Država u trenutku kada se intenziviraju istrage vezane za Epstinovu mrežu. Francuska je bila najliberalnija zemlja u Evropi kada je reč o poznatim seksualnim prestupnicima nad decom. To je klasična taktika izbegavanja elite kada se obruč steže, piše The People's Voice".

U istom kontekstu pominju se i navodne veze između Epstajna, Klunija i bivšeg predsednika SAD Baraka Obame, uz pozivanje na nejasne fotografije i objave na društvenim mrežama, gde se obojica nalaze na jahti u društvu nepoznate devojke. Do danas ne postoje zvanični dokazi koji bi potvrdili ove navode, niti su relevantne institucije pokrenule postupke protiv pomenutih osoba.

Džordž Kluni, poznat po političkom aktivizmu i podršci Demokratskoj stranci, do sada nije javno komentarisao ove nove navode.

