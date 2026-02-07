Slušaj vest

Milijarder Nelson Pelc, otac Nikole Pelc, prekinuo je ćutanje o svađi s porodicom Bekam. Njegov zet Bruklin je krajem prošlog meseca na Instagramu javno poručio da ne namerava da se pomiri sa svojim roditeljima, Viktorijom i Dejvidom, optuživši ih da namerno pokušavaju da unište njegov brak. Poslovni magnat (83) osvrnuo se na porodičnu dramu na događaju WSJD's Invest Live u Vest Palm Biču u utorak.

U galeriji pogledajte fotografije Nelsona Pelca, oca Nikole Pelc:

1/7 Vidi galeriju Milijarder Nelson Pelc je otac Nikole Pelc. Za njega kažu da je čovek sa opasnim vezama. Foto: Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham, Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Pelc: Moja ćerka i zet su sjajni

Nelson Pelc je kratko prokomentarisao situaciju. "Moja ćerka i Bekamovi su jedna sasvim druga pričai to nije tema za danas. Ali reći ću vam da je moja ćerka sjajna, moj zet Bruklin je sjajan i radujem se što će imati dug i srećan brak", izjavio je.

Na pitanje daje li im savete kako da se nose s teškom situacijom, odgovorio je: "Dajem im savete. Ponekad i oni savetuju mene."

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 59.99% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 40.01%

Inače, bogatstvo Nikolinog oca procenjuje se na 1,6 milijardi dolara, što nadmašuje bogatstvo Bekamovih od 680 miliona dolara.

Bogatstvo i predbračni ugovor

Novinarka Marina Hajdi je u podkastu "The Rest Is Entertainment" govorila o finansijskoj pozadini odnosa. "Koliko sam čula, mislim da Bekamovi daju Bruklinu dosta novca, ali ne neke ludačke iznose, i sanjaju o tome da se on donekle osamostali i stane na svoje noge", rekla je.

U galeriji pogledajte kako Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju usred porodične drame:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

"Navodno im je Nelson Pelc rekao: 'Svojoj ćerki dajem milion dolara džeparca mesečno.' Jedino što Bekamovi nisu mislili da će njihova deca morati da rade jeste da potpišu predbračni ugovor, mislili su da će situacija biti obrnuta", dodala je.

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 74.02% Ne, ne manipuliše ga 25.98%

Porodica Bekam nije komentarisala Bruklinove optužbe, već su se prošle nedelje zajedno pojavili na Nedelji visoke mode u Parizu. U svojoj izjavi, Bruklin je naveo da ga je "kontrolisala porodica koja iznad svega ceni javnu promociju", te da je, otkako je s Nikolom, pronašao "mir i olakšanje" nakon borbe s iscrpljujućom teskobom.

Video: Dejvid Bekam sprema pastirsku pitu