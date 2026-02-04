Slušaj vest

Nova frizura – stare cipele! Kijanu Rivs(61), koji je ostvarenjem "Outcome" napravio kratak predah posle akcione sage o Džonu Viku, uveličao je gala događaj u Banker Hangaru, a društvo su mu ovog puta, umesto partnerke Aleksandre Grant, pravile kolege Kameron Dijaz,Džona Hil i Met Bomer. Već u aprilu videćemo i njihov zajednički projekat, mračnu komediju o samoispitivanju i iskupljenju.

Ekipa gila "Outcome" Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ne zna se čiji je stajling bio bolji, uglas zaključuju modni analitičari – da li elegantni, minimalistički šik simpatične glumice ili sjajna izdanja njenih kolega, koja bi se takođe mogla nazvati monohromatskim. Dok se Bomer odlučio za ležernu svetlobraon varijantu (sa akcentom na jakni od antilop kože), Kijanu se pojavio u klasičnom tamnom odelu (sa sve kravatom).

No, ono što je svima prvo upalo u oči bila je njegova kosa. Proseda brada i dalje je tu, ali više nema dugih šiški ispod kojih je često umeo da sakrije lepo lice. Da li zbog nove uloge ili nekih drugih razloga, frizura holivudskog srcelomca sada je – kratka. Ne baš kao ona u "Matriksu" ili "Brzini", ali dovoljna da svi steknu utisak kako mu je "skinula" bar 20 godina.

Kijanu Rivs Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Izgled je promenio (na kraće ili duže staze, videćemo), a ono što je ostalo isto je – obuća. Kijanu Rivs je i inače poznat po tome da voli da nosi cipele dok se ne izližu. Omiljene su mu glomazne, planinarske ili radničke, od brušene kože, najčešće u karamel nijansi, poput ovih u kojima smo ga juče videli.

Kijanu Rivs, Džona Hil, Kameron Dijaz i Met Bomer Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

A kako ih ne nosi samo po ulici, već i na crvenom tepihu, uz elegantna odela, jasno je da je "ofucana" obuća nameran izbor i da je deo njegovog imidža. Ne smeta nam... Njemu ionako sve dobro stoji. Nova frizura posebno!

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Dvojnik Kijanu Rivsa