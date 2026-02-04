Slušaj vest

Holivudska glumica Sidni Svini, poznata po ulozi u TV seriji „Euforija“, dospela je na naslovne strane prošle nedelje kada je objavila video na kojem kači donji veš na jedan od najpoznatijih turističkih simbola na svetu,znak Holivuda. Međutim, Džef Zarinam, direktor Fondacije za znak Holivuda, tvrdi da su delovi snimka digitalno izmenjeni.

Svini je objavila video na svom Instagram nalogu kako bi promovisala svoj novi brend donjeg veša, SYRN. Zarinam kaže da je poslednji kadar - u kojem glumica pozira ispred znaka prekrivena grudnjacima - verovatno urađen pomoću kompjuterske grafike (CGI).

„Koristili su CGI za to. Nema šanse da znak bude prekriven za tako kratko vreme. Trajalo bi satima“, rekla je Zarinam za BBC Newsbeat, dodajući da bi penjanje na znak visok 15 metara noću bilo izuzetno opasno.

Takođe je negirao tvrdnje da se Svini penjala na slovo H u videu: „Dobro poznajem taj znak. Penjala se na slovo L. Da je pokušala da se popne na slovo H, verovatno bi pala i povredila se“, rekao je Zarinam.

Neki mediji spekulisali su da bi glumica mogla da se suoči sa pravnim posledicama zbog aktivnosti prikazanih u videu, koji je koristila za promociju svog brenda. Zarinam trenutno istražuje incident, ali još uvek nije dobila odgovor od Svini ili njene produkcijske kuće. Da li će podneti tužbu zavisiće od njegovih nalaza.

„Uznemiren sam, a i komšije su uznemirene. Moramo poslati jasnu poruku da ovakva stvar nije dozvoljena“, dodao je Zarinam, najavljujući povećane mere bezbednosti oko znaka.

Šta se vidi na snimku?

Na snimku se vidi kako Svini i njen tim utovaruju torbe pune donjeg veša u kombi i kreću se uz brdo gde se nalazi znak. Glumica, obučena u crno, predvodi grupu koja se penje na ogradu visoku dva i po metra i penje se do samog znaka.

Pored penjanja po redovima grudnjaka pod svetlom baterijskih lampi, Svini u videu komentariše: „Ovim tempom, uhvatiće nas“, dok pozira sa osmehom ispred „ukrašenog“ znaka. Video se završava logotipom njenog brenda SYRN, koji je pokrenut u sredu, a koji podržava osnivač Amazona Džef Bezos.

Pravna situacija

Iako je navodno dobijena dozvola za snimanje, zvaničnici kažu da Svini nije imala dozvolu za aktivnosti prikazane u videu. Fondacija za znak Holivuda upravlja znakom, koji se nalazi na javnom zemljištu, ali je penjanje na strukturu strogo zabranjeno.

Neovlašćeni ulazak može rezultirati prekršajnom prijavom sa novčanom kaznom do 1.000 dolara ili zatvorom do šest meseci. Holivudska privredna komora, koja poseduje vizuelna prava na znak, takođe može podneti prijave za neovlašćeni ulazak ili vandalizam.

Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Predsednik komore, Stiv Nisen, izdao je saopštenje:

„Produkciju u kojoj učestvuju Sidni Svini i znak Holivuda nije odobrila Holivudska privredna komora i nismo imali prethodnog saznanja o tome.“

U procurelom imejlu, Komora je navodno upozorila produkcijsku kuću:

„Došlo nam je do pažnje da ste vi i vaša ekipa snimali znak Holivuda sinoć... Želeli bismo da istaknemo da ni vi ni produkcijska kuća niste tražili niti dobili dozvolu za komercijalnu upotrebu snimka.“

Grudnjaci su navodno uklonjeni ubrzo nakon snimanja, iako su neki ostali na padini brda. Policijska uprava Los Anđelesa (LAPD) potvrdila je da protiv Svini nije podignuta optužnica.

