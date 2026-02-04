Slušaj vest

Muzičarka Sabrina Karpenter nastupila je u nedelju na dodeli Gremi nagrada, a tokom izvođenja hita "Menčajld" na binu je donela živu belu golubicu. Taj potez naišao je na oštru osudu organizacije za zaštitu životinja PETA.

Scenski nastup u znaku aerodroma

Sabrinin nastup bio je tematski osmišljen kao aerodrom. Na sceni su se nalazili lažni avion, pokretne stepenice i traka za prtljag. Plesači su na početku imitiral­i osoblje aerodroma, nakon čega je Karpenter ušla na binu vozeći se trakom, obučena u provokativnu uniformu. Na samom kraju nastupa, pevačica se ukrcala u lažni avion i iznela belu golubicu, koja je mahala krilima dok se platforma na kojoj su stajale podizala.

Reakcija organizacije PETA

Iako je nastup oduševio publiku u dvorani, organizacija PETA nije bila impresionirana. Na društvenim mrežama su objavili poruku: "Da li je Sabrina zaista donela pticu na binu Gremija 2026.?! Pevačica "Menčajlda" pokazuje detinjasto ponašanje. Životinjama nije mesto na Gremijima".

Uz objavu je podeljena i ilustracija sa porukom: "Hej, Sabrina, dovesti živu pticu na binu Gremija je glupo, beskorisno i okrutno."

PETA je dodatno naglasila da "jaka svetla, glasna buka i držanje ptice u rukama izazivaju strah i stres kod životinje, kojoj je mesto na otvorenom nebu".

Podeljena mišljenja javnosti

Objava PETA-e izazvala je podeljene reakcije. Većina fanova stala je u odbranu pevačice i poručila organizaciji da je "ostavi na miru". Ipak, bilo je i onih koji su se složili sa kritikama i zapitali zašto Karpenter nije koristila veštačku pticu.

Ranije kontroverze na nastupima

Ovo nije prvi put da je Sabrina Karpenter izazvala negativne reakcije zbog svojih nastupa. Slične kritike dobijala je i ranije, najčešće zbog provokativnih izdanja. Početkom marta prošle godine nastupila je na dodeli Brit nagrada, čitav nastup emitovan je na televiziji Aj-Ti-Vi. Nastup je započela u crvenom svetlucavom korsetu, okružena plesačima obučenim kao "pripadnici Kraljevske garde".

Sabrina Karpenter

Kasnije je, u korsetu i halterima, prešla na krevet u obliku srca, gde je izvodila zavodljive plesne pokrete. Kako je nastup emitovan pre 21 čas, britansko regulatorno telo Ofkom primilo je čak 825 pritužbi gledalaca.

Među komentarima su se našli i sledeći: "Moja 11-godišnja ćerka je opsednuta Karpenter, ali dok sam gledala ovaj nastup, objasnila sam joj zašto je neću voditi na njen koncert", "Kao otac devojčica od 11 i 13 godina, ljuti me što su ovo bile uvodne scene dodele Brit nagrada", "Ovo je smešno, prikazujete ovakve stvari u 20.23. Mnogo devojčica ovo gleda. Poručujete im da umetnice moraju da se oblače i nastupaju poput prostitutki da bi postale poznate."

