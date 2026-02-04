Slušaj vest

Pevačica Kelanije osvojila obe nominacije na 68. dodeli Gremi nagrada. Njena pesma „Folded“ osvojila je nagrade za najbolji R&B nastup i najbolju R&B pesmu, što su bili prvi Gremi u njenoj karijeri od sedam nominacija.

Izdanje o kojem bruji svet

Kelani je prošetala crvenim tepihom noseći crnu, providnu haljinu prekrivenu teškim ukrasima. Haljina joj je bila usko pristajala i blago se raširila na dnu. Imala je dubok dekolte, spojen nežnim perlicama, stvarajući izrez niz stomak. Providna tkanina je otkrivala suptilnu količinu kože tu i tamo, a da nije preterala. Haljina joj je takođe pomogla da istakne tetovaže na rukama, grudima i torzu.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/5 Vidi galeriju Kelani na dodeli Gremija 2026 koja je osvojila dve nagrade Foto: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kelani je nosila dugu, tamnu kosu u opuštenim, prirodnim talasima, razdeljenu na jednu stranu i padajući preko ramena. Njena šminka je delovala glamurozno, sa izvajanim obrvama, dimljenim očima, blistavom kožom i sjajnim telesnim usnama koje su upotpunjavale odeću, a da je nisu zasenile.

Najbolji R&B nastup

Nagrada za najbolji R&B nastup dodeljuje se za nove vokalne ili instrumentalne R&B snimke. „Folded“ je pobedio konkurenciju među kojima su bili Džastin Biber sa pesmom „Yukon“, Kris Braun i Brajson Tiler sa pesmom „It Depends“, Leon Tomas sa pesmom „Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)“ i Samer Voker sa pesmom „Heart Of A Woman“.

U emotivnom govoru povodom prihvatanja, Kelani se osvrnula na svoje putovanje kroz nominacije za Gremi:

„Prvi put sam nominovana pre 10 godina. Prošlo je dugih 10 godina i ne uzimam zdravo za gotovo nikoga ko je bio sa mnom na ovom putovanju.“

Takođe se zahvalila svom menadžeru Dejvidu Aliju i saradnicima, a završila je porukom kolegama muzičarima o zajedničkom druženju u borbi protiv nepravde:

Kelani na dodeli Gremija 2026 Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Svi smo moćni u ovoj prostoriji, a kasnije, zajedno, brojčano smo jači da se izjasnimo protiv nepravde u svetu. Nadam se da su svi inspirisani da se ujedine kao umetnička zajednica i da se izjasne o svemu što se dešava. Završiću ovde sa: 'Je*i se, ICE.'“

„Folded“ i predstojeći album

„Folded“ je glavni singl sa Kehlanijevog petog studijskog albuma, čije je objavljivanje zakazano za mart, prema časopisu Variety. Album će nastaviti nakon njenog prethodnog albuma, CRASH iz 2024. godine, koji je uključivao hit nominovan za Gremi „After Party“.

„Folded“ je objavljen u junu 2025. godine i od tada je dostigao 6. mesto na Billboard Hot 100 listi, gde ostaje među prvih 10.

Video: 10 najgorih izdanja sa Gremija