Glumica Mila Jovović nedavno je prisustvovala premijeri filma "Dracula" u Los Anđelesu, a crvenim tepihom prošetala je u društvu svoje lepotice, ćerke Ever Anderson. Glumica i njena mezimica nisu skrivale oduševljenje zbog porodičnog izlaska, te su sve vreme, tokom fotografisanja, imale široke osmehe.

Mila Jovović sa ćerkom Foto: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da je reč o "običnom izlasku" dokazuju i njihove ležerne kombinacije. Naime, Mila je odlučila da ponese crnu suknju koju je ukombinovala sa žutom majicom i oversajz sakoom. Dodala je srebrne potpetice i upečatljivu crvenu torbu, a što se tiče šminke - odlučila se za jednostavne, nežne nijanse.

Kad govorimo o njenoj ćerki, možemo da kažemo da ju je stilski ispratila. Ever je, takođe, odabrala opušteniju kombinaciju - nosila je midi haljinu na pruge koja je istakla vitku figuru.

Mila sa ćerkom Ever Foto: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čini se da je atmosfera na crvenom tepihu bila na zavidnom nivou, jer su se Mila i Ever sve vreme smejale tokom fotografisanja.

Ponosna mama

Inače, Mila ne krije koliko je ponosna na svoju mezimicu. Često ističe kako je vredna i posvećan glumi, a uskoro će se pojaviti u akcijskom trileru "Father Joe".

"Tako sam ponosna na tebe zbog svih dostignuća, ali i zbog neuspeha koje prihvataš jer znaš koliko su važni za učenje. Mudra si za svoje godine, a ujedno si mi i najzabavnija osoba na svetu", rekla je jednom Mila svojoj ćerki.

(Kurir.rs/Superžena)

