Godinama niko nije čuo za nju, nestala je bez traga i glasa nakon pada bivšeg režima, a onda je pretprošlog oktobra Ajša Gadafi ponovo podigla prašinu.

Jedina ćerka svrgnutog libijskog vođe tada se pojavila u Moskvi gde je otvorila izložbu svojih umetničkih radova. Ovih dana, nekad ugledna i velika porodica ponovo je u centru pažnje svetske javnosti, jer je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, ubijen njen stariji brat Sejf el Islam.

"Četiri nepoznata muškarca upala su u njegovu rezidenciju nakon što su onesposobili bezbednosne kamere. Zatim su ga ubili. Sejf al Islam pao je kao mučenik", istakao je njegov rođak. Sestra, Ajša Gadafi, još se nije oglasila tim tužnim povodom.

Pravnica, političarka i bivša ambasadorka Ujedinjenih nacija od oca je nasledila harizmu, prkosan pogled i kontroverzne stavove, a svojevremeno su je zvali "Klaudija Šifer severne Afrike". Mnogi su se pitali gde se sklonila posle užasne smrti pukovnika, kao su sunarodnici zvali Gadafija, a ona se, kako se čini, sve ovo vreme spremala za povratak. I osvetu... Da li će, sad kad je izgubila i brata, ta osveta biti surovija?

Ko je Ajša Gadafi

U februaru 2011, protesti koje je pokrenulo "Arapsko proleće" prelili su se u Libiju. Ovom zemljom do tada je 42 godine suvereno vladao Muamer el Gadafi. Za razliku od zemalja Magreba, gde su se smene vlasti izvodile uz minimum nasilja, Libija je utonula u brutalni građanski rat.

Pukovnik je ubijen 20. oktobra iste godine, a njegova supruga i deca koja su preživela pobegli su u Alžir dva meseca ranije. Ajša Gadafi, jedina ćerka svrgnutog lidera, u izbeglištvu je na svet donela devojčicu.

Ajša Gadafi - ćerka Muamera Gadafija Foto: Credit: Julian Simmonds / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mala Safija, koja je ime dobila po baki, Safiji Farkaš, rođena je 30. avgusta. U tom trenutku Ajša je imala 35 godina i tek trodnevni izbeglički staž. Sa majkom i braćom čekala je vesti iz domovine. Nisu bile dobre. Gadafi je lišen života. Surova egzekucija naočigled celog sveta. Pre toga, u julu, ostala je i bez supruga Ahmeda, koji nije doživeo da vidi četvrto dete. Jedno od starije dece ubile su NATO bombe.

Klaudija Šifer severne Afrike

Dan pre nego što se porodila izgubila je i mlađeg brata Hamisa. Stradao je tokom napada na njegov konvoj u blizini Tripolija. Još jedan mlađi brat, Sejf el Arab, poginuo je u vazdušnom napadu na kuću u kojoj je boravio. Stariji Mutasim zarobljen je zajedno sa ocem i pogubljen istog dana. Ostali su preživeli, ali je njihova sudbina dugo bila nepoznata. Znalo se samo da su izbegli u Alžir, i tada im se izgubio svaki trag.

Kada se razmatra politički uticaj i ugled van granica Libije, Ajša Gadafi i njen stariji brat Sejf el Islam bili su ubedljivo najuspešniji potomci bivšeg libijskog vođe. Oboje izuzetno obrazovani, harizmu su nasledili od oca, a pre građanskog rata bili su viđeni kao nosioci prozapadnih, liberalnih vrednosti.

Ajša Gadafi sa ocem Muamerom Gadafijem Foto: Rojters

Ajša se školovala u Parizu, gde je završila srednju školu i Američki univerzitet. Pravne nauke doktorirala je na Sorboni. Uz to je bila i general pukovnik libijske vojske. Kao žensko dete u velikoj porodici, bila je očeva miljenica i imala je značajan uticaj na njega.

Bila je deo advokatskog tima koji je branio nekadašnjeg iračkog predsednika Sadama Huseina, što je možda najistaknutija uloga u njenoj pravničkoj karijeri. Aktivno je učestvovala u pregovorima između libijskih kompanija i korporacija iz Evropske unije. Pažnju zapadnih medija privlačila je političkim angažovanjem, ali i atraktivnim izgledom zbog kojeg je dobila nadimak "Klaudija Šifer severne Afrike". Gadafi ju je, kažu, zvao "princeza".

Sve do rata 2011. njena uloga u javnom životu zemlje bila je pozitivno ocenjivana, uglavnom zahvaljujući promovisanju ženskih prava i generalnom zalaganju za ljudska prava u ovom delu Afrike, što joj je donelo funkciju ambasadorke dobre volje pri Ujedinjenim nacijama. Često pojavljivala bez tradicionalnog hidžaba, ističući ideje i ideale za koje je živela.

Promene nakon građanskog rata

Izbijanje građanskog rata dovelo je do radikalne promene u načinu na koju je međunardona zajednica posmatrala celu porodicu, samim tim i nju. Nakon pada Tripolija utočište su pronašli u obližnjem Alžiru kako bi se spasili progona od strane nove, radikalne libijske vlasti. Međutim, Ajša Gadafi nije se smirivala.

Ajša Gadafi - ćerka Muamera Gadafija Foto: Credit: Julian Simmonds / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle ubistva Gadafija davala je oštre izjave u kojima je pozivala na osvetu i oružani otpor, otvoreno preteći teroristima Al Kaide koji su preuzeli državu i zbacili njenog oca. Od Gadafija je očigledno nasledila prkos i kontroverzne stavove. Od pretnji je naposletku odustala i odabrala sultanat Oman kao svoje novo prebivalište. Prema poslednjim informacijama, ono je i dalje aktuelno. Vlasti Omana dozvolile su joj boravak pod uslovom da se više nikad ne bavi nikakvom političkom aktivnošću. Ali...

Brak

Ajša se 2006. udala za oficira Ahmeda el Gadafija el Gašija, koji potiče iz istog plemena kao njen otac. Ceremonija venčanja održana je u prestonici Tripoliju. Dobili su četvoro dece. Jedno je stradalo tokom NATO bombardovanja, zajedno sa ujakom. Najmlađe dete, ćerku Safiju, Ahmed nikad nije video. Izgubio je život samo mesec dana pre njenog rođenja.

Evropski sud je 2021. uklonio ime ćerke Muamera Gadafija sa liste osoba koje su pod sankcijama. Institucija sa sedištem u Luksemburgu obrazložila je odluku time što je dokazano da Ajša Gadafi više ne predstavlja pretnju međunarodnom miru i bezbednosti u regionu, da ne učestvuje u političkom životu Libije i da godinama ne boravi u toj zemlji.

Ajša Gadafi - ćerka Muamera Gadafija Foto: Rojters

Povratak Ajše Gadafi

Od Gadafijeve ćerke dugo nije bilo lako ni traga, ni glasa. Međutim, u oktobru 2024. godine iznenada se pojavila u Moskvi, izazvavši veliko interesovanje medija. Prisustvovala je otvaranju izložbe svojih slika u Državnom muzeju orijentalnih umetnosti. Radove je posvetila, a kome drugom, nego svom ocu, Pukovniku Gadafiju. Besmrtnom u srcima mnogih Libijaca, i ne samo njih.

Izložba, koja je otvorena 20. oktobra - na dan kada su ubijeni Gadafi i jedan od njegovih sinova trajala je šest nedelja. Interesovanje je bilo ogromno. Među umetničkim delima sa potpisom Ajše Gadafi izdvaja se slika na kojoj vidimo beživotna tela njenog oca i brata kako lebde iznad gomile ljudi, dok ih oni slikaju mobilnim telefonima.

"Mogu samo da kažem da ova platna nisu naslikana mojom rukom, već mojim srcem", istakla je ćerka i mezimica libijskog vođe čiji lik i delo ne prestaju da intrigiraju svet, iako ga na tom svetu već dugo nema.

(Kurir.rs/Žena)

