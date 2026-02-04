Kad vidite majku Ume Turman šokiraćete se koliko liče: Pred njenom lepotom su velikani padali na kolena
Kad pogledate fotografiju Nene fon Šlebrige, teško je ne pomisliti na retro editorijal Ume Turman. Glumica je, poput svoje ćerke Maje Houk, nosilac prepoznatljivih crta lica i šarma svoje majke, što jasno pokazuje kontinuitet porodične lepote.
Od modela do psihoterapeutkinje
Nena fon Šlebrige, rođena 1941. godine u Meksiko Sitiju kao Brižit Karolina fon Šlebrige, odrasla je u mešovitoj porodici – njen otac je bio nemački oficir baron Fridrih Karl Johan fon Šlebrige, dok joj je majka bila Šveđanka Birgit Holmkvist, koja je bila i model za statuu nage žene u švedskoj luci Šmigjehuk iz 1930. godine.
Nena je od 2018. godine bila i izvršna direktorka centra za mentalno zdravlje u Njujorku. Međutim, njena mladost je bila ispunjena uspehom na modnoj sceni.
Manekenska karijera sa slučajnim početkom
Sve je počelo 1955. godine kada je četrnaestogodišnja Nena posetila Stokholm. Tada ju je primetio Norman Parkinson, legendarni fotograf časopisa Vog, i tako je počela njena manekenska karijera.
„Život je pun slučajnih događaja“, rekla je u jednom od svojih retkih intervjua. „To je kao skejtbord koji lebdi ispred vrata – možete ga ignorisati ili se popeti na njega i voziti.“
Polgedajte u galeriji fotografije Ume Turman sa početka karijere:
Sa 16 godina, Nena se preselila u London i doživela ogroman uspeh, a sa 17 je otišla u Njujork, gde joj je Ajlin Ford, osnivačica legendarne agencije za modeliranje Ford, ponudila ugovor. U Americi je postala jedna od najcenjenijih manekenki krajem 1950-ih, snimajući editorijale za Vog i Harpers Bazar i sarađujući sa vrhunskim modnim fotografima, uključujući Gleba Deružinskog.
Zahvaljujući popularnosti manekenstva, Nena je dobila priliku da se okuša u filmu, ali je snimila samo jedno avangardno delo, „Ciao! Manhattan“ (1967). Njene scene nisu ušle u konačnu verziju filma.
Ljubavni život i porodica
Početkom 1960-ih, Nena se prvi put udala za Timotija Lirija, poznatog psihologa i istraživača psihodeličnih droga, 1964. godine. Ceremonija, na kojoj je Čarls Mingus svirao klavir, snimljena je u dokumentarnom filmu „Nisi niko dok te neko ne voli“. Brak je trajao samo godinu dana.
Sledeću ljubav svog života pronašla je u Robertu Turmanu, univerzitetskom profesoru i stručnjaku za budizam, koga je upoznala na čuvenom imanju Milbruk, mestu okupljanja intelektualaca i zagovornika psihodelične filozofije. Nena se udala za Turmana 1967. godine, a iste godine rodila je sina Gandena, zatim ćerku Umu Turman 1970. godine, sina Decena 1973. godine i Mipamu 1978. godine.
