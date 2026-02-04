Slušaj vest

Ćerka proslavljenog glumca Nenada Jezdića, Vasilija Jezdić, studentkinja je Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gde studira u klasi Dragana Petrovića Peleta. Nakon višegodišnjeg školovanja u inostranstvu, studije glume upisala je 2023. godine, a iako nosi prezime jednog od najcenjenijih domaćih glumaca, o njenom privatnom životu malo se zna.

Retko u javnosti, ali pred kamerama sve sigurnija

Vasilija se svesno drži podalje od reflektora i medijske pažnje, zbog čega je mnogima i dalje nepoznato kako izgleda. Ipak, publika će uskoro imati priliku da je vidi na malim ekranima u novoj sezoni popularne serije „Branilac“.

„Iver nije pao daleko od klade“

Glumac Boris Šavija, koji u seriji tumači njenog televizijskog oca, podelio je fotografiju sa Vasilijom na Instagramu i tom prilikom nije krio oduševljenje mladom koleginicom:

„Moja televizijska kćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu ‘Branioca’. Mogu vam reći da je to divna devojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade.“

Nenad Jezdić je i ranije govorio o svom odnosu prema privatnosti porodice, ističući da ne želi da izlaže najbliže javnosti i medijima.

„Ona ne voli da je spominjem, ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života“, ispričao je glumac jednom prilikom, jasno stavljajući do znanja koliko mu je važna diskrecija kada je reč o porodici.

I dok se Nenad Jezdić dosledno drži tog stava, čini se da Vasilija tiho, ali sigurno gradi sopstveni glumački put — daleko od buke, ali blizu scene.

Jezdić napravio raj u selu Zagrdica kod Valjeva

Nenad Jezdić u pauzama od glumačkih angažmana okupiran poljoprivrednim poslovima u selu Zabrdica kod Valjeva, gde već godinama živi sa svojom porodicom.

Daleko og gradske vreve, Jezdić uživa na svom imanju okružen voćnjakom, poljima i prirodom. U jednom intervjuu glumac se dotako društvenih mreža, pa otkrio da ih ne voli.

- Sajber svet podrazumeva lažni identitet, podrazumeva lažni profil, tendenciozno kazivanje, bez odnosa da se govori o čoveku, već o nekom objektu. Ne verujem u sajber svet, nemam mreže i profile, to je za mene lažni svet - kazao je tom prilikom.

