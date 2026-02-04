Slušaj vest

Holivudski glumac i zvezda filma "Magic Mike", Čening Tejtum, hitno je hospitalizovan i podvrgnut operaciji ramena. Glumac (45) zabrinuo je fanove kada je na Instagramu objavio fotografiju iz bolničkog kreveta, obučen u medicinsku haljinu.

Tejtum je otkrio i rendgenske snimke ramena na kojima se vide odvojene kosti sa ubačenim šrafom. Uz crno-belu fotografiju iz bolnice napisao je:

„Samo još jedan dan. Još jedan izazov. Ovo će biti teško. Ali ajde. Idemo.“

Glumac nije precizirao kada se povreda dogodila, niti da li je povezana sa prethodnom povredom noge tokom snimanja filma Avengers: Doomsday prošlog leta. Tada je glumac morao da koristi dvostruku kaskaderku za brojne akcione scene, a u septembru 2025. godine za Variety je rekao da ga čeka dug period rehabilitacije.

Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

„Nije u pitanju bol koji osećam u tom trenutku,“ rekao je Tejtum. „Problem je što ne mogu da to vratim. Sada znam kako će izgledati narednih šest meseci mog života.“

Glumac je takođe otvoreno priznao borbu sa starenjem:

„Samo mrzim to što starim. U svojoj glavi sam bukvalno 30 godina, 26, da budem iskren.“