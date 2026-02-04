Slušaj vest

Talula Bankhed bila je jedna od najupečatljivijih i najkontroverznijih glumica zlatnog doba Holivuda. Rođena 31. januara 1902. godine u Alabami u uglednoj političkoj porodici, njen otac bio je dugogodišnji kongresnik, dok su deda i stric služili kao američki senatori. Talulin život započeo je tragično: majka joj je preminula nekoliko nedelja nakon porođaja, a otac je zapao u depresiju. Njenu brigu preuzela je baka, ali emocionalna sigurnost koju je trebala nije mogla da joj pruži. Već tada javila se snažna potreba za pažnjom i priznanjem publike.

Talula Bankhed Foto: Blue Robin Collectables / Alamy / Profimedia

Karijeru je započela u nijemim filmovima, ali pravi uspeh doživela je u Londonu, gde je postala zvezda West Enda. Sa samo 21 godinom stekla je priznanje ulogom u predstavi The Dancers, za koju je zarađivala impresivnih 30 funti nedeljno ogromna suma za to vreme.

U to vreme razvila je i kronični bronhitis, koji joj je zauvek promenio glas. Taj hrapavi, promukli ton, u kombinaciji sa cigaretama u držaču i raskošnim krznenim kaputima, postao je njen zaštitni znak. Mnogi veruju da je upravo Talula bila inspiracija za Disneyjevu Cruellu de Vil.

1/5 Vidi galeriju Talula Bankhed Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia, cineclassico / Alamy / Profimedia

Ostala bez materice zbog bludnog života

Talulin privatni život bio je jednako buran kao i karijera. Otvoreno je govorila o alkoholu i drogama, pušila navodno i do 120 cigareta dnevno, a veze s muškarcima i ženama nisu krila. Među njenim ljubavnicima spominju se Greta Garbo, Marlene Ditrih, Hatie MekDeniel, ali i glumac Džon Emeri, za koga se kasnije i udala.

Jedan od najmračnijih trenutaka desio se 1933. godine, kada je u 31. godini skoro umrla nakon hitne histerektomije. Sama je tvrdila da je operacija bila posledica polne bolesti koju je navodno dobila od slavnih glumaca, uključujući Garija Kupera i Georgea Rafa, što je dodatno pojačalo njen skandalozni imidž.

Posebnu senku na karijeru bacio je i skandal iz 1928. godine. Glasine su govorile da se potajno sastajala sa učenicima elitne škole Eton u obližnjem hotelu, a navodno je zbog toga ravnatelj iz škole izbacio šest učenika, uključujući sina britanskog lorda. Skandal tada nikada nije zvanično objavljen, ostajući u sferi šapata.

Talula Bankhed Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Tek 2000. godine britanski državni arhiv objavio je poverljive dokumente koji su potvrdili da su ti navodi istraživani. Prema zapisima MI5-a, Tallulah Bankhead bila je pod nadzorom obaveštajnih službi i opisivana izrazito negativno, što je dodatno učvrstilo njen status jedne od najkontroverznijih ličnosti svog vremena.

Talula je umrla u 66. godini

Talula preminula je 12. decembra 1968. godine u 66. godini. I danas ostaje simbol slobode, skandala i tamne strane slave — žena čiji je život bio jednako fascinantan koliko i problematičan. Njena hrabrost, talent i neustrašiva ličnost ostavili su neizbrisiv trag u svetu filma i teatra, ali i u kolektivnoj svesti kao ikona koja je pomerala granice društvenih normi.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)