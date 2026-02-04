Ostala bez materice zbog polnih bolesti: Glumica je vodila buran život, skandal sa maloletnicima pokušavala je da zataška
Talula Bankhed bila je jedna od najupečatljivijih i najkontroverznijih glumica zlatnog doba Holivuda. Rođena 31. januara 1902. godine u Alabami u uglednoj političkoj porodici, njen otac bio je dugogodišnji kongresnik, dok su deda i stric služili kao američki senatori. Talulin život započeo je tragično: majka joj je preminula nekoliko nedelja nakon porođaja, a otac je zapao u depresiju. Njenu brigu preuzela je baka, ali emocionalna sigurnost koju je trebala nije mogla da joj pruži. Već tada javila se snažna potreba za pažnjom i priznanjem publike.
Karijeru je započela u nijemim filmovima, ali pravi uspeh doživela je u Londonu, gde je postala zvezda West Enda. Sa samo 21 godinom stekla je priznanje ulogom u predstavi The Dancers, za koju je zarađivala impresivnih 30 funti nedeljno ogromna suma za to vreme.
U to vreme razvila je i kronični bronhitis, koji joj je zauvek promenio glas. Taj hrapavi, promukli ton, u kombinaciji sa cigaretama u držaču i raskošnim krznenim kaputima, postao je njen zaštitni znak. Mnogi veruju da je upravo Talula bila inspiracija za Disneyjevu Cruellu de Vil.
Ostala bez materice zbog bludnog života
Talulin privatni život bio je jednako buran kao i karijera. Otvoreno je govorila o alkoholu i drogama, pušila navodno i do 120 cigareta dnevno, a veze s muškarcima i ženama nisu krila. Među njenim ljubavnicima spominju se Greta Garbo, Marlene Ditrih, Hatie MekDeniel, ali i glumac Džon Emeri, za koga se kasnije i udala.
Jedan od najmračnijih trenutaka desio se 1933. godine, kada je u 31. godini skoro umrla nakon hitne histerektomije. Sama je tvrdila da je operacija bila posledica polne bolesti koju je navodno dobila od slavnih glumaca, uključujući Garija Kupera i Georgea Rafa, što je dodatno pojačalo njen skandalozni imidž.
Posebnu senku na karijeru bacio je i skandal iz 1928. godine. Glasine su govorile da se potajno sastajala sa učenicima elitne škole Eton u obližnjem hotelu, a navodno je zbog toga ravnatelj iz škole izbacio šest učenika, uključujući sina britanskog lorda. Skandal tada nikada nije zvanično objavljen, ostajući u sferi šapata.
Tek 2000. godine britanski državni arhiv objavio je poverljive dokumente koji su potvrdili da su ti navodi istraživani. Prema zapisima MI5-a, Tallulah Bankhead bila je pod nadzorom obaveštajnih službi i opisivana izrazito negativno, što je dodatno učvrstilo njen status jedne od najkontroverznijih ličnosti svog vremena.
Talula je umrla u 66. godini
Talula preminula je 12. decembra 1968. godine u 66. godini. I danas ostaje simbol slobode, skandala i tamne strane slave — žena čiji je život bio jednako fascinantan koliko i problematičan. Njena hrabrost, talent i neustrašiva ličnost ostavili su neizbrisiv trag u svetu filma i teatra, ali i u kolektivnoj svesti kao ikona koja je pomerala granice društvenih normi.
(Kurir.rs/Dnevnik.hr)