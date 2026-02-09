Slušaj vest

Glumicu Miru Đurđević obožavamo da gledamo u ulozi Žane u popularnoj seriji "Radio Mileva", a malo ko zna za njenu vrlo zanimljivu ljubavnu priču. Naime, glumu je zavolela od malih nogu i znala je da će to biti njen životni poziv. Iako privlači pažnju neverovatnom energijom gde god da se pojavi, uvek se trudi da bude na dobroj strani.

- Apelujem na ljude da se vrate sebi i sve što rade prvo da krenu od sebe i za dobro i za loše. Uvek da se trude da budu na dobroj strani. Da ne rade drugima što ne žele da vama drugi rade. Oslonite se na ljude. Sejte dobričinstvo, čovekoljublje i ljubav - rekla je jednom prilikom.

Biografija

Rođena u Beogradu 22 aprila 1977. godine, išla je u gimnaziju, a potom je diplomirala na Akademiji umetnosti, u klasi Petra Kralja i prof Dejana Čavića. Otac joj je bio publicista i političar Rajko Đurđević. Mirjanu je naša publika zavolela u serijama: "Porodično blago" ''Preživeti Beograd, ''Koža'', ''Psi laju, vetar nosi'', ''Šifra Despot'', ''Andrija i Anđelka, ''Mješoviti brak'', "Od jutra do sutra".

Glumica Mirjana Đurđević Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Po njenoj strastvenoj glumi primećuje se da se za ovu profesiju opredelila još kao devojčica, ali nije joj uvek bilo lako. Ipak nikada nije razmišljala, kaže, o odustajanju. Jer, talenat je dar od Boga. Ne sme se proćerdati, izričita je.

- Život nije promenada sa limunadom, nego teška svakodnevna borba puna rana, ožiljaka, padova i ponovnog ustajanja. Upravo nas ti ožiljci formiraju... Moramo ih hrabro nositi jer oni postaju deo našeg identiteta. Neko u životi izgubi kola, neko dete, a neko i sopstvenu dušu. To se najteže nadoknadi. Sebi sam uvek zadavala zadatak da te ožiljke ne nanosim drugima - izjavila je jednom za "Politiku" Mirjana.

Brak sa Egipćaninom

Dugo vremena je tragala za srodnom dušom i nije ni slutila da će je pronaći baš u Egiptu.

– Imala sam problema da nađem pravog muškarca za sebe, jer gde god bi se pojavila, to je valjda deo moje ličnosti, izazivala bih pažnju, i to obično vrlo lepu pažnju. Ljudi su prema meni bili lepo naklonjeni. Nikada nisam patila od nekih kompleksa, prihvatila sam sebe.

Glumica Mirjana Đurđević Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Iako dolaze iz drugih kultura, ljubav je pomirila sve različitosti.

- Ja sam se udala za Egipćanina. Svog supruga sam upoznala u zemlji koja je potpuno drugačija, ali je to najstarija civilizacija na svetu, život je tamo vrlo težak. To je zemlja usred pustinje, okružena peskom i pod vrelim suncem. To je potpuno drugačija kultura i tradicija. Sve što mi se nije svidelo, počela sam da menjam. Zamislite sad tu vrstu smelosti i uobraženosti, ali je to bilo jako uspešno, jer se tome njima dopalo - pričala je Mira u emisiji "Male stvari" i dodala:

– Moj muž je okružen sa puno muškaraca: braća, prijatelji i shvatila sam da ću morati nekako da se nametnem i da sa njima razgovaram o stvarima koje ih muče i u kojima se značajno razlikujemo. Razmišljala sam kako da se nametnem kao mali vođa. Dakle, odlučila sam se da im postanem pravi prijatelj i da im pomognem. Počela sam da ih okupljam za trpezom da zajedno da večeramo, hranu sam sama pripremala. To se njima jako svidelo da mi sedimo i raspredamo. Pa onda sam krenula da im skromno delim savete. Meni je to veoma prijalo, zauzvrat sam dobila drugačiji odnos prema ženi. Meni se muž obraća sa: "Cvete moj". Egipćanin koji je oženjen, po zakonu, mora da izdržava ženu i decu.

Ali, u Srbiji se susrela sa raznim komentarima, a neki su dolazili i od strane ljudi iz njenog bliskog okruženja.

- A kad sam se vratila u Srbiju jedan prijatelj me je pitao: "Šta ti je to trebalo", rekla je glumica Mirjana Đurđević za Hype televiziju.

Otvoreno je sa suprugom pričala o svemu što je interesovalo.

- Prvo sam ga pitala zašto su žene obučene na plaži. Da li to muskarci traze od njih. Kad mi je rekao da je to njihova slobodna odluka, bilo mi je lakše. Mada, znala sam da ja to nikad, svakako, ne bih radila.

Sestra poznata političarka

Sestra po ocu joj je ministarka za demografiju i brigu o porodici u Vladi Republike Srbije, Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

- Moja sestra je glumica od kada znam za sebe. Imala sam nepune četiri godine kada sam otišla na njenu prvu predstavu. Toliko sam bila mala da od radnje pamtim samo da su na sceni jeli neke velike šampite i da sam se pitala hoće li neku poneti kući. Sama je krčila svoj put u najtežim vremenima i političkim i porodičnim. Petar Kralj, njen profesor kod koga je završila glumu, smatrao je Miru svojim prvim asistentom. Decenije rada iza nje najbolje potvrđuju da je legendarni Pera bio u pravu. Partijsku knjižicu nikada nije imala. Čak ni stranke koju ja vodim. Imala je svoje stavove, patriotska osećanja i opredeljenja ali kao umetnik, uvek je bila van svih dnevno-političkih tokova - napisala je ministarka na svom Instagram profilu ispod slike sa sestrom Mirom.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor