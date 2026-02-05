Slušaj vest

Jedna egzotična igračica tvrdila je da je bila primorana na seksualne radnje sa osramoćenim finansijerom Džefrijem Epstajnom i tadašnjim princom Endrjuom, nakon što su, kako navodi, insistirali na trojci.

Žena, čije ime nije objavljeno, navodno je 2006. godine plesala za njih dvojicu u Epstajnovoj vili u Palm Biču, a njen advokat tvrdi da je tokom tog susreta bila tretirana „kao prostitutka“.

Imali trojku sa striptizetom

Pogledajte u galeriji fotografije princa Endrjua iz dokumenata:

1/3 Vidi galeriju Princ Endrju na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Ove šokantne tvrdnje pojavile su se u dokumentima koje je prošlog petka objavilo Ministarstvo pravde SAD.

U pismu datiranom na 23. mart 2011. godine, njen tadašnji advokat Vilijam Vogeler navodi da je žena na okupljanje dovedena iz obližnjeg striptiz-kluba. Prema njegovim rečima, Epstajn ju je potom odveo u spavaću sobu na spratu, gde ju je upoznao sa tadašnjim princom Endrjuom.

Nakon što je plesala i skinula se do donjeg veša, tvrdi se da su od nje zahtevali da učestvuje u trojci. Advokat u pismu navodi da je žena jasno rekla da je angažovana isključivo kao plesačica, a ne za seksualne odnose.

– Rečeno joj je da će kasnije biti plaćena za ples, ali su je potom nagovorili da učestvuje u različitim seksualnim radnjama – stoji u pismu.

Nakon što su, kako se navodi, „zadovoljili svoje potrebe“, Epstajn i Endru su joj ponudili putovanje na Devičanska ostrva, što je ona odbila.

Princ Endrju lišen je svih titula i obrisan iz kraljevske knjige Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Epstajn joj je, prema dokumentima, obećao 10.000 dolara, ali je dobila samo deo tog iznosa. Isti iznos, navodi se, nuđen je i drugim ženama. Zbog kršenja usmenog dogovora, igračica je kasnije od Epstajna zahtevala 250.000 dolara.

Endrju Mauntbaten-Vindzor je više puta oštro negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa svojim odnosom sa Epstajnom. U dokumentima se, takođe, ne navodi konkretna optužba da je Endru počinio krivično delo prema ženi o kojoj je reč.

Epstajn slao žene na kraljevsko imanje

U međuvremenu, policija je potvrdila da ispituje navode druge Epstajnove žrtve, koja tvrdi da je bila „trgovana“ i poslata u Veliku Britaniju kako bi imala seksualni odnos sa Endrjuom.

Ta žena je izjavila da ju je Epstajn 2010. godine poslao u Rojal Lodž u Vindzoru. Tada u dvadesetim godinama, tvrdi da je provela noć sa Endrjuom u rezidenciji sa 30 soba, a da je potom otišla na čaj u Bakingemsku palatu.

Pogledajte u galeriji još fotografija iz Epstajnovih dokumenata:

1/6 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia, HOGP/House Oversight Committee, HOGP/House Oversight Committee

Ovo je prvi put da je neka Epstajnova tužiteljka navela da se seksualni susret dogodio na kraljevskom imanju. Time je postala druga žena, posle Virdžinije Đufre, koja tvrdi da je bila trgovana radi susreta sa Endrjuom.

Policija doline Temze saopštila je da je upoznata sa navodima o ženi koja je 2010. godine navodno dovedena na adresu u Vindzoru „u seksualne svrhe“.

– Prikupljamo i procenjujemo dostupne informacije u skladu sa procedurama. Svaku prijavu seksualnog nasilja shvatamo krajnje ozbiljno – navodi se u saopštenju, uz napomenu da se za sada ni advokat ni njegova klijentkinja nisu zvanično obratili policiji.

Advokat druge žene, Bred Edvards, nagovestio je da bi se moglo pojaviti još navodnih žrtava.

– Govorimo o najmanje jednoj ženi koju je Džefri Epstajn poslao kod princa Endrjua. Nakon noći provedene sa njim, čak joj je organizovan i obilazak Bakingemske palate – rekao je Edvards.

Foto: Ben Cawthra / ddp USA / Profimedia

On je za BBC izjavio da je njegova klijentkinja bila u kontaktu sa Endrjuom i pre navodnog putovanja, kao i da je u poslednje vreme bilo komunikacije sa njegovim pravnim timom u SAD.

Dodao je i da je Endrju u međuvremenu „očigledno prekinuo saradnju sa advokatima“.

Princ Endrju napustio kraljevsko imanje preko noći

Visoki zvaničnici Bakingemske palate, prema navodima medija, pomno prate razvoj afere Epstajn, dok rastu pozivi da Endrju svedoči o svemu što zna.

Podsetimo, Endrju je nedavno napustio Rojal Lodž pod okriljem noći, nakon što je kralj Čarls postao sve zabrinutiji zbog novih, uznemirujućih otkrića.

Foto: Louis Wood / News Licensing / Profimedia

Dodatni šok izazvala je i poruka iz decembra 2010. godine, u kojoj je Endrju Epstajnu napisao da bi voleo da bude njegov „ljubimac“.

– Kejt je pristala na dogovor u Londonu. Na tebi je da J-a dovedeš do kraja. Bože, kako je ovde hladno i vlažno! Voleo bih da sam i dalje ljubimac u tvojoj porodici! – stoji u mejlu čiji je naslov „Problematični“.

Identitet osobe po imenu Kejt nije poznat.

Video: Snimci dece u Epstajnovom telefonu