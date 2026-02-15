Slušaj vest

Jedan je od najpoznatijih glumaca u istoriji svetske kinematografije. Rođen kao Išur Danijelovič, poreklom iz porodice jevrejskih imigranata iz današnje Belorusije, ali kroz godine mnogi su pokušavali da ga prisvoje – među njima i Srbi. Iako je bio deklarisani demokrata, negovao je poštovanje prema Josipu Brozu Titu, koji ga je, s druge strane, obožavao.

Išur Danijelovič je ime koje većini ne znači mnogo. Ali kada se izgovori ime Kirk Daglas, sve postaje jasno – holivudska ikona, glumačka veličina i simbol zlatnog doba filma.

Kirk Daglas je zamalo odigrao Josipa Broza Tita na velikom platnu. Bilo je to 1973. godine, kada je sniman film „Sutjeska“. Iako su producenti ozbiljno razmatrali da mu dodele glavnu ulogu, Daglas je u tom trenutku bio zauzet – snimao je „Dr Džekila i gospodina Hajda“, a istovremeno je režirao svoj prvi film, „Skalavaga“. Ulogu je na kraju preuzeo Ričard Barton, iako je kasnije sam priznao da mu je to bila jedna od najnezahvalnijih rola.

I Tito i Daglas žalili su što ta saradnja nije ostvarena. Njihovo prijateljstvo započelo je još 1964. godine, na Daglasovu inicijativu. Zanimljivo je da se na zvaničnom sajtu Daglasove humanitarne fondacije, među brojnim poznatim ličnostima, spominju samo trojica političara: Džimi Karter, Bob Kenedi – i Josip Broz Tito.

Iako je u Americi važio za umerenog levog liberala, Daglas nije robovao ideološkim etiketama. U Titu je prepoznao harizmu i snagu lidera, bez obzira na razlike u političkim stavovima. Njihovo prijateljstvo ostaje jedan od zanimljivijih primera povezanosti kulture i politike na neobičnim mestima i u neobičnim vremenima.

- Do sada sam sreo mnogo istaknutih ljudi, predsednika i rukovodilaca, ali Tito je nešto posebno. Dugo smo govorili o filmu i znate li o čemu još? O lovu. Predsednik Tito ima divne lovačke trofeje. Zavidim mu na njima - rekao je jednom prilikom.

Kirk Daglas je bio Srbin?

Iako se u većini zvaničnih biografija navodi da je Kirk Daglas bio potomak jevrejskih imigranata iz današnje Belorusije, kroz godine su se pojavile i alternativne teorije o njegovom poreklu – jedna od njih tvrdi da je zapravo bio Srbin, poreklom iz Hercegovine.

Zanimljivo je da je sam Daglas u jednom intervjuu izjavio da mu je deda bio „ruskog porekla“, što je dodatno otvorilo prostor za razne spekulacije. Jedna od najdetaljnijih teorija o njegovim navodnim srpskim korenima potekla je od Save Pujića, lingviste i dobrog poznavaoca istorije trebinjskog kraja. U svojoj knjizi „Dživarska crkvena opština“, Pujić iznosi tvrdnju da Daglas potiče iz porodice Danilović, tačnije iz njenog ogranka sa područja Dživara.

Prema Pujiću, začetnik tog ogranka bio je pop Marko Danilović (1833/35–1915), iscelitelj i sveštenik koji je osnovnu školu završio u Dubrovniku, a bogoslovsko obrazovanje stekao u manastirima Duži i Savina. Imao je tri sina, a potomstvo se, navodno, raselilo širom sveta, uključujući i Ameriku, gde se navodno rodio jedan od Danilovićevih potomaka – budući Kirk Daglas.

- O najstarijem Dušanu, rođenom oko 1868, pričalo se da se poturčio. Zabeležena je priča da je napustio porodicu i ženu i otišao u Carigrad, gde se, u ruskoj crkvi, venčao sa nekom Jermenkom i dobio sina (Išura Danilovića), koji se u Americi proslavio pod umetničkim imenom Kirk Daglas (Vukašinović: Zupci, 726)".

O srpskom poreklu Kirka Daglasa pisao je i prof. dr Nikola Bojanić, blizak srodnik sa pridvoračkim Danilovićima.

- Dušan je bio sveštenik u Čapljini, gde je, u nekakvom afektu, zapretio da će se poturčiti i otputovao u Carigrad, napustivši ženu i ćerku. Tamo se u ruskoj crkvi venčao sa jednom Jermenkom i odselio u Ameriku, gde je dobio slavnog sina. Navod da ga je Bojanić dovodio iz Dubrovnika u Čičevo sasvim je neverovatan, jer to ne bi moglo proći nezapaženo. U rodbini je kružila priča da je Dušanov bratić, akademik Vojo, prilikom jednog boravka u Americi, uspostavio vezu sa Daglasom, koji, uveren da mu je otac bio Rus, nije pokazao interesa za hercegovačko poreklo… - piše Nikola Bojanić.

Susret sa Josipom Brozom Titom

O susretu Kirka Daglasa i Josipa Broza Tita odavno se pričalo, a sam glumac je to zabeležio u svojoj autobiografiji. Tokom boravka u Beogradu, Daglas je izrazio želju da se sretne sa predsednikom SFRJ, i to tokom ručka u američkoj ambasadi. Međutim, naišao je na hladan tuš – tadašnji britanski ambasador u Beogradu ljubazno mu je, ali odlučno, saopštio da takav susret nije moguć.

„Već šest nedelja čekam da me Tito primi“, rekao je ambasador, dajući mu jasno do znanja da čak ni diplomatski predstavnici velikih sila ne dolaze lako do maršala. Ipak, holivudska zvezda se nije dala obeshrabriti, pa je pisao kako je došlo do upoznavanja:

- Izvinio sаm se, izаšаo i okrenuo broj kаbinetа predsednikа Titа. Sledećeg dаnа predsednik Tito mi je poslаo svoj privаtni аvion – dа preveze moju ženu i mene do njegove vile u Ljubljаni. Proveli smo sа njim punа tri sаtа – pili smo vino i pričаli.

Tito je bio veliki ljubitelj filmovа, nаročito vesternа. Video je sve vesterne u kojimа sаm jа igrаo, а nаjviše mu se dopаo ‘Obrаčun kod O.K Korаlа’. Svi listovi objаvili su slike nаs dvojice zаjedno. Kаdа sаm se vrаtio u аmeričku аmbаsаdu u Beogrаdu, opet sаm sreo britаnskog аmbаsаdorа.

‘Drаgi moj, ne rаzumem, vi ste proveli tri sаtа sа predsednikom Titom, а jа ne mogu ni deset minutа’, žаlio se.

‘Recite mi, molim vаs, kаko vаm je to pošlo zа rukom?’

‘Gospodine аmbаsаdore, koliko ste filmovа vi snimili?‘.

Kirk Daglas sa sinom Majklom Daglasom Foto: Profimedia

Ovako je pričao o Srbima

Daglasa je jedan prijatelj iz Jugoslavije upoznao sa šljivovicom, obožavao je radove Mladena Srbinovića i Vladimira Veličkovića i muziku Đorđa Marjanovića i Radmile Karaklajić.

„Veoma ste hrabra i izdržljiva nacija", „Nikada nisam pred sobom video toliko divnih jela niti osetio želju da svako od njih probam". „Oduševljen sam vašom muzikom i pevačima Radmilom Karaklajić i Đorđem Marjanovićem", „Platna Vladimira Veličkovića su kao iz Hičkokovih filmova", govorio je.

Preminuo je 5. februara 2020. u 104. godini života. Iza sebe je ostavio brojne potomke, između ostalih i sina, slavnog glumca Majkla Daglasa.

