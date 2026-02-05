Margo Robi u arhivskom Dioru Džona Galijana na promociji filma u Londonu

Ako u životu postoje tri sigurne stvari, onda su to smrt, porezi i činjenica da je garderoba Margo Robi na promotivnim turnejama uvek – klasu iznad svih drugih.

Posle modne bajke tokom promocije filma „Barbi“ 2023. godine, slavna glumica je 2026. otvorila u velikom stilu. U saradnji sa stilistom Endruom Mukamalom, Margo se vratila na crveni tepih povodom promocije filma „Orkanski visovi“, a njeni modni izbori već su proglašeni punim pogotkom.

Najnoviji stajling? Pravo modno blago – arhivski Dior koji je 1992. godine kreirao Džon Galijano, u vreme kada Margo još nije imala ni dve godine.

Pogledajte u galeriji izdanje koje je raspametilo sve:

1/8 Vidi galeriju Margo Robi u arhivskom Dioru Džona Galijana na promociji filma u Londonu Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ian West, PA Images / Alamy / Profimedia

Glumica je ovaj autfit ponela 4. februara na londonskom fotokolu filma. U pitanju je svetlozeleni, dugi kaput-haljina sa motivom toala, ukrašen nežnim, bledoružičastim perjem na rukavima i oko vrata. Kaput je bio zakopčan kukicama u predelu struka, dok je stomak ostao diskretno otkriven.

Ispod je nosila crnu mini-suknju i haltere zakačene za crvene čarape iznad kolena, ukrašene ružičastom mašnom. Stajling je upotpunila satenskim salonkama Manolo Blanik u ledeno plavo-sivoj nijansi.

Plava kosa bila je razdeljena po sredini i podignuta, uz pramenove koji su uokvirivali lice, dok je u pojedinim trenucima Margo dodala i tanke crne naočare za sunce u stilu devedesetih – jasan omaž Galijanovoj legendarnoj reviji „Napoleon i Žozefina“. Od nakita je nosila dijamantske i biserne alke dizajnerke Džesike Mekormak.

Pogledajte u galeriji i njeno izdanje sa dijamantskom ogrlicom Elizabet Tejlor:

1/5 Vidi galeriju Margo Robi na crvenom tepihu sa dijamantskom ogrlicom Elizabet Tejlor Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Elizabeth Goodenough / Everett / Profimedia

Tokom čitave promotivne turneje filma, Mukamal je za Margo birala kreacije kuća Šanel, Skjapareli, Viktorija Bekam, Dilara Findikoglu i Tom Braun, uglavnom iz aktuelnih kolekcija. Upravo je ovaj vintage Dior komad uneo dodatnu dozu svežine i luksuza u već impresivnu modnu priču.

Film „Orkanski visovi“ u bioskope stiže 13. februara, a romantične scene između Robi i Elordija već izazivaju veliko interesovanje. Ipak, glumica ističe da joj snimanje nije bilo zahtevnije od drugih uloga.

– Film jednostavno zahteva mnogo od svih nas. Moj lik praktično plače u svakoj sceni, ali bilo je pravo zadovoljstvo. Obožavala sam da igram nekoga ko iz jednog ekstremnog osećanja prelazi u drugo u deliću sekunde – rekla je Margo.

Režiserka filma Emeral Fenel nije krila oduševljenje glavnom glumicom:

Pogledajte u galeriji i kadrove iz filma o kom bruji svet:

1/5 Vidi galeriju Film "Orkanski visovi" Foto: Printscreen/Youtube/WarnerBros, Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, Album, Album / Alamy / Profimedia

– Ona je inspiracija. Izuzetna žena, majka, producentkinja i neverovatno talentovana glumica. Uz sve to, uvek ima vremena i strpljenja za ljude oko sebe. Jednostavno – najbolja.

Inače, ekskluzivni intervju Margo Robi za srpsko tržište možete pročitati u sutrašnjem izdanju TV Ekrana, koji se dobija uz Kurir.

Video: Fenomen Margo Robi